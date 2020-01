T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“MAKI ORTIZ, LE BAJA A SUS BRAVUCONERÍAS”….!

LA ALCALDESA de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, “al verse desprotegida y desdibujada” porque, aún no encuentra “el cobijo político” que mucha falta le hará para el futuro inmediato, en las últimas fechas, “Maki, le ha bajado a sus bravuconerías”, obrando públicamente, por exigir apoyos federales y aparecerse como “defensora de su pueblo”, pero toda esa gama de “procederes de valentona” y de obvia hipocrecia, no la salvarán de los problemas de cuentas públicas que tiene pendientes, en la Auditoria Superior del Estado, cuentas en las que, hay de por medio “muchos millones de pesos no justificados por ella”, cuyo tema es su principal preocupación.

MAKI, por “su ambición al poder político y al dinero ajeno”, ha obrado de manera burda, es decir, irresponsable e irrespetuosa hacia el pueblo de Reynosa, porque las promesas que, en campaña hizo se le olvidaron y, ha dejado a las familias de estratos sociales humildes o vulnerables, “con un palmo de narices”, porque la doctora, dejó al olvido a la gente que, les dijo regresaría, para atender sus demandas, pero ese compromiso, se le olvidó desde hace buen tiempo, porque “infinidad de colonias proletarias” lamentablemente, continúan entre la promiscuidad e inmundicia social. Y los hechos están a la vista.

A LA PRESIDENTE Municipal de Reynosa, no le importa en lo más mínimo, que los núcleos poblacionales de esta fronteriza ciudad, “vivan entre las aguas negras, que despiden fétidos olores”, incluso, le es indiferente que la ciudad que gobierna, “siga tapizada de baches” y que, “no haya un eficiente servicio de recolección de basura”, ni tampoco le importa tener las colonias con el necesario alumbrado público, para que las familias, “no estén a expensas de los delincuentes”.

LO ANTERIOR, es porque la alcaldesa Ortiz Domínguez, al vivir en la ciudad de Misión, Texas, ella, allá no sufre los señalados problemas que, la gente pobre padece en Reynosa, teniendo Maki el descaro, de rosarse con mayores del Mágico Valle de Texas, a los que, “les pinta una Reynosa de bellos colores y sabores”, pero no se atreve a invitarlos a recorrer la ciudad que, ella Gobierna, porque “la tildarían de mentirosa”.

AHORA bien, Si Maki Ortiz, fuera honesta y hablara la verdad, sobre como en serio está Reynosa, se le admiraría su valor, por ser franca y sincera, pero jamás hablará de su ineficiente trabajo y, si ya está siendo cuestionada y requerida por la ASE, “sobre faltantes millonarios” en su cuentas públicas, esta mujer junto a su esposo Carlos Peña Garza, titular del DIF-Reynosa, saben que, “ya se encuentran ante muy serio dilema administrativo”, todo porque Maki, familiares y amigos cercanos, “se han dedicado más a los negocios redituables”, que a atender las demandas del pueblo que gobierna.

HACE DÍAS, la Presidente Municipal de Reynosa, se reunió con el cónsul de México en McAllen, para continuar apareciendo en el escenario político, como también antier, sostuvo reunión con integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, para referir temas sobre el apoyo del Ayuntamiento que ella preside a los constructores locales y estos, hagan obras en el municipio y además aporten asistencia técnica, diseño y supervisión de obras. Lo que quiere decir que, esto antes no lo hacía el Gobierno municipal y, “solo se privilegiaba a algunos empresarios de esta rama”, lo que significa obrar en un marco de corrupción.

PERO “como el sol no se puede tapar con un dedo”, téngase la certeza que, “nada de lo bueno que, haga o desee hacer la alcaldesa Maki Ortiz, impedirá que la Auditoria Superior del Estado, la tengan que hacer comparecer y “sentarla en el banquillo de las acusadas” y por este motivo, la doctora, “ya no halla la puerta”, porque sabe que la orden de comparecencia, en cualquier momento “puede caerle encima” y por ello, repito y reitero que, “Maki le ha bajado mucho a sus bravuconerías”.

PORQUE la alcaldesa de Reynosa, pensando que alguien la acogería para ofrecerle la candidatura a gobernadora, “andaba muy alzada”, tomándose fotografías allá en México con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y demás políticos de Morena, pero como tal vez “no encontró refugio político”, su cambio ha sido radical, porque ahora a la indisciplinada alcaldesa, “se le ve dócil y olvidada de su aspiraciones a nuevos cargos de elección popular”, pero haberse salido de la tangente, al disponer del dinero del pueblo, eso a Maki Ortiz, “ya la tiene entre la espada y la pared”.

Y COMO “la traición no se perdona”, se aduce que Maki Ortiz, en el Partido Acción nacional, “ya nada tendrá que hacer”, porque con sus burdos procederes, se le ha considerado como “traidora y mal agradecida”, porque ella, debió obrar con sensatez y conciencia para hacer quedar bien al partido ante el pueblo, pero ha venido haciendo todo lo contrario, al aparecer como una presunta saqueadora del erario público en el Ayuntamiento de Reynosa. ¿Cómo la ven?.

