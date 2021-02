Tendencias

Oscar Contreras

Maki no va y Chuma se la juega

Cuando el PAN nacional definió los estados donde no haría coalición con el PRI y PRD excluyó al PAN de Tamaulipas y esto lo liberaba de establecer contacto con sus eternos adversarios.

Su exclusión fue un reconocimiento al trabajo político del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ya que el control, manejo y conducción de su partido había dado buenos resultados.

Sin embargo, pasó el tiempo y todo cambió, ya que el PAN de Cabeza de Vaca decidió sin tener que hacerlo, incluir a priistas y perredistas en la lista de aspirantes a una candidatura por Acción Nacional.

¿Qué fue lo que pasó? Nadie lo sabe con precisión, pero el Jefe Político de Acción Nacional en Tamaulipas decidió incluir a lo más oscuro, gris y sucio del PRI estatal y no había necesidad de hacerlo, porque el panismo había demostrado que podía volver a demostrar su fuerza como lo hizo en la última elección.

Pero bueno, solo en Reynosa y Tampico no se incluyeron priistas y perredistas en la lista de candidatos, aunque en la candidatura federal correspondiente a Tampico y ciudad Madero, la suplente de la candidata panista Rosa María González es la priista Honoria Mar, pero da igual, es como si no hubieran puesto a nadie ya que no les aportará nada.

Cabe señalar que Chuma Moreno será candidato del PAN a la presidencia municipal por tercera ocasión y se espera que ahora sí gane, ya que su compadre podrá ayudarlo para que lo haga y sólo tendrá que mantenerse ecuánime, tranquilo y muy tolerante.

Se recuerda que en el pasado no pudo dominar su carácter y esto provocó que el trabajo de meses se cayera por su explosiva forma de ser y se espera que esto haya quedado en pasado para que logre por fin el triunfo.

Desde luego que mucha gente opina que Gerardo Peña Flores era el indicado para ser el candidato a la presidencia municipal, pero por su disciplina y lealtad al proyecto del gobernador aceptó y ahora será uno de los colaboradores más activos de la campaña de Chuma, ya que será candidato a la diputación federal.

Desde luego que el grupo en el poder estatal esperaba que Maki se incorporara a la campaña de Chuma Moreno como candidata a la federal, pero la doctora prefirió cumplir con su compromiso con Reynosa y esto habla bien de su responsabilidad por terminar con su mandato.

Su presencia en el escenario le hubiera ayudado mucho a Chuma ganar la presidencia municipal, pero ahora va solo con la ayuda del gobernador y el apoyo de los candidatos panistas en este compromiso electoral.

Por otra parte, aunque aún no se conocen los candidatos de MORENA y los priistas que participarán no levantan el ánimo de los electores, es posible que Chuma por fin pueda cumplir su sueño de llegar a la alcaldía de Reynosa.

La gran fortaleza que Chuma tiene es que su compadre no le manchó el escenario con los priista entre sus filas y esto ya es una ventaja, porque en su campaña no tendrá que convivir y negociar con sus archienemigos.

En fin, si la decisión del Jefe Político del PAN en Tamaulipas resulta acertada en Reynosa y Chuma Moreno consigue el triunfo electoral, se dará cuenta que no es posible andar experimentando con los priistas ni perredistas porque podrían llevarlo al fracaso político en los municipios donde los incluyó, pero esto lo sabremos cuando ya sea demasiado tarde para remediarlo. Ni más ni menos.

De salida. Oscar Almaraz todavia no es oficialmente candidato del PAN y sus simpatizantes, seguidores y porristas ya lo hicieron candidato de Acción Nacional al gobierno de Tamaulipas como si realmente en el estado estuviera muy posicionado de los electores.

Pudiera ser, pero si está posicionado será porque se le recuerda como parte fundamental del saqueo que ha tenido el gobierno estatal en los últimos dos sexenios priistas. Es de la pandilla de los depredadores de presupuestos, que se muestran muy simpáticos con una amplia sonrisa, pero si te descuidas, te dejan hasta sin cartera.