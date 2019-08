HIPÓDROMO POLÍTICO

MAKI Y PATRICIA CASTRO, “LAS HERMANITAS RIGUAL”… DE BERRINCHUDAS

Expulsan del WhatsApp del Ayuntamiento de Reynosa a más de la mitad de los periodistas, quienes ya las llaman #LadysChat.

Urge que la Contraloría del Estado y la Auditoria Superior de Tamaulipas investigue el incendio de Servicios Primarios en Reynosa y todo lo que se teje alrededor de este tema; se habla de negocios millonarios.

Ponen la primera piedra en Altamira del Centro de Esperanza POSCO Amigos. El evento lo encabeza la presidenta del DIF Tamaulipas y la alcaldesa de Altamira.

José Antonio Meade Kuribreña y José Antonio González Anaya visitan al Secretario de Hacienda en Palacio Nacional. ¿De que hablaron?

Yahleel Abdalá está enojada por las pluris. Hasta en ese tema le dieron palo. Quería 6 y se mereció 3.

El Ayuntamiento de Reynosa no deja de ser noticia pero de las malas. Que si los vales que no valen para útiles escolares, que si las tiendas de raya, que si su bebesaurio, Makito, anda como gaucho veloz en busca de la presidencia municipal, sea por el partido que sea, que si los grandes negocios y que si la Feria de la Ilegalidad. Reynosa, bajo el mando legal, que no moral, de Maki Esther Ortiz Domínguez, es un desastre.

Y le platico la última de Maki Esther Ortiz Domínguez y de su jefa de prensa, Martha Patricia Castro Granados, a quien la raza, cariñosamente, ya les llama “Las hermanitas Rigual” por ser igual de berrinchudas, igual de viscerales, igual de abusivas y las dos tratan a la gente con la punta del zapato.

Ambas dos, a la par, son, como usted habrá de imaginarse, igual de “populares” y su vida está llena de “amistades honestas” por su forma de ser.

No. Como creé. Los dos personajes son odiosos y todos los que las han conocido a lo largo de su vida no tienen cosas buenas que decir de ellas. Nomás tómese el tiempo de preguntar en el entorno. Maki sólo tiene intereses y al único que quiere con todo su corazón es a Carlos Víctor, su hijo, el orgullo de su nepotismo.

Y fuera de él, no quiere ni a su suegra ni a su esposo, Luis Carlos Peña Ortiz. Lo usa, lo utiliza, como utiliza a todos, pero la que manda en esa relación es ella, es Maki, y lo que dice ella se hace, porque de lo contrario, al presidente del DIF Reynosa le llueven insultos y recordatorios maternales. Ella y él saben bien que así ocurre.

El caso es que la alcaldesa de Reynosa y su jefa de prensa, fieles a su estilo de destilar veneno, la tarde-noche de ayer tomaron la decisión de borrar del whatsapp del ayuntamiento a todos quienes no piensan como ellas, me imagino yo, como venganza por todo lo que se dice de ella, de Maki, a la otra ni la toman en cuenta, y esta acción es como desquite a las plumas que no son afines al municipio. Y ya la raza, por esa mala acción, las llama #LadysChat.

Lo malo de esto, para Maki por supuesto, es que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hay jurisprudencia sobre el caso y podría ser que algún o algunos periodistas demanden al Ayuntamiento, a su alcaldesa o a su jefa de prensa por estas acciones, que yo considero desesperadas, porque no han podido encontrarle la cuadratura al círculo en el tema de la comunicación social, así como en otros muchos temas como transparencia, honestidad y calidad de los servicios públicos, y que tienen que ver con un estilo “muy suigéneris” de gobernar.

Y las torpezas políticas las ha demostrado Maki desde su llegada a la presidencia municipal. Se ha peleado con todos los sectores sociales de la ciudad y del estado y ha venido gobernando por impulsos y, reitero, con la víscera, llenando el organigrama de la presidencia municipal con quienes ella considera sus compinches, aunque en realidad la mayoría ni siquiera le son leales: sólo le dan el avión, le dicen lo que ella quiere escuchar, se han enriquecido a plenitud bajo el amparo de sus enaguas y la han traicionado.

Muchos, la mayoría, ya conocen los puntos débiles de la originaria de Chihuahua, pero residente de Mission, la gravedad del Ictus que presenta, su estado de salud que día a día le va minando las neuronas y le permiten darse cuenta de algunas cosas, pero no de todas. Por eso, cada vez tiene menos capacidades para gobernar y por eso abusan de ella y “de su administración”. Y por eso también le urge a Maki que su hijo “esté listo” para poder transmitirle el poder. Eso, claro lo piensa ella y sueña con ver entrar a su hijo a su toma de protesta como alcalde de Reynosa de smoking y toda la cosa.

Y los que no han querido entrar en el peligroso juego político-administrativo de Maki han terminado vergonzosamente despedidos, pero con su dignidad intacta.

Con todo esto le quiero decir que Reynosa, amén de ser el municipio más importante de Tamaulipas, es tan mal gobernado por la camarilla que hoy detenta el poder en ese rincón de este gran estado, y a pesar de las presunciones de que esta administración de Maki Ortiz es histórica, coincido plenamente con ella: históricamente abusiva, históricamente nepotista, históricamente ineficiente, históricamente transgresora de la ley y el estado de derecho. Sin más comentario, esta administración de Reynosa ha sido la peor que ha sufrido esa ciudad.

Regresando pues, le diré que la acción, pues, de eliminar a los periodistas “incómodos” del whatsapp del Ayuntamiento, es similar a querer ejecutar al mensajero por traerle malas noticias a la alcaldesa y a su jefa de prensa. Así sin más. Ello habla de la limitada inteligencia de ambas mujeres porque el trabajo de hacer buena imagen es de Maki y no de los periodistas. Nosotros, sólo informamos, pero entender eso es muy complejo y el Ictus ya no la deja ver con claridad. Reitero, lo que natura no da Salamanca no presta. Y eso va por Maki y por Martha Patricia y todos sus amigos.

1. Ya hay acusaciones concretas de que, en servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Reynosa, sobre el enriquecimiento “explicable” de Alvaro Garza y de Cesar Moreno. Se habla de un robo descarado de maquinaria y equipo y acusan a estos dos personajes de firmar reportes de equipos que se rentan en el municipio y que no trabajan, pero como les firman los reportes. Hay equipos propiedad de empresas relevantes que ni son necesarios ni trabajan, pero por intere$e$ ahí los mantienen. Cosa de que la Contraloría y la Auditoria Superior del Estado investiguen estas denuncias. 2. Este martes, se colocó la primera piedra de un centro de capacitación que construirá la empresa POSCO en Altamira, el cual será donado a la comunidad como parte de su política de responsabilidad social. Este Centro de Esperanza POSCO Amigos se construye con una inversión de más de 5 millones de pesos, y será dotado de diversas áreas para fomentar e incentivar la educación continua, la superación personal y profesional a través de talleres de autoempleo y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

“Hoy, somos testigos del inicio de la construcción de un espacio que transformará la vida de muchas personas. Que dará una oportunidad laboral para aquellas que deseen superarse a través de la capacitación”, expresó Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del DIF Tamaulipas, y quien participó es esta ceremonia en el municipio de Altamira.

POSCO, empresa líder a nivel internacional de la industria del acero, está instalada desde hace unos años el puerto de Altamira y actualmente se encuentra en la búsqueda de expandir sus operaciones en el territorio tamaulipeco.

Junto a la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, estuvieron presentes Kwang Yung Lee, presidente de POSCO Internacional, Kim Byung Hwi, presidente de POSCO México, demás directivos de la empresa coreana, Carlos García González, Secretario de Desarrollo Económico, y Alma Laura Amparán Cruz, presidenta municipal de Altamira.

3. La mañana de este martes corrió como reguero de pólvora la versión de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, recibió en sus oficinas a José Antonio Meade, a partir de una fotografía en donde aparece el ex titular de Hacienda acompañado por José Antonio González Anaya.

Los comentarios en torno a la visita de los ex funcionarios a Palacio Nacional es que se trató de un desayuno, una visita de cortesía programada, de la cual Meade y González Anaya salieron poco después de las 9 de la mañana.

Al ser cuestionado sobre el particular, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, éste ni negó ni confirmó la visita, pero por la tarde, escribió en su cuenta de Twitter que sí hubo dicha reunión. Ahora la pregunta que flota en el ambiente es el tema o los temas que se trataron en esa mesa de viandas.

4. A la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas, Yahleel Abdalá Carmona, hasta urticaria le salió cuando el Instituto Electoral de Tamaulipas, el IETAM, dio a conocer las posiciones plurinominales que le toco a cada uno de los partidos políticos, derivado de la votación para diputados locales del pasado dos de junio.

Y así como le fue mal al PRI en las diputaciones de mayoría relativa, en donde no ganó ni una sola curul, le fue mal también en las curules de representación proporcional, donde Yahleel se frotaba las manos con 6 o mínimo cinco curules, en el acuerdo final sólo le tocaron tres posiciones, con lo que quedó demostrado que la neolaredense no sólo no sirvió como candidata sino que no sirvió tampoco como estratega y estaría entregando muy malas cuentas a su partido y a quien la puso en ese lugar.

Lo único que hizo bien, y hay que reconocerle a la ex diputada federal, fue el mapachismo electoral con el cual ganó la presidencia del Comité Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para quien operó y embarazó urnas, hubo mesas receptoras de votos no existentes, como en el caso de Ciudad Madero, y otras chuladas más, ante el desinterés de los priístas para participar en este proceso electoral.

Finalmente, Yahleel antes de irse de la presidencia del partido, a gozar de sus jugo$a$ dietas, pondrá una denuncia ante el tribunal electoral de Tamaulipas para ver que puede recuperar, aunque para muchos, los que si entendemos de este tema, la decisión de las posiciones plurinominales ya es cosa juzgada.

