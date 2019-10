T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI, NO HAYA COMO SALIR DEL ATOLLADERO

LA ALCALDESA de Reynosa Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, “ya no haya como salir del atolladero”, luego de intentar quedar bien con el Gobierno Federal, al “ponerle el dedo” a los comerciantes ambulantes e informales, a los que pretendió “que la SHCP, los acogiera” e integrara a algún régimen fiscal, “PERO FUE IGNORADA POR DESHONESTA”, porque a los Diputados Federales, “solo les dijo lo que le convenía”, puesto que Maki, en su hábil propuesta, “nunca habló de que ella, los tiene a cuota” desde hace tres años que Gobierna Reynosa.

ESTA SITUACIÓN incómoda y comprometida de la que difícilmente podrá salir o librarse la alcaldesa MAKI ORTIZ, es porque ella misma, “se ha atascado en un lugar evidentemente enfangado”, todo por la desmedida ambición al dinero ajeno, detalle por el cual, “ni con buenas evaluaciones, ni distinciones, ni reconocimientos”, podrá alguien “sacarla del atolladero económico” en el que para su desgracia, “Maki se encuentra seriamente implicada”.

Y LO PEOR de este embrollo financiero, fraguado por Maki ante el Gobierno de la República, es que ella, “nunca ha rendido algún informe transparente” sobre la millonaria recaudación que, por el cobro de piso diario, hace a los referidos comerciantes ambulantes y a los de puestos fijos y semi-fijos, eso es lo que en un marco de honestidad, la alcaldesa debió informar a los Diputados, pero no lo hizo, porque de hacerlo, sería tanto como ella misma “echarse tierra encima” y evidenciarse, detalle por el cual “prefirió quedarse callada”, percatándose enseguida que, los integrantes del Congreso de la Unión, no le compraron la idea, “decidiendo los legisladores, no hacerle caso” y lo malo es que Maki, en su desesperación, “ni cuenta se daba de la magnitud del problema en el que ella misma, se estaba involucrando”.

LA DRA. MAKI ORTIZ, para intentar desviar la atención de la gente, por la serie de problemas que, ella misma se ha buscado, primero con los carretoneros a los que, “despojó de la fuente de trabajo” y los dejó sin el sustento diario para sus familias, así como “la acción malévola” que, proyectó de manera inmisericorde para que, el Gobierno Federal vía Hacienda, les cobre “más impuestos a los mini-comerciantes”, eso habla de que, la alcaldesa de Reynosa, “ya no haya la puerta”, para intentar zafarse de “la enredadera en que se encuentra atrapada”, todo por sentirse desprotegida políticamente, porque sabe que, “las cosas, en este sentido, “no le han venido saliendo como ella pensó o pensaba”. Y eso por lo que veo, es lo que, sin temor a equivocarme, la trae seriamente preocupada.

PERO ¿Por qué Preocupada?, todo mundo se pregunta en Reynosa y hasta su propia gente, esa gente que la ha ayudado a verse en toda la gama de problemas políticos y financieros en los que, esta señora ya está inmersa, porque sabe que, “al no habérsele aprobado la cuenta pública del período administrativo 2017”, donde “andan volando alrededor de 519 millones de pesos”, eso por lo que se vislumbra, le ha venido causando preocupación a la alcaldesa Ortiz Domínguez, porque está consciente que, ante esa disyuntiva, “está obligada a justificar, ante la ley, en que se gastó ese monto millonario”.

Y SI EN EL pretérito, “no pasó nada con Maki” a pesar de habérsele comprobado desfalcos financieros de muy considerable dimensión económica, fue porque su comportamiento político fue más sensato, cauto y metódico y no grotesco, como ahora lo ha venido haciendo al estilo “MAKI LA TEXANA”. Y por esta razón, la alcaldesa sabe que, “EL QUE LA HACE LA TIENE QUE PAGAR”, todo porque “los números en sus cuentas públicas no concuerdan”, y por ende, está obligada a justificar, que destino le dio a los más de 500 millones de pesos que, la Auditoría Superior y el Congreso del Estado, le están solicitando que los justifique. Y hasta hoy en día no ha cumplido con este menester.

POR OTRA PARTE, quiero decirles que, MAKI PODRÁ “contratar casas encuestadoras” de cualquier parte del país o del mundo para que digan que, “ella es la mejor evaluada” en toda la geografía nacional y está en su derecho, pero “ESO NO LA SALVA” de la compleja situación financiera en la que, “están sus cuentas públicas”, porque los números como parte y esencia de las ciencias exactas “no mienten”, detalle por el que, sin duda, Maki Ortiz, ahora al verse que nadie la toma en cuenta, para posibles eventos electorales futuros, ya se ha percatado que, “su problema es patético” y podría conducirla a “una terrible adversidad financiera legal o jurídica”. Y sino pues el tiempo es el que “os dará la razón.

REZA el adagio que “cuando el río suena, agua lleva” y vaya que en esto hay sobarda razón, porque simplemente, cuando “alguien se sale del corral o de la tangente”, sabe la responsabilidad, en la que puede verse involucrada y eso en tiempo y forma, “Maki no lo pensó”, motivo por el que ahora, ni su consentida Síndico ZITA GUADARRAMA GUERRERO, ni la Tesorera Municipal ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE y mucho menos “su secretario técnico”, por cierto muy mal consejero HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, podrán salvar a Maki “de la encrucijada legal y financiera” que no dudo deberá enfrentar en el corto lapso, porque, recuérdese que, “no hay fecha que no se cumpla, ni tiempo que no se llegue”. Y por eso ahora “la alcaldesa de Reynosa, ya no sabe cómo salir del atolladero”.

Y PARA FINALIZAR, debe recordarse que, “cuando alguien es mal agradecido, cosas buenas no le pueden fructificar”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx