MAKI ORTIZ: ENEMIGA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

La alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, desprecia a esa prensa que no piensa como ella y los agrede.

Y hablando de Maki, se le viene un mega problemón con la denuncia de la Auditoria del Estado en contra de Juan García Guerrero

La vetusta Magdalena Peraza Guerra, ex alcaldesa de Tampico, no ceja en querer apoderarse del PRI del puerto jaibo

En Tamaulipas ha disminuido 12.6% en el índice general de delitos, dice Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: PAN

Y mire que yo pensaba que era el único. Que la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez me tenía en la mira por mi forma de ver las cosas, la vida y la ciudad que ella dice “gobernar”, pero que en realidad desgobiernan, ella y su camarilla de cómplices, quienes han saqueado las arcas municipales en su beneficio personal, en lugar del beneficio colectivo.

¿Y dígame si no es así? Hugo Ramírez Treviño, el famoso alcaldito, de ser un burócrata de medio pelo, se convirtió en un próspero empresario de la industria gastronómica, con su lujoso negocio “El Mesón 241”, conocido también como “El Mesón del Alcaldito”. Todo Reynosa se pregunta de dónde salió todo ese dinero que le dio la posibilidad de hacerse del inmueble, y de vivir como magnate, mandando saludos a la gente desde su ofensiva mansión, que está a todo lujo, mientras que a miles de reynosenses apenas les alcanza el día a día para mal comer.

Lo único que no se le ha hecho en este periodo al “alcaldito”, al empleado de Carlos Peña Rojas, el Primer Damo de Reynosa, es ser presidente municipal suplente de Maki, cuando la originaria de Chihuahua, pero residente en Mission, se lanzó a la campaña por la reelección. No pudo y tuvo que impulsar a su socio, José Alfonso Peña Rodríguez.

Peña Rodríguez, pues, fue el regidor que se sacó la rifa del tigre sin comprar “cachito” siendo alcalde suplente y en sólo dos años cobrando como regidor adquirió una lujosa residencia valuada en más de cinco millones de pesos en Reynosa, y con desparpajo, Peña se pasea por las calles de Reynosa. Si multiplica los números, nomás no dan. Entonces, la pregunta obligada: ¿Y dónde se hizo de mulas Peña? Ahí una interrogante para el Servicio de Administración Tributaria, para la Contraloría del Estado y para la Auditoría Superior del Congreso.

Y le comparto un simple juego de números: Peña entró a la presidencia municipal como regidor el primero de octubre de 2016, ganando $60,000.00 tan sólo de compensación más una dieta, lo que no da para haber adquirido un inmueble de ese valor.

En el último tramo de la administración de la chihuahuense, Peña Rodríguez, encargado de las comisiones de Educación y Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), recibió de enero a noviembre de 2019, 450 mil pesos de compensación, al igual que los otros 24 regidores que conforman cabildo. ¿Y el bien de Reynosa? ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? Eso les importa un comino. Ellos, Maki y sus muchachos, van por lo suyo, por su beneficio, por sus canicas. Por lo demás, que el mundo ruede.

Y en ese escenario, quienes más amolados salieron, y no económicamente, sino políticamente, claro, fueron quienes hoy detentan la Secretaría del Ayuntamiento, Roberto Carlos Rodríguez Romero y el Contralor, Alejandro Vielma de la Garza, quienes fueron engatusados por Maki y se incorporaron al proyecto pensando que era una “instrucción” superior, pero cuando llegaron, ¡oh sorpresa! Se dieron cuenta que no era tal y eso, desde su ingreso, les ha causado múltiples dolores de cabeza porque ya no son bien vistos, ni como eficientes, no como confiables.

Retomando el tema, allá por el mes de octubre de 2019, la finísima alcaldesa, bloqueó en su cuenta de twitter a uno de los medios que represento, www.elreportero.mx

Maki, no es un secreto, desprecia a la prensa libre. Esa es una máxima. A Maki la saca de sus casillas que se hable con la verdad, mientras recibe con beneplácito, sonrisas y aplausos, los halagos zalameros y falsos de lo que no se está haciendo en Reynosa, ciudad que, si no fuera por las obras y los recursos del estado y la federación, no habría nada de nada. Maki tiene la ciudad sucia, en tristes condiciones y hace obra con afán de negocio, en lugar de hacer obra pensando en Reynosa y su futuro.

Ahí tiene Usted la Calle del Taco, zona prácticamente en peligro de extinción, cuyos locales de tacos, la mayoría han tenido que cerrar sus puertas. Y la alcaldesa se vanagloria y auto elogia por dicha obra que, en palabras llanas, no sirvió para nada que no haya sido ganarse unos cuantos pesos que, como se imaginará, ya salieron del país.

El caso es que ahora Maki también bloqueó de su cuenta de Twitter al compañero Oscar Díaz Salazar quien ha sido un crítico de la pésima administración de la originaria de Chihuahua, pero residente de Mission. Y de eso, ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una situación similar en Veracruz con el entonces fiscal del estado.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó en marzo de 2019 un proyecto del entonces ministro, Eduardo Medina Mora, que ordenó al Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, desbloquear en Twitter al periodista Miguel León, al considerar que, con ello, Winckler, vulneró el derecho al acceso a la información. Por unanimidad, la sala respaldó el proyecto presentado, que ampara al periodista contra el bloqueo del fiscal. El comunicador fue bloqueado por este funcionario en 2017, después de que lo etiquetó en notas relacionadas con la violencia en el estado.

Ahí el antecedente por si la Maki se quiere exponer a la vergüenza y escarnio público, siga despreciando la libertad de expresión: ¿Y así pretende ser candidata al Gobierno de Tamaulipas? ¿Así tiene el descaro de querer iniciar una campaña política, cuando lo que necesitas en esa etapa política es una buena y fluida relación con los medios? ¿Así pretende gobernar este estado, que requiere liderazgo y resultados? Muchas ínfulas tiene Maki para tan chiquitos zapatitos.

Es claro que a la alcaldesa de Reynosa no la quieren ni en su casa, ya que, a su esposo, le recuerdo, lo hace llorar y lo insulta en público. No la quiere ni el partido que la llevó al poder, no la quieren en MORENA, no la quieren sus propios colaboradores, ni Gerardo Fernández Noroña. Sus desplantes y majaderías contra quienes no pensamos como ella son terribles. Aguas alcaldesa, porque en una de esas, todos sus detractores le echan montón y agárrese.

Y en el tema de comunicación social ninguno de sus asesores da el ancho. Les falta usar correctamente las herramientas de la política, lo que ni “El Alcaldito” ni Patricia Castro saben y menos “La Verruga” Flores. Ellos saben sólo la estrategia de la zanahoria y de la tabla. Y esto no funciona así. Pero bueno, no pidamos peras al olmo.

1. Hablando de Maki, debe estar preocupada, y mucho, por el proceso legal que ha iniciado la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, contra el ex encargado de despacho de la COMAPA de Reynosa, su amigo, Juan García Guerrero, porque el tema la va a salpicar. ¿O a poco Juan se mandaba sólo? De acuerdo con la Fiscalía, el proceso penal que se ha entablado en contra de García Guerrero, tiene que ver con un presunto desvío por 22 millones de pesos. Los daños al patrimonio del organismo corresponden precisamente a ese período en el cual García Guerrero, fungió como encargado de Despacho del organismo operador del agua en Reynosa. 2. Y hablando de alcaldesas, en las últimas colaboraciones, le he venido platicando de la ex alcaldesa de Tampico, de Magdalena Peraza Guerra, quien insiste en impulsar para la dirigencia municipal del PRI en el puerto, a Roberto Brondo, sobrino de la ex regidora Paloma Carrasco, mujer muy cercana a la vetusta política, tan cercana que la acompañó siendo regidora en su administración.

La Peraza, mujer de casi 75 años, no pierde las ambiciones de seguir siendo ella, y sólo ella, quien parta y reparta el pastel en Tampico, sea por el PRI, sea por el PAN, sea por MORENA. Sea por quien la deje. Pero de lo que la Peraza no se ha dado cuenta es que se ha rodeado de personajes cuestionados por su capacidad política y calidad moral y profesional. Ayer le di los nombres de quienes están en el círculo cercano de Peraza y a quienes trata de meter a como de lugar para seguir siendo ella quien decida quien si y quien no, como si Tampico y Tamaulipas fueran de ella.

Entre su grupo cercano está su ex tesorero Edgar Ánimas, quien por cierto tiene un proceso penal abierto por malos manejos, por haberse servido con la cuchara grande, o con el cucharón, en perjuicio de la sociedad porteña.

3. En la construcción de un Tamaulipas mejor, el Gobierno del Estado ha contribuido con la disminución de la inseguridad y los delitos de alto impacto, aseguró Luis Cantú “Cachorro” Galván, presiente del Comité Directivo Estatal del PAN, al asegurar que como gobierno emanado de Acción Nacional, la administración pública estatal de Francisco García Cabeza de Vaca ha encauzado sus estrategias en la seguridad de las personas y su patrimonio como condiciones para mejorar la confianza en el Estado y el país.

Estas estrategias -dijo- hoy se ven reflejadas en resultados que la federación reconoce en este tema. Tamaulipas hoy se ubica como la tercera entidad mejor colocada en el Índice General de Delitos, reveló el subsecretario de Planeación, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Robledo Carretero.

Cantú Galván dijo que esta visión de gobierno, ha permitido una disminución de 12.6 por ciento en el índice general de delitos, de 2018 a 2019, en el que destaca la reducción del secuestro, de 81 por ciento, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y agregó: “este es un logro de todos, del Gobierno de Tamaulipas, de las Fuerzas Armadas, de las Autoridades Federales y, en suma, de la sociedad en general”, dijo el dirigente panista, al reunirse este viernes con los medios de comunicación en la sede estatal del PAN.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2019