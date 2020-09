T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI ORTIZ, DESESPERADA SIGUE ARRIBA DE LA BARDA

X.-“INCIERTO PANORAMA POLÍTICO PARA ALCALDESA DE REYNOSA”.

A PESAR de que, en la mente obtusa de “los detractores del PAN-Tamaulipas”, prevalece la idea de que la alcaldesa de Reynosa, “es la mejor carta para gobernadora”, decir eso, es solo un albur o “una manifestación descabellada” y los adversarios de los albiazul, lo saben, pero lo divulgan, con el ánimo de causar inquietud entre el panismo tamaulipeco, cuyo propósito mezquino, evidentemente, “no ha tenido el más mínimo eco”, porque en Acción Nacional, se está pensando primero en la elección del 2021 y lo del 2022, será un tema distinto.

PERO lo que si es cierto, es que la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, por su calidad de traidora, tiene más de un año de “andar picando piedra” en el Partido Morena, donde “aún no le han dado luz verde”, para afiliarse al Movimiento de Regeneración Nacional y “menos haber recibido el ofrecimiento de la candidatura” al Gobierno de Tamaulipas, que es lo que a ella le interesa, pero fíjense bien, en caso “de favorecerse a Maki” en Morena, esto por obviedad, provocaría irremediablemente un descontento generalizado entre la militancia de este partido, porque en el gremio color marrón, hay otros prospectos que, también detentan el referido abanderamiento.

Y SI ESO no es cierto, entonces habría que preguntarle sobre el tema, “al guasón” Héctor Martín Garza González, al Senador Américo Villarreal Anaya, al titular de la CRT Rodolfo González Balderrama, sin olvidar a los alcaldes de Madero y Matamoros, aunque estos dos últimos, no han dicho nada oficial sobre tal posibilidad, pero la genuina militancia de Morena, no los descarta. Y si MORENA, obrara por imponer “mediante el clásico dedazo” a la Dra. Maki Ortiz, eso podría generar una irremediable desbandada, pero además en Morena, se tiene que “obrar con respeto a los estatutos” del partido.

Y COMO la alcaldesa de Reynosa, en las filas del PAN, “aún no ha recibido la oferta política que detenta”, porque todavía son los tiempos electorales, esto a la doctora, le ha venido causando desesperación, cuya su inquietud política es lo que, “MANTIENE A MAKI ARRIBA DE LA BARDA” y eso, ha originado que, “la polémica edil”, esté cayendo en posturas de “de traición y deslealtad” al Partido Acción Nacional, partido “al que Maki le debe mucho” y al que ahora, evidentemente, ha venido traicionando, al andar coqueteando” en las filas de Morena. Y prueba de ello, es que “en algunas imágenes” en actos de Morena del año pasado 2019, a Maki, se le ve cerca del Diputado Federal MARIO DELGADO, quien hoy busca la Presidencia Nacional de Morena y por esta razón la edil, piensa obtener lo que desea, por conducto del viable líder de Partido Morena,

ADEMÁS, en el partido Morena, no se admite a personas que, no comulgan con el slogan de “no robar, no mentir y no traicionar”, rubros que fueron impuestos por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Y por esta razón se vislumbra que, “Maki, podría quedarse como el perro de las dos tortas”, por andar saliéndose de la tangente, en lugar de obrar con lealtad y respeto al Partido Albiazul, al que, por sus desplantes, “Maki le está pagando mal” y por este motivo, la doctora, ya no es bien vista, por todo lo esta mujer, ha venido haciendo en perjuicio el panismo tamaulipeco.

DECIRLE a la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, que, “es una traidora” o que, a venido incurriendo en actos de traición al Partido Acción Nacional, “no lo hacemos por denostar su imagen”, sino porque ella, ha generado evidentes actos contrarios que, vislumbran faltas de respeto el PAN: Por ejemplo ir Maki a México y “sostener reuniones en lo oscurito”, con integrantes de la cúpula nacional de MORENA, eso por obviedad, deja entrever que, “Maki anda buscando arropamiento político” y prueba de ello, es que la misma doctora, ha dicho públicamente que, “A ELLA LE GUSTAN TODOS LOS COLORES”.

Y COMO en la reciente vista que, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a Reynosa y “saludó a Maki”, eso provocó que, “la doctora ande enguilada” y sí la saludó es porque ella, ha ido con él a Palacio Nacional y también haberse reunido con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, lo que es una clara muestra de traición. Pero Maki hace todo esto, “como clara presión interna”, porque en el PAN, “no se le han cumplido, sus caprichos políticos” y por eso, la pobre ilusa de la doctora, de manera incongruente, ha obrado en tal sentido.

PERO MAKI, por su desesperación, no ha entendido que AMLO, la saludó por cortesía y no porque la vea como viable a una candidatura de Morena, como ella lo hace pensar y hasta lo presume. Y de que ha caído en actos de traición al PAN, de eso no han ninguna duda, porque el Prof. Enrique Torres, en las redes sociales, ha expresado que la alcaldesa “se ha reunido en México, con los directivos” del nacional de Morena y si eso no es cierto, entonces que Maki, desmienta al mentor. Y si nos vamos a la aceptación electoral de Maki, aquí en Reynosa, aunque ella lo pregone, ya no tiene a toda la gente de su lado, porque la mayoría de las familias, no han sido debidamente atendidas por la citada Presidente Municipal, de la que, “ya no quieren saber nada”.

PARA FINALIZAR, les diré que, la doctora Maki Ortiz, pese a sus desesperación y temor político, “sigue arriba de la barda”, en espera de que la llamen por la víspera electoral del 2021 y 2022, pero la muy astuta, aún no define para donde saltará, para naturalmente, no zafarse de la posibilidad de que, el PAN la llame. Y si del alto mando de los Albiazules, “no la llaman, ni la favorecen, con lo que ella quiere”, tampoco la llamarían de MORENA, porque en este partido, hay otros prospectos de gran valor político, pero aparte en Morena, “no van querer una traidora”, porque recordemos que, la que “traiciona una vez, traiciona dos y más veces”. Así es que la doctora, por sus propios actos, “sigue cavando su tumba” política y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

