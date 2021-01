T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“MAKI ORTIZ NO VA, REGIDORA LA SUSTIUYE”..!

DE ÚLTIMO momento, surgió sorpresivamente el tema de que la aún alcaldesa de Reynosa, Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, “no irá por la Diputación Federal” de mayoría relativa en el IX Distrito, cuya cabecera es Reynosa y que, sería sustituida por la regidora y empresaria reynosense de la rama del transporte Leticia Gutiérrez Garza, cuya noticia ha causado enrome expectación e impacto político, porque Maki y su grupo de seguidores que trabajan en la Presidencia Municipal, “ya la venían promoviendo para el espacio federal” y ocupar una curul en el Congreso de la Unión.

PERO, todo parece indicar que, la polémica alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, ya perdió su fuerza política interna en el PAN, porque hasta ayer, no había sido tomada en cuenta por las altas esferas del panismo nacional, donde la edil, pregona tener toda una gama de amigos que, son los que la arropan, para ella posicionarse del lugar o espacio que más le convenga. Sin embargo, se contempla que ese poder político que Maki asegura tener en las filas de Acción Nacional, “ya se le fue de las manos”, porque hay quienes aducen que Maki, sería sustituida por la regidora Leticia Gutiérrez Garza.

MAKI ORTIZ, se ha servido de Reynosa en grado superlativo, ella no es de aquí, es del estado de Chihuahua y si ha realizado trabajo de bienestar a las familias de esta ciudad fronteriza, eso es una obligación, por el obvio agradecimiento al voto que gracias al PAN, el pueblo le brindó, para ser Diputada Federal, Senadora y ahora dos veces alcaldesa. Pero también ese respaldo político, indudablemente es gracias también a quien le dio la oportunidad de participar en política aquí en Tamaulipas, “pero de eso la doctora, ya ni se cuerda”. Así es su estilo.

SIN EMBARGO, a Maki su vocación irrespetuosa, la ha conducido “al grave flagelo de la traición”, porque Maki, es una mujer a la que incluso, “le fascina el capricho” y pisotear los derechos de sus compañeros de partido, imponiéndose por su clara rebeldía, a tal grado de que siempre hace lo que a ella mejor le parezca, esa es la cruda realidad, sin que, le importe afectar o “llevarse de encuentro” los deseos de otros panistas que también tienen los mismos derechos que ella, para ser parte y esencia en el servicio público.

POR ELLO, no se descarta que Maki, por uno más de sus caprichos, desde el alto mando del PAN nacional, de tajo la hayan cortado y dejarla fuera de su aspiración a la Diputación Federal por el IX Distrito de Tamaulipas y en su lugar pueda ser designada la regidora Leticia Gutiérrez Garza, de quien diremos es esposa del conocido empresario César Lozano Rodríguez y es hija del también empresario y ganadero don Ovidio Gutiérrez y sobrina de don Ramiro Garza Cantú.

LO INADMISIBLE en este escenario es que, la Presidente Municipal de Reynosa, no ha entendido que, “todo en política” es como las plantas, “tienen un ciclo” por que nacen, crecen de reproducen y mueren y “el ciclo político de Maki”, parece estar en decadencia o a punto de fenecer y este precepto natural y político, por capricho, esta mujer no lo admite “al estilo doña Juana gallo”, detalle polémico en las filas de Acción nacional, porque repito y reitero que hay otros actores que también reclaman una oportunidad en los espacios públicos y políticos y, “si Maki se aferra a no cederles el espacio”, se tendrían que tomar, no las drásticas, sino las justas decisiones “para dejarla fuera de la jugada”.

FINALMENTE, diremos que aún falta saber si la controvertida alcaldesa de Reynosa “Maki Ortiz, va o no por una diputación plurinominal”, porque esta señora al estar consciente de que ella ya no es bien vista por la gente de las colonias, ya no podría tener el apoyo electoral que tuvo, cuando contendió las veces pasadas por la Presidencia Municipal, porque a muchísima gente, “Maki les ha fallado irremediablemente” y esa gente afectada y olvidada por Maki, ya no volverían a darle el voto, “ese es el temor de la alcaldesa Ortiz Domínguez”. Pero en fin veremos si Maki será o no apoyada por el ejecutivo nacional del PAN o de plano “le cantarán las golondrinas”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]