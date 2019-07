T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI, NO PUEDES TAPAR EL SOL CON UN DEDO

“EL PROBLEMA DE PASEO DE LAS FLORES”, PERMANECE LATENTE.

POR MAS QUE la irresponsable alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, pretenda hablar, gritar, decir, corroborar y hasta suplicar que le crean que, “ya ha cumplido con las familias afectadas” e inconformes de la Colonia “Paseo de las Flores”, este problema generado por las inundaciones y el obvio descuido de la Presidenta Municipal, “PERMANECE LATENTE”, porque Maki, a las gentes que sufrieron los graves embates “del fenómeno natural, “no les ha entregado nada” de real beneficio, más que las aportaciones menores que hicieron ciudadanos “al centro de acopio” que, Maki instaló frente al palacio, pero nada “de apoyos indispensables, como estufas, tanques de gas, colchas, anti-comedores, camas, colchones, salitas y toda la gama de objetos que perdieron por obra y gracia de los torrenciales aguaceros que inundaron los domicilios de las humildes familias que, “ven con tristeza, la marcada indiferencia” de la alcaldesa hacia ellas.

IR A DECIRLES Maki, a las familias afectadas por la tromba, que “puso en marcha el drenaje pluvial” con 28 millones de pesos, eso es una falacia (mentira), porque sencillamente, “esa obra no es suya” puesto que el dren pluvial, que ella como autoridad “debió agilizar y no lo hizo” ante la instancia federal, desde el año pasado, “es una obra que hasta ahora se hará”, pero “con recursos federales y no municipales”, entonces que MAKI, “NO MIENTA O NO SALUDE CON BANDERA AJENA”, porque, “el adornarse es engañar al pueblo” y eso las familias afectadas, en mi punto de vista no merecen, seguir siendo objeto del engaño por parte de “la mitómana alcaldesa”. De la que diremos “YA NO HALLA LA PUERTA”, porque las gentes que, ven la realidad de su mal gobierno aquí en Reynosa, “YA LA ESTÁ ENCARANDO” para que, precisamente, “no sea mentirosa”. Y decirle esto a MAKI, no es ofenderla, porque ella, “más ofende a las familias al mentirles y engañarlas”.

Y EN EFECTO, las familias de las colonias Paseo de las Flores, Almendros y Rincón de las Flores, se verán favorecidas con la obra del dren pluvial. Y qué bueno que, esa obra ya se ha iniciado, porque era indispensable, pero la construcción de la misma, repito, debió ejercerse en tiempo y forma y no se hizo en tales términos, pero lo meramente importante, es que ya está en marcha el referido dren pluvial. Para que en el futuro, no haya catástrofes como el suscitado en “Paseo de las Flores” y no se arrojen daños como los que el fenómeno climático generó a los humildes residentes de ese núcleo poblacional. Porque quedarse sin los muebles más indispensables en sus hogares, es lo que más agobia en estos momentos a dichas familias. Y de esto, lo triste y lamentable es que la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMIÍGUEZ, “no ha dicho ni una sola palabra”.

OTRO DESENLACE que, me pareció burdo de parte de la alcaldesa de Reynosa, fue cuando MAKI, “al no saber qué hacer ante la gente enardecida” de paseo de las Flores, pretendió endilgar o culpar al Diputado ALBERTO LARA BALZALDUA de que él, había llevado gente acarreada para que obraran en contra ella, pero eso no fue así. Y Lara Bazaldúa, con gran valor moral y con respeto, en el mismo momento, le refutó a Maki su dicho y se lo demostró. Y si la gente molesta con Maki, “la acorraló” es porque “Maki, se burla de ellas”, al no hablarles con la verdad, como “el mentirles” que la obra que ha puesto en marcha, se hace con recursos federales y no del Ayuntamiento que ella preside. ¿O no?.

LA OBVIA observación, respecto al encaramiento que le hicieron las familias de Paseo de las Flores a la alcaldesa MAKI ORTIZ es que, “Maki trae como defensoras” a las integrantes de la porra que, nos dicen, “les paga”, con dineros del pueblo. Y además, “son empleadas del municipio”, a las que Maki, “utiliza en horarios de trabajo” para su actos políticos, a las que incluso, “viste con playeras azules”, lo que es una flagrante violación a la ley. Y por esta razón fundamental, en cualquier audiencia pública o recorridos que Maki, haga a colonias o ejidos, podrán ver que, “son las mismas personas”, las que le echan porras o piropos en todos los eventos, para con esto, hacerle ver a la gente que, “Maki sigue teniendo pueblo”. Pero la gran realidad en este escenario es que, “las personas que sufren prejuicios”, jamás van a estar al lado de Maki, porque esta no las atiende como se merecen, y PORQUE NINGUNA FAMILIA DE LA CITADA COLONIA INUNDADA, ha recibido hasta ahorita, los beneficios que Maki, debió brindarles, “como lo hace gastando millonadas” para hacerse propaganda política, como cuando contrata al grupo musical “la Tracalosa” y hacer fiestas y cuando “pone la pista de hielo” en la plaza Hidalgo, donde los egresos o gastos son superfluos, pero “como eso a Maki le representa popularidad”, a esta irresponsable alcaldesa, no le importa gastarse lo que sea, según ella, para seguir ganándose bonos con la gente, pero para desgracia de MAKI, “esos engaños al pueblo, ya no le están funcionando”.

Y SI le hago saber a MAKI que, “el sol no se puede tapar con un dedo”, es porque esta mujer, “ya se está dando cuenta” que, toda la gama de mentiras que, sin pena alguna le dice a las familias, “ya no serán pasadas por alto” y aunque MAKI Y HUGO RAMÍREZ “su perrito pantorrillero”, crean que llevan un rating político preponderante, en las colonias populares de Reynosa, aguas, porque a la alcaldesa, “ya no la están viendo con buenos ojos” y la prueba infalible de esto, es lo que padeció en Paseo de las Flores la semana pasada, donde la gente, “la encaró de manera tajante y sin cortapisas”, gentes o familias que, por supuesto, siguen sin recibir los beneficios que, esperaban de esta mentirosa Presidenta Municipal Dra. Ortiz Domínguez.

REZA EL ADAGIO que “lo que se ve no se juzga” y vaya que, “en esto hay sobarda razón”, porque lo sucedido a Maki, ante la gente de las colonia Paseo de las Flores, “ES EL CLARO REPUDIO DE UN PUEBLO” que, “está cansado de seguir siendo víctima de la mentira” por parte de la Presidenta Municipal. Pueblo que además ya se ha percatado de que, “está siendo vilmente engañado” por una irresponsable alcaldesa que, “ni es de Reynosa, porque su origen es chihuahua y vive en Misión, Texas. Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, a la que no le importa en lo más mínimo “lo que le pase a la gente de Reynosa”, porque que ella, como ya todo mundo lo sabe, “vive placenteramente” en el vecino país, cuyos obvios gastos en dólares, para los servicios públicos de su casa y lo de sus necesidades personales, “los hace con el dinero del pueblo de Reynosa”. ¿Cómo la ven?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

