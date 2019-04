HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

MAKI: TRAICIÓN Y MENTIRA COMPONEN SU ADN

La semana pasada, en este mismo espacio, le comentaba yo que la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, se reunió con la presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, Yeidckol Polevnsky, para buscar una candidatura a diputado local de Tamaulipas para el orgullo de su nepotismo, para su vástago, su hijo Carlitos Víctor Peña Ortiz, mejor conocido como Makito, y quien al final de la historia se quedó sin candidatura.

Pero ser mentirosa y traicionera para Maki no son actitudes nuevas. Desde siempre la traición y la mentira han sido parte esencial de la alcaldesa de Reynosa, quien ha traicionado una y otra vez a su partido, a quienes han apostado por ella, y a la propia ciudadanía, de quienes se ha servido para tener la vida de riqueza y lujos de la que goza actualmente.

El caso es que Maki, a través de su cuenta de twitter, negó que se haya reunido con la lideresa nacional de MORENA: “Nunca me he reunido con Yeidckol Polevnsky pero tiene todo mi respeto como mujer y por su participación en la toma de decisiones de nuestro país.”

Declaración más falsa no pudo emitir doña Maki, cuando ella sabe que desde que buscaba la reelección para alcaldesa por el PAN y que parecía que no llegaba, se reunió con la propia Yeidckol Polevnsky y con Tatiana Clouthier en Monterrey para tener en su mano el plan “B”, la candidatura de MORENA a la Presidencia Municipal, por si acaso su partido el PAN, al que Maki ha traicionado una y otra vez, no le daba la oportunidad de la reelección.

Maki ha construido de su participación política en el interior del PAN un triste suplicio, porque para Maki ella misma es la dueña de la verdad absoluta y “no necesita de nadie”. Y es por ello mismo que Maki trata con la punta del zapato a quienes colaboran con ella y a quienes debería respetar y apoyar.

Y es tan necia y testaruda la alcaldesa de Reynosa, que de nueva cuenta el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información en Tamaulipas, ITAIT, exigió al Ayuntamiento local difundir por internet pagos que se dan a todos los funcionarios entre “sueldos, prestaciones, gratificaciones, premios, comisiones, dietas, bonos estímulos, ingresos y sistema de compensaciones y su periodicidad”, según revela un escrito enviado a autoridades municipales. El incumplimiento con la transparencia de Maki pasó de “una caja de cristal” a un muro de hormigón en donde nada se ve, ni como gasta los recursos públicos, ni en qué.

Y esta exigencia del ITAIT ocurre después de que se hizo público que el quinto regidor del Ayuntamiento local, y ex-alcalde interino de la anterior administración municipal, Alfonso Peña Rodríguez, adquirió y reside desde diciembre pasado en una residencia ubicada en el exclusivo sector residencial Privada Las Fuentes, con un costo cercano a los 5 millones de pesos. El inmueble, color blanco coral de 2 plantas, está ubicado sobre la calle Barranca de Candameña, 102, en la última sección del lugar en su zona norte. La sociedad de Reynosa exige que se investigue quien pompó la residencia y de dónde sacó el dinero, porque esta situación contrasta con su situación financiera al arribo al Ayuntamiento.

A tal grado mentir es parte de la propia naturaleza de Maki, que la Feria del Empleo que se realiza con recursos federales del Programa Nacional de Empleo a través de la Secretaría del Trabajo en Coordinación con el Gobierno del Estado, fue utilizada por la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortíz, para “saludar con sombrero ajeno”.

Luego de la actividad realizada a principios del mes de abril en Reynosa, presidida por los representantes oficiales de la Delegación de la Secretaría del Trabajo y la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, la alcaldesa dio vuelo a su versión y a través de un comunicado, señaló que más del 50% del empleo generado en Tamaulipas, “es creado en Reynosa”, municipio que cuenta con la mayor cantidad de industria manufacturera de exportación, en el ramo automotriz, de la electrónica, nanotecnología, vestido, y equipo médico, entre otros.

Subraya en el comunicado “oficial” que ello obedece a que “El Gobierno Municipal de Reynosa, que encabeza la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, en concordancia con la existencia y creación constante de plazas laborales promueve entre la población mediante ferias y jornadas de empleo, la ocupación de las vacantes industriales”. Una perversidad más de Patricia Castro, irresponsable de comunicación social del Ayuntamiento de Reynosa.

Reitero: Maki lleva la mentira y la traición en su ADN. Así lo ha puesto en práctica desde que inició su carrera política. Y quien filtró la especie fue alguien del propio equipo de la morenista, testigo del encuentro entre ambos personajes y de la bateada que le dio a Maki con el insano deseo de poner a su hijo en la lista de candidatos morenistas a la diputación local. En esta ocasión no se le hizo a Carlitos. Y en la siguiente quien sabe. Y aunque Maki intente negar el encuentro, el encuentro si se realizó.

El coraje y encabronamiento de la alcaldesa de Reynosa la va a hacer cometer más errores y pelearse con quienes debería hacer equipo. Pero como Maki se siente que se merece todo, pues no es raro que le ocurran más tragedias.

Si Maki Ortiz Domínguez no traicionara, no mintiera y no abusara de los recursos públicos, simplemente, no sería Maki.

1. Por cierto, por enésima ocasión empleados de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, han denunciado que Federico Pérez Lozano, el director de la corporación, utiliza como taller mecánico y lavadero de autos las instalaciones de la dependencia en la colonia La Presa, según imágenes que se distribuyen por la Internet. A través de fotografías elementos de la institución denunciaron por enésima ocasión malos tratos dentro de las horas de trabajo.

Lo que debe hacerse es hacer del conocimiento de las autoridades federales de Protección Civil el nombramiento de Pérez Lozano como director de la corporación, dado el desconocimiento e ignorancia de este personaje en los temas que debe dirigir. Por eso Reynosa está como está, porque pesa más la mal entendida “lealtad” con la alcaldesa que la capacidad de quienes deben dirigir las diferentes áreas del Ayuntamiento.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.