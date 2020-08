T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“MAKI, PROMETIÓ HACER LA OBRA QUE NO SE VE Y NO LA HIZO”.

X.-Y “QUIERE SER GOBERNADORA”, A PÉSAR DEL CRUEL ENGAÑO A LAS FAMILIAS DE REYNOSA

CUANDO andaba en plena campaña MAKI ORTIZ, buscando el voto para ser alcaldesa por segunda vez que, (es el período que está ejerciendo ahora), esta mujer, voz en cuello a pregunta de un servidor y (ella lo sabe) dijo que, “HARÍA LA OBRA QUE NO SE VE”, se refería, naturalmente, a la introducción general de la tubería del drenaje sanitario en todo Reynosa, porque esta red estaba colapsada, por tener mas de 50 años de funcionalidad, cuya declaración dejó sorprendido al pueblo de Reynosa, porque las familias ya no sufrirían “terribles y muy lamentables inundaciones” en épocas de tormentas tropicales, como “el Huracán Hanna” que acabamos de padecer, cuyo fenómeno meteorológico, “dejó miles de hogares en la vil desgracia social”.

RECUERDO que tras la valerosa declaración de Maki, a pregunta de un servidor (hecha en el Lobby de un hotel de la zona dorada) en la colonia del Prado, levantó el ánimo de toda la gente de Reynosa, porque pensaron que, “en efecto, la alcaldesa lucharía por el anhelado beneficio”, al grado de informar que, “IRÍA TOCAR PUERTAS” al Banco de América del Norte o a la instancia que fuera, para pugnar por un crédito de 1,500 millones de pesos, que era en ese año 2018, el monto global o total de la obra, para la restitución general de la red del drenaje sanitario en Reynosa.

PERO esa buena intención de Maki Ortiz Domínguez, fueron “palabras que se llevó el viento”, porque la obra de introducir el drenaje sanitario en todo Reynosa, no la hizo y las familias proletarias, principalmente, siguen aún en medio del abandono y la promiscuidad social en este sentido, porque “el drenaje sanitario continúa colapsado” y a Maki, con suma facilidad, se le olvidó este tan importante compromiso que presumió voz en cuello, como muchos otros que hizo en su segunda campaña, para seguir siendo alcaldesa y, “a pesar del cruel engaño” a las familias de Reynosa “esta indolente mujer, “quiere ser gobernadora”, porque afanosamente proyecta y busca desesperada en otros partidos y en el mismo espacio político que la hizo Presidente Municipal que, “la abanderen para ir por la gubernatura” de Tamaulipas.

A MAKI, se olvidan tres cosas fundamentales, pero al pueblo de Reynosa no, primero “el haber engañado a la sociedad” al prometer una obra que nunca haría, segundo traicionar a esa gente pobre, que creyera que sería una buena mujer como alcaldesa y que, haría la obra que tanta falta le hace a Reynosa (la del drenaje sanitario), para evitar agravios de enorme magnitud, a causa de fenómenos naturales, y tercero “traicionar también a su partido”, organismo al que no respeta, porque a la vista de todo mundo, se fue por la libre “para coquetear con Morena”, donde, para su desgracia, no la aceptaron, y eso que ha hecho Maki, “es un reverendo acto de traición”.

Y A PESAR de toda la gama de tarugadas políticas, propias de una mujer engreída y traidora, y las promesas incumplidas de ésta, ante el pueblo de Reynosa, la Presidente Municipal preocupada insiste en “levantar el vuelo”, pero, “SON TAN CORTAS SUS ALAS”, es decir “LAS ALAS DE REYNOSA”, que no sostienen a Maki, ni para llegar, “a donde hay colonias en el más completo abandono”, gracias a ella, ese abandono que no debería permear o prevalecer en sectores tan vulnerables, a donde ella, fue en campaña, a pedirles el voto a la gente humilde, a las que engañó con marcada crueldad y aun así, Maki aún intenta hacerse aparecer, “como la benefactora del pueblo”. Pero eso, ya no le está funcionando, porque hasta en las redes sociales “le tunden a raudales por traidora y mentirosa”.

MAKI ORTIZ, no ha entendido que, si antes “se le perdonaron” la serie de traiciones y “toda la gama de falacias”, a las que está acostumbrada a consumar y ejercer. Hoy ya se ha percatado que, como opción política, “el perdón, borrón y cuenta nueva” para ella, ya no existe, ni en su partido, ni en el pueblo de Reynosa y menos en todo Tamaulipas, porque ni la conocen, como tampoco se acuerdan de Maki en muchas colonias de esta ciudad, porque ésta señora, se olvidó de la gente que la hicieron ganar por medio del voto, para seguir siendo alcaldesa. Y por este motivo, “la semana que acaba de concluir”, al evaluar en su trabajo en las redes sociales, repito, “le dieron una mega sacudida” a través de críticas grotescas en su contra, en las que solo faltó que le expresaran “palabras altisonantes”.

EN ESTE ESCENARIO al que hago hincapié, Maki, “al verse obligada al destierro político”, por sus propias malas acciones, como lo son el engaño, la falacia y la traición al pueblo de Reynosa, no se descarta que también “podría verse arrastrada”, por los millonarios pendientes financieros que enfrenta, dadas las inconsistencias detectadas en sus cuentas públicas, cuyos detalles, siguen vigentes, en los que incluso, podrían verse implicadas la Tesorera Municipal Esmeralda Chimal Navarrete, así como la segundo sindico Zita del Carmen Guadarrama Guerrero, Alejandro Vielma Contralor Municipal y hasta su Secretario Técnico Hugo Ramírez Treviño, de quien sabremos “si fue o no participe en la deviación de recursos públicos”, porque a éste también se le menciona de manera incisiva, en esta clase de trafiques.

REZA EL ADAGIO que, “quien traiciona una vez, traiciona dos y más veces”, eso está comprobado y MAKI ORTIZ, es un ejemplo vivo de ello. No lo decimos nosotros, sino los hechos, porque todo mundo, se ha enterado que, hasta dinero del pueblo, ha usado Maki, para derramarlo, en recomendaciones entre gentes de otras expresiones políticas, eso ha sido un claro “secreto a voces”, lo que ha venido a confirmar que la alcaldesa de Reynosa, “es traidora por naturaleza”, pero traidora también por su interés político, porque a todas luces, Maki no quiere dejar el poder público y político y, tiene razón, porque sabe que, “SIN FUERO”, estaría más descobijada y vulnerable a cualquier acción legal en su contra. Y como sabe que todo tiene un ciclo, “el de ella está por fenecer”, lo que de suceder, provocaría que a Maki “la miel que hoy disfruta, “podría convertírsele en una hiel política”.

PERO EN FIN, seguiremos viendo muy de cerca, “lo que puede ser” para la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, su derrumbe y final político. Y por ende, les diré que, “los hechos, son los que para todo, os dan la razón”.

