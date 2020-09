T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI MONTÓ EN CÓLERA, “POR PERDER PÁGINA DE FACEBOOK” DE SU ANTECESOR “PEPE” ELÍAS LEAL.

X.-POR ESO CORRIÓ A “LA VERRUGA”ANÍBAL FLORES

X.-CESE DE PATRICIA CASTRO, FUE POR INEFICIENTE

REZA EL ADAGIO que, “nada es para siempre”, y todo lo que mal hace un funcionario, “tiene que salir a la luz pública”, pero lo peor es que, el pueblo se enteré que, lo que maneja “tal o cual servidor público”, como información seria en redes sociales o en cualquier medio informativo, “resulte ser “un farsa o un agandalle”, lo que a la postre, significa “UNA TRAICIÓN AL PUEBLO” que gobierna.

TAL FUE EL CASO del porque la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, haces meses, corrió vergonzosamente a ANÍBAL FLORES “alias “la verruga”, al informarle éste que, “Facebook le había cancelado una cuenta”, donde tenía miles de seguidores, y eso a MAKI, “la hizo montar en cólera” y por esta causa, la voluble de la alcaldesa, cesó a su empelado. En cambio LA BAJA de la hoy ex directora de Comunicación Social MARTHA PATRICIA CASTRO GRANADOS, según Maki, fue porque esta “no dio el kilo” y ya eran muchos los problemas que le venía creando, la porteña, motivo por el cual, la edil de Reynosa “la mandó a las regaderas”.

PERO ADEMÁS, resulta que, la página que Facebook le canceló a Maki Ortiz, pertenecía a su antecesor ex alcalde JOSÉ “Pepe” ELÍAS LEAL, quedando claro que todo lo que, “Maki lanza a redes”, para presumir miles de seguidores, ESO ES UNA VIL MENTIRA, así lo anduvo divulgando “la verruga” entre sus amigos. Y si “la Verruga”, regresó al Ayuntamiento, “es porque le sabe mucho a Maki” y también sabe bien como manipular las redes, utilizando miles de nombres falsos (boots), para ir fortaleciendo la página, para que Maki, siga engañando a la población de Reynosa, haciéndose aparecer como quien tiene a la ciudadanía su lado y por esta causa, “ya se anda promocionando en redes”, para que algún partido político, la admita como su candidata a Gobernadora de Tamaulipas. Pero además ME INFORMAN que entre los muchos seguidores de Maki, hay miles de brasileños, africanos, griegos, hindúes, afganos, árabes y muchos más de otros países, según lo que aparece en su página de Facebook, de twitter e instagram. Por ello hay que preguntarle ¿Doctora a quien piensas engañar?.

POR ELLO, una fuente allegada al palacio municipal de Reynosa, hizo saber que “MAKI ES UNA AFICIONADA a las redes sociales”, porque le encanta salir para hacerse publicidad, como siempre “CON SU CARA DE VÍCTIMA”, lanzando bendiciones a raudales, “al estilo monja o pastora de una iglesia cristiana”, pero en la realidad, “es una mujer que raya en la perversidad eclesiástica”, porque aducen que, “siempre está fraguando como causar daño” a quienes no comulgan con sus ideales o su grotesca forma de actuar y pensar, lo que de ser cierto, porque no nos consta, eso deja entrever que, las familias de Reynosa están en manos de una muer que, obra con ligereza, porque solo piensa en ella y no en el pueblo, que representa.

CON RELACIÓN al tema de Patricia Castro, se corrió la versión de que, “Maki le encontró” algunos malos manejos en su departamento, porque, señalan que Patricia, por su afán de ganar más dinero, aparte de su decoroso salario, “estaba consumando serias trapacerías” para verse favorecida con recursos, no aprobados o “no palomeados” por la alcaldesa y por eso, Maki, se vio en la imperiosa necesidad de “tener que darle cuello a la tampiqueña”, cuyas malas mañas las aprendió muy bien A la truculenta mentora MAGDALENA PERAZA GUERRA, cuando también ocupó el mismo cargo.

APARTE, hay quienes califican a Maki Ortiz, “COMO UNA PÉSIMA ALCALDESA, porque esta, no cumple los compromisos contraídos con la sociedad, ni con los empleados del municipio. Como tampoco ayuda a los ejidos, donde las familias de esos núcleos rurales, “la siguen esperando” y a donde MAKI no va, porque sabe que bien no le iría, por farsante y mentirosa.

INCLUSO aducen que, “hay montos millonarios que el Republicano Ayuntamiento de Reynosa, debe destinar para algunos quehaceres públicos, cuyos dineros, no los invierte en su totalidad y el resto, audazmente, MAKI; los transfiere al DIF Municipal, porque este noble organismo, no es auditable y por eso obra en tal sentido, cuyos recursos, quizás sean los que, al parecer, se esté llevando a Estados Unidos, porque hay fuertes rumores de que la Presidente Municipal de Reynosa, “está construyendo una magna obra millonaria “en divisa gringa” por el rumbo de Harlingen, Texas o hacia la Isla del Padre, lo que de ser cierto, esto “podría abrir en boquete” a la chihuahuense avecinada en Misión, Texas y quien cobra como alcaldesa de Reynosa.

PARA CONCLUIR, les diré que, la Doctora Maki, antes de ser edil de Reynosa, en redes sociales dijo, que ella no viviría en Estados Unidos, porque hacer eso era ilegal. PERO MINTIÓ, porque vive placenteramente a costillas del dinero el pueblo de Reynosa en Mision Texas, en un sector exclusivo denominado Sharryland. Como también LE HA MENTIDO a la sociedad, al soslayar que, “tiene a Reynosa como una ciudad de primer mundo”, pero Reynosa en la realidad, está entre la inmundicia y la promiscuidad social, porque la mayor parte de las colonias, como dicen en argot popular “ESTAN ECHAS GARRAS”. Y seguirá mintiéndole al pueblo de Reynosa, porque “ese es su Hobbie”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general el email:

[email protected]