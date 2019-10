MAKI: MENTIROSÍSIMA Y GANDALLA #LADYESQUITES

HIPÓDROMO POLÍTICO

Maki ya se convirtió en #LadyEsquites al proponer que les cobren impuestos a eloteros, taqueros e informales. Una bajeza.

El Gobernador de Tamaulipas se mantiene en el TOP FIVE de mandatarios en México.

Cortan la luz a sede tamaulipeca de MORENA. Y nadie, hace nada.

El alcalde de cartón ¿nueva estrategia de mercadeo?

El bloqueo de taxistas amenaza con enfrentar a ciudadanos con ciudadanos.

Al presidente López Obrador se le ve cansado.

Esta noche he escrito tarde, muy tarde, debido a que no he podido contener las carcajadas al recibir la medición en donde la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez está catalogada como la alcaldesa número 1 de México, de acuerdo con la revista Campaigns & Elecciones en México.

Y entonces me pregunto ¿cómo es posible que una alcaldesa que tiene la ciudad oscura, con calles llenas de cráteres, con zonas sin iluminar, con un problema serio, muy serio, de recolección de basura, y con dos basureros a cielo abierto que contaminan por arriba y por abajo a Reynosa? No puede ser. O yo vi mal o alguien me está haciendo una mala pasada.

Pero hay que tener cuidado con el cómo se presenta la información. De acuerdo a esta publicación, en este número están presentando dos mediciones en donde agrupan a los diferentes alcaldes del país: por desempeño y por popularidad.

Desempeño es el acto y la consecuencia de desempeñar: cumplir una obligación, realizar una actividad, dedicarse a una tarea. Esta acción también puede vincularse a la representación de un papel.

La palabra popularidad la empleamos en nuestro idioma para denominar la fama y aceptación que una persona, generalmente un artista, deportista, político, entre otros, tiene de la gente común.

Y ojo, no es lo mismo desempeño que popularidad. Y aunque Maki hubiese ganado realmente el reconocimiento por “su popularidad” que dudo la tenga, su desempeño como presidente municipal es harto malito, nefasto dirían algunos: Reynosa es una ciudad con pésimos servicios públicos y a la que le falta amor y compromiso.

Maki no puede haber ganado un premio a la popularidad, simplemente porque no es popular, aunque ella se quiera hacer la “chistosa”. Maki no se pone en los zapatos de sus gobernados y el bienestar de la gente de Reynosa le importa una pura y dos con sal.

¿Pruebas? Sólo dos perlas muy recientes para que analicemos si realmente Maki es popular o no.

Primero, le valió dejar sin empleo a las familias de los carretoneros por sus purititos “esos”, cuando la gente que vive de esta actividad de la recolección de basura le pedía, muchos le imploraban tres meses, para hacer la transición de animales a transporte motorizado. Y es que quizás Maki solo necesite abrir el cajón para sacar billetes a montón, en el momento en que le plazca, pero su caso no es el caso de los demás ciudadanos de Reynosa, quienes para poder comprar o invertir tienen que hacerlo con tiempo y planeación.

El caso es que desde que inició el conflicto con los carretoneros de Reynosa, Maki ni siquiera se ha dignado recibirlos ni voltear a verlos. Y, me parece, que atentar contra la economía de estas familias es un acto criminal, porque está atentando contra su vida al dejarlas sin sustento, nomás “por los de ella”.

Segundo, Maki acudió al Parlamento Abierto en San Lázaro, en la capital del país, y ahí propuso la creación de un impuesto a la venta de elotes, tacos y a todo comercio informal “para hacer frente a la caída de recursos en el presupuesto 2020”.

A Maki no le preocupa afectar o lastimar el bolsillo de los ciudadanos. A la originaria de Chihuahua, pero residente de Mission, sólo le interesa que su caja registradora suene y suene mucho, para tener de donde obtener recursos para sus millonarios negocios. Maki es insensible, autoritaria y “gandalla”, y va sólo por lo de ella y su camarilla.

Sólo cosa de recordar que al inicio de su administración, en 2016, intentó, sin éxito por supuesto, cobrar por el servicio de recolección de basura, porque el presupuesto de Reynosa, que para este 2019 fue superior a los dos mil millones de pesos, no son suficientes dineros para Maki y sus secuaces, para darse la vida de ricos que siempre han soñado y ahora tienen al alcance de su mano, gracias a los reynosenses que le dieron su voto, y en dos ocasiones, sin ningún beneficio para ellos, salvo las migajas electorales que les ofrecen.

Y hoy esa camarilla goza de vehículos de lujo, residencias, restaurantes, los negocios negros de su consorte, presidente del DIF, quien de día es “funcionario” y tratante de personas y lenón por la noche. Además, Maki sueña con la candidatura de Makito a presidente municipal de Reynosa y esa cuesta y mucho dinero. Por ello es comprensible que necesite aplicar más impuestos a las clases sociales más vulnerables para “acompletar” su presupuesto, pero personal.

Pregunta final del tema: ¿Cómo habrá conseguido Maki Esther Ortiz Domínguez el reconocimiento como la alcaldesa “con más popularidad de México”? Porque el reconocimiento en cuestión no es por desempeño sino por popularidad, reitero, y la señora alcaldesa, muy enfermita por cierto, me parece no es ni lo uno ni lo otro. Y menos cuando quiere seguir empinando a las clases sociales más vulnerables, de México y de Reynosa, para que el tiempo que le quede en esta vida, sea lo más cómoda posible… a costillas de los demás. ¡Mira qué bonita!

1. El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, alcanzó nuevamente el cuarto lugar como mandatario, en una medición levantada entre usuarios de redes sociales por la revista Campaigns & Elecciones en México. Esta encuesta, por cierto, si es por desempeño y no por popularidad, lo que da una idea de porque el mandatario tamaulipeco se mantiene en el Top Five de los mandatarios estatales de México.

Baste decir que ayer, por cierto, el mandatario tamaulipeco, supervisó obras de construcción y ampliación en las instalaciones de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y el Complejo de Seguridad Pública de la capital del estado, donde se invierten cantidades de dinero muy importantes.

En la primera instalación, en la Universidad, supervisó la ampliación de sus instalaciones, la construcción de aulas, oficinas administrativas, plaza cívica, auditorio, comedor y dormitorios para los cadetes., obras que al mes de septiembre registran un avance físico del 37% y en donde se invierten 267 millones de pesos.

En el Complejo de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, el Gobernador supervisó la ampliación del comedor y la construcción de dormitorios, a fin de mejorar y dignificar los espacios que ocupan los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Al mes de septiembre esta obra registra un avance físico cercano al 30% y en ella se invierten cerca de 70 millones de pesos.

2. En política, hay cosas incomprensibles a la luz del entendimiento humano. Le cuento que el pasado jueves, 3 de octubre, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, la que preside el rico casateniente -por aquello de los 800 millones de pesos invertidos en residencias-, Manuel Bartlett, “cortó” el servicio ni más ni menos, que en la sede estatal de Morena en Tamaulipas, por falta de pago, aunque los malquerientes digan que fue por exceso de este, por lo que ahora en esas oficinas del partido con más prerrogativas públicas, dineros, producto de su triunfo electoral de 2018, y de tener hoy el control de los poderes ejecutivo y legislativo, despachan “románticamente” a la luz de las velas.

¿Pues que no hay de los muchos nuevos políticos que puedan meterse la mano a la bolsa y aportar para el pago de energía eléctrica? ¿Dónde quedaron Américo Villarreal Anaya, Guadalupe Covarrubias, Armando Zertuche, Olga Sosa, Mario López, Adrián Oseguera, José Ramón Gómez Leal y toda esa pléyade de nuevos funcionarios que México y Tamaulipas esperaban?

¿O por qué no aportó el Doctor Honoris Causa, Alejandro Bozzo Díaz Durán, que tanto ama a su partido y a Tamaulipas?

Porque pensé en Carmen Lilia CantuRosas, pero me acordé que ella todavía no cobra su primera quincena en el Congreso de Tamaulipas, que no como Coordinadora Parlamentaria de MORENA y mejor la borré de la lista.

Mínimo, creo yo, le hubieran podido dar una prórroga para hacer loterías, bingos o de perdido una coperacha entre sus cuates, porque suspenderles el suministro, a ellos, no es de Dios.

3. ‪En Pichucalco, un pueblo del estado de Chiapas, tienen dos alcaldes: uno es de carne y hueso y el otro de cartón. Y cuando el de carne y hueso, Moisés Aguilar Torres, no puede asistir a un acto oficial, personal del ayuntamiento coloca una imagen suya de tamaño real para posar en las fotos y selfis con los ciudadanos

Con el puño derecho en alto y camisa azul, el alcalde de cartón posa junto a los vecinos del Ejido Tectuapan como si hubiera estado allí, hablando y escuchando las necesidades de sus electores. Moisés Aguilar Torres, es presidente municipal de Pichucalco desde 2018 por el Partido Verde Ecologista.

Lo que es la creatividad política. Este alcalde de cartón recorre el municipio, en sustitución del presidente municipal real, aunque no falta quien lo califique en los eventos “como un convidado de piedra”. El presupuesto nos lo podrán quitar, pero la creatividad nunca.

4. Con el bloqueo de taxistas de ayer en la Ciudad de México, está quedando más que claro que el Gobierno de la Ciudad de México, que preside Claudia Sheimbaum, está dando muestras que lo suyo, lo suyo, no es gobernar ni la aplicación irrestricta de la Ley, lo que en una de esas podría degenerar en violencia entre ciudadanos, debido a que, como siempre, somos estos últimos los que menos culpa tenemos de los problemas. 5. ¿Será cierto, como se rumora, que el estado de salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha visto minado en los últimos días por el exceso de trabajo? No se puede perder de vista que el mandatario mexicano sufrió un infarto en 2013 y con una tacha, las cosas ya no son iguales.

