HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES.

MAKI ES MAKI: DOÑA MENTIRAS

Para nadie es un secreto que en Reynosa, la actual administración municipal, la de Maki Esther Ortiz Domínguez, ha sido una gran decepción, porque en el fondo la ciudad y su gente es lo que menos le interesa a Maki, porque lo que más le importa es el dinero y su sueño de ser la candidata al Gobierno de Tamaulipas, sea por el partido que sea. Y por eso mismo, Maki ha coqueteado con diversas fuerzas políticas buscando que la miren y “la hagan suya” en el buen sentido de la palabra, aunque lo que les debe quedar claro es que Maki, como la Chimoltrufia, como dice una cosa dice la otra.

Y lo que menos le importa son las siglas o los colores. Ella va por su objetivo sin importarle pasar por encima de quien pase. O cómo explicarle al ciudadano que en la pasada elección se la jugó con el PAN algunos días, pero se la jugó más con el Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, otros. Y algunos dicen que también coqueteó con el PRI y con Movimiento Ciudadano.

El caso es que Maki se enfureció porque el orgullo de su nepotismo, Carlitos, su hijo, no fue candidato a diputado local. ¿Pero cómo alguien osó despreciar a su pequeño vástago? Pues sí, el PAN consideró que Carlitos no iba a hacer la diferencia y así sucedió. Sin Carlitos, el PAN de Kiko Elizondo arrasó en el proceso electoral.

Y ni siquiera le importa a Maki si está haciendo las cosas bien o mal desde la presidencia municipal, o si las está haciendo o no. Ella sigue en campaña, como lo ha venido haciendo desde 2016. Y el estado de las calles y los servicios públicos y la atención al ciudadano o a los propios trabajadores del Ayuntamiento. Maki es Maki y todo debe de girar en torno a ella y nada más.

En este mismo espacio hemos denunciado desde hace años el uso y abuso de los recursos públicos que Maki hace del presupuesto de Reynosa en su beneficio personal. Y el abuso que su equipo cercanísimo también hace de los recursos de los ciudadanos. No hay obras municipales, pero si hay para que los miembros cercanos a Maki puedan comer opíparamente con cargo al presupuesto. ¡Qué tragedia!

Casi al finalizar su primer mandato, Maki realizó una compra de 23 camiones de basura con un costo superior a los 43 millones de pesos, con los cuales ofreció las perlas de la virgen. Y la realidad es que no pasó nada. El servicio de recolección de desechos sólidos siguió igual de deficiente que antes de la compra y al igual que lo sufren hoy en día en los diferentes sectores de la ciudad.

Pues ahora, a Maki $e le acaba de ocurrir comprar más camiones de basura, disque para que la calidad de la recolección sea mayor. ¿Y yo porque habría de creerle si desde que llegó a la presidencia municipal de Reynosa ha dicho mentira tras mentira? ¿Cómo creerle si no ha cumplido nada de lo que ha ofrecido a los reynosenses y de no ser por el dinero invertido por el Gobierno de Tamaulipas la Ciudad sería literalmente un campo de guerra? -Por los baches, la suciedad, la oscuridad y la triste imagen urbana de Reynosa- ¿Y cómo para que quiere comprar más camiones, que, si son necesarios, pero no al sobreprecio en que seguramente los va a querer adquirir para su benefi$io personal, el de Carlos Peña, el primer consorte del municipio y sus muchachos?

¿Y qué pasó con los tiraderos de basura? Muchos camiones nuevos y los tiraderos a cielo abierto son una grave fuente de contaminación para el medio ambiente y para los mantos freáticos, con lo cual Reynosa respira mugre y bebe más mugre, por una irresponsabilidad de Maki, la alcaldesa, quien está más urgida de hacerles manita de puerco a los partidos para obligarlos a que la “contraten” como candidata para lo que está por venir.

Urgen auditorías a fondo al Ayuntamiento de Reynosa en todas sus áreas: predial, comunicación social, alcoholes, espectáculos, obras públicas. Urge saber cuánto entra al Ayuntamiento, cuanto sale del Ayuntamiento, y los dineros a donde van a parar, porque quien recorre las calles de la Ciudad ni cuenta se dan, sólo observan que las cosas cada vez están peores. Y Maki -Doña Mentiras- ni cuenta se da.

1. Algunos mal pensados aseguran que pronto, muy pronto, el avión de la justicia podría llegar a Reynosa por el exalcalde, José Elías Leal, quien se enriqueció ofensivamente con los recursos del pueblo de Reynosa cuando fue presidente municipal, y hoy vive una vida que ni en sus más rosas sueños se imaginó, claro, con dineros públicos.

Por eso Pepe Elías debe poner sus barbas a remojar porque en una de esas el brazo de la justicia no le da permiso de utilizar el rastrillo en el CERESO victorense. Tiempo al tiempo.

2. Que duro es para el Gobierno de la 4T la intensa grilla y la petulancia que se está generando hacía adentro de sus filas, no sabemos si con la anuencia o no del presidente López Obrador o sin su conocimiento, pero lo que sí está claro es que le están buscando serios problemas a López Obrador. ¿Ejemplos? Claro. Uno, el diferendo entre Porfirio Muñoz Ledo y Dolores Padierna por el tema de los migrantes y la Guardia Nacional que este miércoles hizo crisis en la Cámara de Diputados.

El otro tema: la Senadora Jesusa Rodríguez dijo que, a su consideración, las becas que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes deberían desaparecer, pues significan un gasto considerable para el erario y que ese dinero podría destinarse a otras cosas. La también artista, explicó que ella nunca estuvo de acuerdo con las becas del FONCA y desde el primer momento las repudió, “Lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, no estoy de acuerdo con el arte subsidiado.”, y por ello invitó a los artistas a apostar por la iniciativa privada, ya que, según Jesusa, así podrían hacer arte “libremente”. ¿Con Jesusa se aplica aquella máxima de “no me ayudes compadre”?

3. Mañana le contaré del lugar de reunión de moda en Reynosa: El Mesón 41, mejor conocido como El Mesón del Alcaldito.

