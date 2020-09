 MAKI ORTIZ  TIENE NUEVO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN; SE PREPARA PARA LO QUE VIENE.

DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

El Partido Acciona Nacional llevara a cabo 500 foros en todo el estado con el propósito de eficientizar la elaboración de la plataforma electoral 2021-2024; el dirigente de dicho partido en Tamaulipas, LUIS “CACHORRO” CANTU GALVAN, dio a conocer que estos empezarían este viernes.

El primero de estos foros los cuales tendrán una duración de dos meses en el recorrido por todo el estado, se llevara a cabo en la capital tamaulipeca y así sucesivamente; la dinámica será realizar mesas de trabajo para dialogar, aportar ideas y proponer soluciones a temas de importancia para la ciudadanía, esto alrededor de 5 ejes primordiales: Buen Gobierno Municipal, Municipio Eficiente, Gestión Económica Municipal, Municipio Abierto, y Fomento y Promoción al Desarrollo Integral de la Familia.

Asimismo, el dirigente blanquiazul mencionó que la principal finalidad de estos foros es escuchar al ciudadano, y aseguró que cada una de las actividades se desarrollará acatando estrictamente las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud en el estado, como el respeto a la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas, el frecuente lavado de manos con gel antibacterial, entre otras.

Todo parece indicar que estos foros esta encaminados al buen gobierno, olvidando por completo que el mayor compromiso del partido debe estar de los funcionarios con el pueblo lo cual está bastante deteriorado ya que están como el azadón solamente cuando necesitan piden ayuda pero se olvidan de los mismos militantes, simpatizantes y del pueblo en general cuando este necesita de ellos.

El objetivo primario debería ser sensibilizar a los mismos panistas sobre el compromiso con los ciudadanos y luego se preocupan de los temas electorales que estos por añadidura haciendo un buen gobierno les debería ofrecer buenos resultados.

El CACHORRO primero debería escuchar a los militantes inconformes y arreglar estos temas y luego hacer política fina.

En Reynosa la que anda con buenos bonos a pesar de que todo indica que las alianzas serán entre MORENA Y PRI y no PRI Y PAN y/o MORENA Y PAN, es MAKI ORTIZ quien en vísperas de una posible candidatura a otros niveles y quizá no precisamente por el partido azul que no la va a dejar volar, ya cambio de Jefe de Prensa, todo indica que un experto en redes sociales y nos referimos a ERICK STANFORD, seguramente porque lo que viene no es nada fácil y ante la falta de billetes con un buen marketing en redes será suficiente para posicionar el proyecto porque la figura ya la tiene la dama de la vecina ciudad que a propósito les saca un pie adelante a muchos alcaldes de la zona norte del estado.

Ojala que ERICK pueda ser más empático con medios de comunicación que ayuden al magno proyecto de la dama política y no se encierre pensando que ya la tienen hecha como sucede con otros que se creen muy truchas y les sale el tiro ya sabe por dónde.

Por cierto en Valle Hermoso GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, ofreció un informe sino de diez por lo menos acorde en atención a las necesidades de los ciudadanos vallehermosenses, sobre todo desde marzo a la fecha lo cual genero puntual apoyo a las personas en salud ya que la pandemia provoco que se llevaran a cabo programas de sanitizacion y de ayuda alimentaria entre otros para luego apoyar a los damnificados y afectados por el huracán entre estos despensas y enseres para sus viviendas.

Pero eso no fue todo con apoyo del gobierno del estado, el alcalde pudo lograr equipar el departamento de bomberos, la Cruz Roja y la construcción de una área de rehabilitación con la ayuda de la primera dama del DIF estatal, señora MARIANA DE CABEZA DE VACA.

Otro de los rubros fue pavimentación en algunas calles, así como la finalización de la avenida 20 con todo y los detalles que sucedieron, pero cabe hacer mención que se continúa terminando este proyecto vial.

El actor mexicano EDUARDO VERASTEGUI, dio a conocer a través de redes sociales que trabajará como asesor de la Casa Blanca, en Estados Unidos, en la iniciativa para la Prosperidad Hispana

“Familia querida, quiero compartir con ustedes este nuevo compromiso, que significa una enorme oportunidad de servir. Agradezco al Presidente DONALD TRUMP, permitirme el honor de trabajar por mi comunidad hispana en Estados Unidos como asesor de la Casa Blanca en la Iniciativa para la Prosperidad Hispana”, escribió el actor en su cuenta de Facebook.

El también actor, explicó que esta iniciativa extenderá la igualdad de oportunidades para todos los hispanos y le permitirá presentar propuestas para ayudar a la comunidad hispana -en su mayoría mexicanos- a triunfar en Estados Unidos.

“El trabajo como asesor de la Casa Blanca incluirá aspectos relacionados con el acceso a las oportunidades educativas, de capacitación y económicas para los estudiantes hispanoamericanos, la promoción de opciones para mejorar la elección de escuela, el aprendizaje personalizado, la participación familiar, la educación cívica y los caminos hacia los empleos de mayor demanda, la inversión en comunidades con dificultades económicas y en empresas pequeñas y de propiedad de minorías. México y EE.UU., más unidos que nunca”, explicó en redes sociales.

En este momento, el proceso interno de Morena se encuentra en “una especie de stand-by, de respiro”, luego de que el TEPJF decidió que es necesario hacer cambios a la convocatoria del partido y los lineamientos de la encuesta para renovar sus liderazgos internos.

Aunque este proceso no es largo si demorara unos días mas lo que lo hace más excitante ante los parientes que ya se apuntan para un puesto de elección popular o los que pretenden reelegirse.(Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

