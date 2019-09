T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI PODRÁ MENTIR AL PUEBLO, PERO NO DE LA LEY

REZA EL ADAGIO que, “el sol no se puede tapar con un dedo” y vaya que en esto, hay sobarda razón, detalle por el que, si hoy martes MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, al rendir su primer Informe de Gobierno, de este segundo período como alcaldesa, “VUELVE A MENTIRLE AL PUEBLO DE REYNOSA”, no habrá ningún problema, “salvo que haya acciones de linchamiento” de la gente inconforme hacia ella, pero “donde no tendrá escapatoria legal”, será cuando obligadamente, tenga que comparecer ante la autoridad administrativa o judicial, para que, “transparente los más de un mil 500 millones de pesos” que, naturalmente, no ha podido justificar ante la Auditoria Superior del Estado.

MENTIR es lo más fácil, porque “la falacia, es un conjunto de palabras inciertas”, utilizadas por quien urde no hablar con honestidad, ni verdad, como hoy, una vez más lo hará ante el pueblo de Reynosa la Presidente Municipal Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, quien valida del engaño, ha venido consumando una serie de atrocidades financieras, como dije ayer en este espacio, para el beneficio de ella, su familia y cómplices, artimañas que, por supuesto, no podrían quedarse en el anonimato, motivo por el que, “ya están saliendo a relucir” y por esta razón, las autoridades encargadas de aplicar la ley “a los corruptos”, tendrán que hacer su parte.

AL NO APROBAR los Diputados la cuenta Pública 2017 del Ayuntamiento de Reynosa, dije aquí “es el inicio del calvario de la alcaldesa Ortiz Domínguez”, porque ella, lejos de obrar con honestidad y transparencia, por su ambición, decidió conducirse por el camino de la corrupción y la impunidad y por esta causa, la edil de Reynosa, hoy en su informe, repito, podrá darse el lujo de volver a mentirle a las familias de Reynosa, pero ante quien no podrá mentir, será cuando “llegue la hora de la vedad” ante las autoridades que, por obviedad, la estarán requiriendo vía orden de presentación u orden de aprehensión, en caso de que se niegue a acudir al llamado legal, cuya finalidad, “es para que Maki, justifique los faltantes millonarios”.

MAKI incluso, podrá seguir manipulando a los empleados del Palacio municipal y a todos los que presten servicios en su gobierno, mismos que hoy, están obligados a hacer presencia en el Teatro principal del parque Cultural, para hacer bulto, cuyo lugar fue designado como recinto oficial para el Ier, Informe de Gobierno de la Presidente Municipal Dra. Ortiz Domínguez, pero esta mujer, “ya no podrá manipular a su antojo” a las gentes de las reales fuerzas vivas de las colonias de Reynosa, cuyas familias están inconformes e indignadas, porque Maki, les ha fallado cruelmente, debido a que la irresponsable “Jefa del pueblo”, ha dedicado más tiempo al interés propio que al bien colectivo, cuyo tema lamentable, el mismo pueblo lo ha venido plasmando. Y eso no lo digo yo, lo confirman los hechos. Porque Reynosa para donde voltees “esta para llorar”. Y a las pruebas nos remitimos, porque aquí con equilibrio periodístico, “decimos las cosas como son”.

HAY QUE hacer hincapié para señalar que, “todo lo que se haga mal, tiene un costo y castigo, como “el que roba, irá a la cárcel”, “el que falla al trabajo, lo despiden”, el que maneja un auto y choca, tiene que pagar los daños” y si hago referencia estos conceptos, es porque “el que se echa a cuestas una responsabilidad, del tipo que sea, tiene que cumplir” y si falla, será objeto del cobro de factura. Razón por la cual, “la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, se encuentra ante esta disyuntiva”. Porque si el Congreso del Estado, “negó aprobar las cuentas públicas” de esta Presidente Municipal, no es por venganzas políticas”, SINO PORQUE, A MAKI, “no le cuadran los egresos con los ingresos”, rendidos en la revisión contable, hecha por la Auditoria Superior del Estado, esa es la cruda realidad.

AYER EL ABOGADO y catedrático Oscar Aldrete, así como otros más consultados sobre este interesante tema, coincidieron en que, el ilegal manejo de dineros públicos, “luego de las reformas a la ley, es corrupción” y por ende, este delito ya es considerado como grave y por obviedad, el actor del mismo, “será detenido, por no tener derecho a la libertad bajo fianza”, por lo que, de tipificársele en el marco jurídico este delito a la alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, ella, estará obligada a la aplicación de lo que marca la ley.

Y SI LA ALCALDESA de Reynosa, está en la creencia que, “podrá seguir haciendo con los dineros del pueblo lo que le dé su regalada gana o lo que le dicte su conciencia” que al fin y al cabo, “no hay quien le haga nada”, hoy el panorama legal es diferente. Y si ella no justifica ante la ASE y la Auditoria del Congreso, el honesto manejo de los más de 1, 500 millones de pesos que “andan volando en el airé”, eso A MAKI ORTIZ, la estaría conduciendo “a serios aprietos judiciales”, y no porque nosotros lo queramos, no, sino por ella, haber dispuesto de los dinero que son del pueblo y no suyos.

FINALMENTE, les diré que, todo lo que hoy la alcaldesa MAKI ORTIZ, rinda como informe de Gobierno, será tomado en cuenta por las inconformes e indignadas familias de Reynosa y por las autoridades encargadas de revisar meticulosamente cada informe de Ayuntamientos, cuyo detalle, nos lleva a la conclusión que aunque Maki, “hoy vuelva a mentirle a las familias de las colonias populares de esta ciudad”, eso no la eximirá de la responsabilidad civil, administrativa o penal, a la que tendrá que ser sometida, Y sino pues “el tiempo es el que sobre este particular “os dará la razón”.

