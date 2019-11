T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“MAKI, REYNOSA NO MERECE MAS MENTIRAS”

AYER durante el magno desfile del 20 de noviembre, como todos los años, autoridades civiles, militares, educativas y en general, todas las instancias de gobierno, incluyendo a la población reynosense, “se volcaron en un claro jubilo patriótico”, por el marco histórico de nuestro país y de esta forma, con mucho orgullo, conmemorar un aniversario más “del inicio de la Revolución Mexicana”, fecha que nadie olvida, porque en 1910, “el pueblo, se decidió a acabar con el mal gobierno del dictador y cacique General Porfirio Díaz”, quien explotaba y estafaba a los indígenas, ejidatarios y comuneros a los que, “despojaba de sus propiedades”, para dar pie “al criminal latifundismo”.

HOY A 109 AÑOS de distancia, de esta memorable fecha histórica de nuestro querido México, podremos decirles que, aquí en Reynosa, se contempla un panorama político, “sino idéntico, poco le falta para ser equiparado”, porque las familias de esta fronteriza ciudad, TIENEN A UNA GOBERNANTE que, “tal vez no despoje de tierras a la gente”, como lo hacía el general PORFIRIO DÍAZ en su época, cuya cuestión generó la guerra de la Revolución Mexicana, pero, hoy en día, la autoridad municipal en turno Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, “si despoja al pueblo” de los dineros que son de ellos, cuyo complejo tema “está por ser probado”, cuando la nueva contralora del estado y autoridades de la ASF, “le escarben los manejos financieros” a la ambiciosa alcaldesa, porque en sus cuentas públicas, “hay faltantes”, que con parte y esencia de “LOS SAQUEOS MILLONARIOS” que se le han venido imputando a la edil municipal y “A LOS QUE MAKI, sin temor a equivocarme, TENDRÁ QUE RESPONDER, en el marco administrativo y judicial. Ella lo sabe. Y además “en esto estriba su constantes preocupación”.

PERO SIN PENA alguna, durante el histórico desfile, la Presidente Municipal de Reynosa Maki Ortiz, al hacer uso de la palabra, como siempre “obró por lucirse”, ante las autoridades presentes, señalando que, “Reynosa Prospera y camina hacia un futuro importante”, cuya manifestación, no es otra cosa más que, “un juego de palabras que se lleva el viento”. Porque el tangible panorama de Reynosa en infraestructura urbana, rural y en lo socio económico, “Reynosa, lejos de ser la ciudad próspera, anunciada por Maki”, es lamentablemente, “una población plagada de problemas sociales”, por el claro abandono en el que se encuentra esta comunidad, sobresaliendo “la inmundicia y la promiscuidad social”. Y eso Maki, no podría desmentirlo. Y si está dispuesta a ello, (le damos el derecho de réplica)

HAY QUE SEÑALAR que, lo vertido por la Presidente Municipal de Reynosa en este evento, “valió la pena”, porque con su dicho, una vez más la población reynosense, confirma que a la alcaldesa Ortiz Domínguez, “el pueblo, le es ambiguo, ecuánime e indiferente”, porque ella, no sufre los embates de la falta de agua en las colonias, ni padece, tener que pasar por calles tapizadas de baches, ni transitar a pie entre aguas negras que, despiden fétidos olores, porque “ELLA, GRACIAS AL DINERO DEL PUEBLO DE REYNOSA”, vive en el Fraccionamiento exclusivo Sherry Land de la ciudad de Misión, Texas, en cuyo pueblo texano, los impuestos trabajan, porque si son invertidos en la obra pública y por eso, allá en territorio americano, “la alcaldesa, vive placenteramente, disfrutando de las obras de calidad” y por esta razón, MAKI RESIDE EN TEXAS Y NO EN REYNOSA. Porque “allá se vive a gusto” y mientras tanto, las familias de Reynosa, que “SE LA RIFEN COMO PUEDAN”.

EN OTRA parte de su mensaje la alcaldesa MAKI ORTIZ dijo que, en este 20 de noviembre, “día de la Revolución Mexicana”, en honor a los hombres y mujeres que fueron valientes, estamos aquí participando, recordando ese pasado, porque “CON ESO CONSTRUIMOS EL FUTURO”, cuya exposición de esta mitómana mujer, fue más bien UN INSULTO A LAS FAMILIAS PROLETARIAS, las que siguen clamando a Maki, regrese a las colonias, para que, obviamente, “atienda los problemas que en campaña les dijo habría de resolverle a las familias que creyeron y confiaron en ella”.

Y SI LA ALCALDESA Ortiz Domínguez, no ha regresado a donde fue a pedir el voto, “para ser las autoridad municipal”, es porque se gasta el dinero del pueblo y no tiene recursos para hacer las obras que les prometió, todo porque EL DINERO a la Presidente Municipal “NO LE ALCANZA, porque es mucho su hambre al dinero del pueblo y se lo gasta sin ser de ella y, por esa razón, “manda al viejón de su marido” el trampa ex funcionario del IMSS CARLOS PEÑA GARZA, “a cambiar dinero público mexicano por dólares”, en una casa de cambio, ubicada un centro comercial del boulevard Morelos. Y por el erróneo proceder de Maki, “jamás podría construirse el futuro de un pueblo”, como ella, pomposamente lo dijera frente a los presentes en el acto del desfile de la Revolución Mexicana.

PARA FINALIZAR, les diré que la Presidente Municipal Maki Esther Ortiz Domínguez debe evitar “seguir mintiéndole a las familias de Reynosa”, porque estas merecen respeto y, “no más ofensas terribles”, por la sarta de falacias que Maki, expresa en los eventos a donde solo acude para lucirse, pero como “no hay tiempo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla”, tengan la certeza que, esta irresponsable y oportunista alcaldesa, si pretende aspirar a otro cargo público, (por su fundado temor a perder el poder político), primero tendrá que acudir a responder a los pendientes financieros que tiene “en sus cuentas públicas 2017 y 2018”, ante la Auditoria Superior del Estado y en la Fiscalía Anti-corrupción, a donde con toda certeza “deberá presentarse”, pero “si tiene cola que le pisen”, no habrá duda de que, la edil municipal, “tendría que ponerle a la corrida” y sino pues “el tiempo es el que os Dara la razón”.

GERENTE DE COMAPA, SUPERVISA ABASTO DE AGUA EN COL. NUEVO MÉXICO

TRAS 8 AÑOS de carecer del servicio de agua potable, el gerente general de COMAPA Reynosa, Jesús Ma. Moreno “Chuma”, acudió a la colonia Nuevo México-ITAVU para supervisar el suministro mediante tandeo a las familias de ese sector.

LUEGO DE QUE se instalara nuevo equipo en la estación de rebombeo del que se abastece dicha colonia, las familias ya cuentan con agua en sus hogares.

“SE INSTALÓ UNA bomba más, y esto mejorará el funcionamiento de esta planta de rebombeo y se estará en posibilidad de dotar de agua potable a todos ustedes, pero les pedimos su colaboración”.

ANTE EL CRECIMIENTO poblacional en esa zona de la ciudad y la elevada demanda del vital líquido, el organismo optó por implementar el programa de tandeo para que tengan agua un día y después de 24 horas les vuelvan a abastecer.

En la colonia Nuevo México-ITAVU, los vecinos expresaron su disposición a contratar el servicio, ya que desde hace tres meses cuentan con agua en sus hogares.

ESPECTACULAR DESFILE CONMEMORATIVO AL 109 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN TAMPICO.

ESPECTACULAR resultó el desfile conmemorativo al CIX aniversario de la Revolución Mexicana efectuado este miércoles en las principales calles de la zona centro de Tampico, en el que tomaron parte más de 6,500 personas agrupadas en 32 contingentes.

LA CEREMONIA cívica, previa a la tradicional marcha, fue encabezada por el Presidente Municipal Chucho Nader, en la Plaza de Armas, donde estuvo acompañado por su esposa, Aída Feres de Nader, Presidenta del Sistema DIF Tampico; el Comandante del 15vo. Batallón de Infantería, Coronel Joel Vega Gasga; el contraalmirante César Olivares Acosta, en representación del Comandante de la Primera Zona Naval, Almirante, Mario Maqueda Mendoza; el Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Jesús Loyola Sánchez, Comandante de la Estación Aérea número 4; el Delegado Regional de la Policía Estatal, José Roberto Rodríguez Bautista; y los diputados locales, Rosa González Azcárraga y Mon Marón; además de Síndicos, Regidores y autoridades del sector educativo.

AHÍ, EL JEFE de la Comuna destacó el significado que esta fecha tiene para todos los mexicanos, al resaltar la lucha que emprendieron miles de hombres y mujeres “que buscaban justicia social y democracia, y que deseaban que en el futuro, la Revolución de la balas se convirtiera en la revolución de las ideas, en la unidad y propósitos comunes”.

