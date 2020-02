T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI PUEDE BUSCAR LA GUBERNATURA, PERO SUS CAPRICHOS Y ERRORES LA HUNDEN….!

CUANDO alguien desea lograr un objetivo social, económico, sindical, laboral, industrial o político, tiene por principio de cuentas que “auto-analizarse” de manera general, pero sobre todo “poner los pies sobre la tierra”, para así “evitar los pasos en falso” y, naturalmente, no incurrir en intransigencias, como “caprichos, berrinches y errores garrafales”, porque eso “le impediría alcanzar el reto trazado”.

LO ANTERIOR es porque, la alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, en su desesperación, porque el tiempo se le viene encima y pronto ya no tendrá inmunidad, ni poder político, busca afanosamente, despertar el ánimo de otros partidos, para que “volteen a verla y la cobijen o la arropen”, pero desgraciadamente, la serie de comportamientos inadecuados de su parte y las acciones truculentas de la gente que la rodea, la han venido conduciendo “hacia el abismo político” y esto, ella lo sabe.

PERO DE QUE Maki, quiere buscar ser gobernadora de Tamaulipas, de eso no hay duda, porque ella misma lo soslaya, entre las gentes de su entera confianza y está en su derecho, pero si analizamos “su Status” en un marco de equilibrio político, podremos decirles que, “por más que la doctora, quiera remediar, no solo sus problemas financieros, por sus pendientes de cuentas públicas y las traiciones en la que ha incurrido, este gravamen difícilmente, podrá sacudírselo, porque en primer lugar “la que traiciona una vez, traiciona dos y más veces”. Así lo marca la regla.

MAKI ORTIZ, por supuesto, que se visualiza en boletas electorales futuras, porque sus aduladores, causantes o victimarios de la doctora que, (son lo mismo), así se lo susurran al oído, pero, lamentablemente, no le recomiendan que evite seguir cayendo en más complejidades políticas, cuyos errores, pueden ser el imperativo de su fracaso. Y por eso, día a día, la alcaldesa, tras salir de su casa, continúa con la afanosa búsqueda “del borrón y cuenta nueva”, pero las traiciones y errores, aquí y en china, tienen su pago de factura y eso, por ende “no tiene vuelta de hoja”,

LA ALCALDESA de Reynosa hasta hoy en día, ha tenido una suerte extraordinaria en el ranking político, todo mundo lo sabemos, pues los hechos así lo marcan, porque esta profesional de la medicina, ya fue regidora, Senadora, Diputada Federal, funcionaria del Sector Salud a nivel nacional y ahora alcaldesa dos veces, cuyos resultados exitosos, fueron gracias a que ella, (fue) cordial y atenta, pero sobre todo institucional y respetuosa, con el partido que la postuló y, con quien la condujo a este importante sendero y Maki lo sabe.

PERO COMO “todo tiene un ciclo”, al igual las plantas que nacen, crecen se reproducen y mueren, esto significa que, la edil municipal, al ver ahora su camino truncado y saber que, “no volverá a peregrinar, por el mismo sendero político”, eso, naturalmente, la agobia y le preocupa, porque no es lo mismo, tomar un camino sólido y seguro, que un tramo distinto e incierto y lo peor, no tener de su lado la mano amiga que, la condujo al éxito político. Pero todo eso, es gracias a que MAKI ORTIZ, desde su primer mandato como alcaldesa, pensó que “sola podría avanzar”, porque así se lo recomendaron”, pero antes, sin lugar a dudas, tendría que, “saldar los obstáculos financieros” que, son “la esencia de sus problemas”, problemas que ella misma se los buscó, “por disponer de lo que no es suyo”. Y como los números no mienten, la Doctora Ortiz Domínguez “a nadie puede culpar, de “su adversidad política y financiera”.

HAY QUE SEÑALAR que, Maki, en efecto ha trabajado bien hasta cierto punto, eso nadie se lo discute, pero por más que, la alcaldesa quiera adornarse y aceptar de sus amigos que, “está bien posicionada” esa es la peor de las mentiras o falacias de sus allegados, los que por su parte, al igual que ella, también están preocupados, porque no ignoran que son parte y esencia de los actos ilegales o irregulares que, por supuesto, se reflejan en los malos manejos de las cuentas públicas del gobierno municipal de Reynosa.

TODO ELLO, en un marco de clara reflexión, es porque, la Presidente Municipal y sus “gentes de confianza”, no se midieron para aprovechar el erario público y construir mansiones de buenos montos económicos en México y Estados Unidos, lo que además, los condujo “a darse una vida de ricos”, porque simplemente, “antes no eran millonarios”, pero como “el dinero ajeno los vislumbró” junto a la Dra. Maki Ortiz, también están preocupados, porque saben que, ellos también “están en el ojo del huracán” y tampoco tendrán escapatoria legal o jurídica, en caso de confirmarse lo que se aduce, sobre los malos manejos de los recursos públicos, aquí en Reynosa.

Y SI NOS vamos “al meollo” del marco político-electoral venidero, podremos decirles que la Dra. MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, en efecto, tiene aceptación en parte del electorado de Reynosa, pero no en toda la ciudad y muchos menos en el estado, porque en el territorio tamaulipeco, “para nada la conocen”.

SIN EMBARGO la gente, ya sabe que la edil municipal, no ha respondido a las promesas que hiciera al pueblo reynosense, muy a pesar de haberse echado a cuestas innumerables compromisos en campaña y la mayoría de estos, como dije antes, NO LOS HA CUMPLIDO en los ya casi cuatro años que lleva como primera autoridad municipal. Y ella, lo sabe, porque hay sectores populares de la ciudad, que, “PARA NADA HAN VUELTO A VER A MAKI”. Y si la alcaldesa ha quedado mal “con medio Reynosa”, ¿Cómo podría cumplirle a los tamaulipecos?.

PORQUE SOLO los que no viven en Reynosa, son los que, ignoran las condiciones infra-humanas en las que esta la ciudad, pues de las más de 500 colonias que conforman esta pujante comunidad fronteriza, mucho más de la mitad de tales sectores populares, están en el más claro de los abandonos, porque la Presidente Municipal Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, dedicó más su tiempo a menesteres de interés personal y no al bienestar colectivo.

Y POR ESTA razón fundamental, la doctora MAKI ORTIZ, “no podría ser una figura competitiva” en futuras elecciones, aunque la postule otro partido político. Porque, debe recordarse que, “el sol no se puede tapar con un dedo”. Y sino pues “el tiempo os dará la razón”.

“UAT CON ÉXITO, IMPARTE TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA”

COMO UNA PRUEBA MAS de que, la UAT por ser nuestra máxima casa de estudios profesionales, instrumenta programas vitales como “la formación Integral universitaria”, esto, naturalmente, confirma la eficaz decisión del Rector Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, quien obra por el desarrollo de talleres de educación financiera de la Fundación BBVA, todo ello, dirigido a los alumnos de las facultades, unidades académicas y demás planteles de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

POR ELLO,, el Rector Suárez Fernández recibió en la capital Victoria, al instructor del taller, Lic. José Ernesto Alatorre Martínez y al Ejecutivo de Banca de Gobierno de BBVA, Mtro. Edgar Porras Quintanilla, a quienes hizo entrega de sendos reconocimientos por su participación y colaboración en estos temas que, por obviedad, contribuyen en la formación integral del alumnado.

EL RECTOR estuvo acompañado por la Secretaria de Gestión Escolar de la UAT, Dra. Teresa de Jesús Guzmán Acuña y el Director de Participación Estudiantil, Lic. Juan Cristóbal Zapata Castañón. Y Durante la reunión se destacó que, el Taller de Educación Financiera tiene como objetivo “concientizar a los alumnos sobre la importancia de cuidar su situación financiera”, enfocándose en los temas del ahorro y el uso de tarjetas de crédito.

EN ESTE SENTIDO, los talleres se pusieron en marcha desde el pasado 4 de febrero con actividades en las Facultades de Comercio y de Derecho de Victoria, continuando en las unidades académicas de Trabajo Social y de Ciencias, Educación y Humanidades.

AL CONTINUAR en el Campus Victoria, el taller se programó también en las Facultades de Enfermería, Ingeniería y Ciencias y Medicina Veterinaria, además de la Escuela Preparatoria No. 3, destacándose que esta labor se realizará más adelante en el mes de septiembre, en las facultades del Campus Tampico, además de contemplar el mismo programa para la zona norte del estado.

A CARGO del Taller de Ahorro se encuentra José Ernesto Alatorre Martínez, experto financiero egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y especializado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterey (ITESM).

EL PROGRAMA tiene como propósito fomentar la cultura financiera entre los universitarios, por lo que entre otros aspectos se aborda el objetivo de organizar las finanzas personales, establecer metas claras y pertinentes, haciendo listas de gastos permanentes y erogaciones ocasionales.

DIRECTOR CONALEP-TAMAULIPAS, SOLAPA ABUSOS A PERSONAL CONSENTIDO

POR OTRA PRTE, les diré que quien se ha venido identificando como “solapador de abusos” y protector de toda clase de tropelías, “consumadas por sus consentidas”, es nada menos que el Director General del CONALEP-Tamaulipas AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, porque este “sujeto baja caterva moral”, tributa preferencia a personal desobligado e irresponsable y más apoya a los que, “se las gastan con chismes y laberintos”, cuyo tema ha venido generando un clima de marcada inconformidad e indignación entre personal de los Conalep del Estado.

DE LA HUERTA MEJÍA, entre otras cosas, “se viene anunciando como prospecto o candidato a la alcaldía de ciudad Madero”, porque sin empacho alguno, asegura que él, será el postulado por el PAN, cosa que no debe hacer, porque lejos de obrar en un marco de respeto al personal del plantel que dirige y al partido al que pertenece, “obra en total sentido opuesto”, viéndose este funcionario en serio dilema político y administrativo, porque él, es quien menos debe andar haciéndose propaganda y tampoco “andar solapando abusos de mujeres consentidas” que se sienten protegidas por él.

EL DIRECTOR General Del Conalep del Estado, Agustín de la Huerta, por su calidad de integrante del sector educativo, más que mostrar calidad académica, ha venido obrando en plan petulante, por su actitud de abusador e inconsciente, porque éste, en cualquier problema entre personal de la escuela, obra con ligereza, pese a tener “la ineludible obligación de escuchar las partes” en cualquier tipo de diferencias y “no obrar con privilegios”, detalle que ha generado inconformidad e indignación entre los trabajadores del Conalep.

SEÑALAN, que ante la Secretaria de Educación y si es necesario en tribunales de justicia, se le citará a AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA, para que comparezca, (vía oficio), para que este funcionario, no siga consumando abusos con personal de algunos planteles Conalep de la entidad, cuyo detalle en próxima colaboración, estaremos abundando para dar mayores datos “sobre algunos pecadillos” en lo que este “truculento educador”, ha venido incurriendo.

KUMBIA KINGS, PRESENTES EN TAMPICO DURANTE EL CARNAVAL TAM 2020

EN EL MARCO del Carnaval Tam 2020 que por vez primera se realizará de manera coordinada entre los municipios de la zona conurbada y el Gobierno del Estado, el Presidente Municipal Chucho Nader anunció la presentación del grupo musical “Kumbia Kings” el próximo sábado 22 de febrero, durante el recorrido de comparsas y carros alegóricos a efectuarse en el bulevar Perimetral.

EL JEFE DE la comuna señaló que se prevé la asistencia y participación de miles de familias de la zona conurbada y de otras partes del país, pues dijo, que la nueva edición del Carnaval ha despertado el interés a nivel regional y nacional.

“EN COORDINACIÓN con el Gobierno del Estado y los municipios vecinos de Altamira y Ciudad Madero, estamos organizando una fiesta que seguramente será del agrado de todas las familias que habitan en el sur de Tamaulipas y en toda la región huasteca, además el Carnaval que tradicionalmente se realiza, atrae a muchos visitantes de otras entidades de la República e incluso del extranjero”, dijo.

CHUCHO NADER destacó que los asistentes, tendrán la oportunidad de disfrutar espectáculos de primer nivel en los tres municipios y resaltó la iniciativa de efectuar de manera conurbada este tradicional festejo que, fortalecerá la oferta turística del sur de Tamaulipas.

SE DIJO QUE los Kumbia Kings presentarán un amplio repertorio de música cumbia, pop y tex-mex para deleitar a los miles de asistentes que se espera recibir durante el segundo día de comparsas y carros alegóricos.

AL FINALIZAR, el mandatario puntualizó que la presentación del grupo musical se ha programado para las 11 de la noche del sábado 22 de febrero, por lo que invitó a todas la familias a disfrutar de este espectáculo y del mágico recorrido de carnaval que inundará de fiesta, luz y color a Tampico.

ADRIÁN OSEGUERA ATIENDE NECESIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CON LA FINALIDAD de conocer de cerca el rezago en infraestructura y equipamiento académico y en general atender las más elementales necesidades de todos los plántales educativos, el alcalde de la urbe petrolera (Cd. Madero) Adrián Oseguera Kernión, unido a su equipo de trabajo, ha emprendido acciones firmes y solidarias, para fortalecer al sector educativo e impulsar las mejores alternativas, para quienes, sin duda, serán los mejores hombres y mujeres del futuro en nuestra pujante comunidad maderense.

EL PRESIDENTE Municipal, al visitar las instalaciones de la secundaria técnica No. 19 “Lic. Natividad Garza Leal”, tuvo importante acercamiento con el personal académico, antes quienes el edil, se comprometió a redoblar esfuerzos en acciones que beneficien a las escuelas de Ciudad Madero.

ENSEGUDIA Oseguera Kernión, abundó que, “seguiremos trabajando sin descanso, para continuar, gestionando recursos, a fin de que, nuestros niños y jóvenes puedan estudiar en instalaciones modernas, cómodas y seguras, sin descuidar la inversión en imagen urbana. Para luego, remarcar que, “mantendremos paso acelerado por todo Madero”, para que todo reto y propósito, se conviertan en tangible realidad.

DURANTE LA VISITA, el edil maderense recorrió la institución acompañado del profesor Héctor David Orozco Muñiz, director de la referida secundaria, así como del profesor Mariano Martínez Marroquí, subdirector de la misma, con quienes al escuchar las necesidades de los estudiantes, se comprometió “a construir un aula y el mantenimiento de áreas verdes”.

PARA FINALIZAR, el Presidente municipal de Madero dijo que, trabajando de cerca y en coordinación con el sector educativo, bajo los lineamientos de un Gobierno cercano a su gente, “seguiré aterrizando importantes proyectos” a favor de todos los maderenses, sobre todo, para nuestros niños y jóvenes, porque son lo más importante de nuestra administración”, enfatizó Oseguera Kernión.

