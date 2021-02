LAS AGENDAS

Maki ¿tras las rejas por robo?

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Va MORENA contra Maki Ortíz, la acusan de desviar recursos. A la presidenta municipal de Reynosa Maki Ortiz le andan moviendo “el tapete” desde sus adversarios de MORENA, que la quieren meter a la cárcel por la presunción de desvío de recursos por la nada despreciable cantidad de 176 millones de pesos y es que la alcaldesa anda “desatada” por todos los acontecimientos y golpes bajos al interior de su partido, que no le permite en este momento conciliar con la oposición y esto que es una denuncia pública puede convertirse en una demanda formal.

La diputada local Edna Rivera López dijo que acudirá a todas las instancias posibles para que la desaparición de esos recursos de las cuentas públicas del 2018, se investiguen y que de resultar responsable la presidenta municipal pague con cárcel.

Mientras Maki esta luchando por los cargos políticos que no le dieron a ella, ni a su hijo, de manera paralela se configura una denuncia penal en contra, ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, lo cual seguramente será una llamada de atención, una de dos, para que le baje un par de rayitas a su pleito con su partido o tome “más vuelo” en contra los albi-azules.

En fin, esta historia aún no se cierra.

Agenda de medios: Embellece Ciudad Victoria en busca de votos el 6 de julio. Qué curioso que la capital del Estado esté recuperándose del letargo en que se sumió durante casi toda la administración y no solo hay para la obra pública, sino también para embellecer la imagen urbana. Dicen que en política las casualidades, no existen y cuando analizamos la debacle de Xico en la administración vemos como no recibió el mismo apoyo. Ciudad Victoria es clave angular política, por lo que el único fin válido para tanta molestia terminará el 6 de julio.

La complicidad de algunos sectores privados es claro, puesto que dejaron de lado la queja por el pago de los impuestos, salarios y demás problemática que sumió a Ciudad Victoria en la desesperación provocando el cierre de varios cientos de negocios, pero hoy empresarios locales han tomado una decisión importante y le apuestan a que les irá mejor el próximo trienio, y aunque algunos no están del todo convencidos, la moneda está en el aire y saben que es de una sola cara en el frente que en el adverso, creen que no hay posibilidades de perder.

Los opositores pueden alegar que no hay “cartas marcadas” ni acuerdos de bajo de la mesa, sin embargo, lo que se ve, no se juzga, el ambiente político huele a “amarres” anticipados, solo hay que analizar la “flaca caballada” que está en esta competencia, mientras que la presidencia municipal está trabaja a más no poder, no solo “embelleciendo” a la ciudad, en el reparto de despensas, en los recorridos casa por casa. El mantenerse en el poder resulta es ventajoso en la contienda, pero parece que nadie ve nada, pero lo más grave, es que hasta los opositores callan.

Agenda ciudadana: Ante plantones sociales, autoridades se solo defienden. Parece que las autoridades desestiman los plantones y actos de protestas que realizan vecinos de la ciudad, en demanda de solución a los problemas que los aquejan en diversos sectores de la ciudad, sin embargo, a los titulares de las dependencias municipal, estatal y federal solo les da por asegurar que detrás de esos movimientos hay intereses políticos para provocar una mala imagen de la administración.

Los periodos electorales representan la mejor oportunidad para que sean escuchadas las demandas ciudadana, debido a que los funcionarios tienen más “sensible la piel” debido a que en esta época en la que ansiosamente buscan el voto y la confianza de los votantes, solo quieren que se “cuenten las buenas” en los medios de comunicación, no obstante, a pesar que nadie niega que hay “una mano que mece la cuna” en todas esas actividades, también hay que reconocer el enojo social por la falta de cumplimiento en los compromisos en todos los niveles de gobierno, lo mismo el rojo, banco, amarillo, naranja que el azul, al final todos “están cortados con la misma tijera”.

