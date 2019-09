HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

“MAKILANDIA, A TODA MADRE”: MAKI

Maki, la nueva #cuentacuentos de Tamaulipas.

El Gobernador de Tamaulipas concluye su visita a Washington, D.C.

Yahleel Abdalá hace rounds de sombra previo a su llegada al Congreso.

Amira Gómez Tueme, “ya está jubilada”.

Este martes, rindió su primer/tercer informe de gobierno la presidenta municipal de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez. En un mensaje por demás histórico, la presidenta habló de sus proyectos de gobierno.

Pero también habló de sus logros: "Nepotismo, transas, negocio$, amiguismo, compadrazgo, corrupción, mucha corrupción, ineficiencia, complicidades, traición, más traición, mucha traición".

Y finalmente, la presidente municipal, quien se encuentra bajo la lupa del Congreso de Tamaulipas por los malos manejos habidos en su administración, se refirió a sus proyectos para el siguiente año: "Makito Alcalde, yo Gobernadora, Arriba MORENA, viva mi amigo JR, bla, bla, bla".

Después de más de dos horas de autoelogios, de creérsela, de sentirse señora feudal en Makilandia, Maki Esther Ortiz Domínguez, la originaria de Chihuahua, pero residente de Mission, mandó a volar a los asistentes a la “ceremonia” y se fue a festejar con sus más allegados, con su consorte, el primer damo de Reynosa, y con el orgullo de su nepotismo, Makito, a quien Maki sueña con entregarle las llaves y el poder de Makilandia.

1. El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, concluyó con éxito su gira por Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. Y es que por su formación profesional y política, y por su origen fronterizo, el mandatario tamaulipeco sabe y conoce la importancia de una buena y sólida relación binacional, la cual ha permitido establecer programas exitosos que han beneficiado, tanto a Tamaulipas, como al Estado de Texas. 2. Los recortes a la agricultura, a la ganadería, a la infraestructura carretera y al turismo, incluidos en el presupuesto federal del 2020, afectarán seriamente a Tamaulipas, consideró, aunque Usted no lo crea, la todavía presidenta del PRI en Tamaulipas, Yahleel Abdalá Carmona, quien ya tiene un pie metido en el Congreso de Tamaulipas, aunque los que saben de aguacates aseguran que ella no será la coordinadora de la mini bancada tricolor.

Abdalá aseguró ver un recorte del 96 por ciento menos a la agricultura, “dejando sin trabajo y sin sustento a los agricultores de Tamaulipas, y un 65 por ciento menos de presupuesto para la ganadería, por lo que creemos que un recorte tan drástico es insensible con el campo. Ustedes saben que este Estado vive en gran parte del campo y tenemos que hacer mucho por defender a los productores”.

“Nuestra intención -dijo Abdalá- es estar del lado de la gente y defenderla. Nos preocupa el gran recorte presupuestal en temas vitales para el desarrollo del país porque vamos en retroceso que no podemos permitir”.

Abdalá Carmona aseguró que los priistas hicieron un análisis del proyecto de presupuesto federal para el año próximo, encontrando que Tamaulipas será una de las entidades federativas más afectadas por los recortes.

La única pregunta que me queda es saber si ¿Abdalá con estas declaraciones está haciendo rounds de sombra para ahora que sea Diputada aprender a debatir?

3. Por cierto, la exsenadora priísta Amira Gómez Tueme, manifestó que el actual gobierno federal debe capacitar a sus funcionarios y personal de dependencias, para que tomen buenas decisiones, porque la curva de aprendizaje ha tenido un costo social y económico muy grande para el país.

Afirmó -Gómez Tueme- que en el Partido Revolucionario Institucional se formaron grandes cuadros a través de muchos años de experiencia a través de prueba y error, por lo que MORENA no desplazará el trabajo de formación de cuadros que tuvo el PRI, al tiempo de manifestar que en lo personal no tiene pensado cambiar de partido, señaló que no pueda buscar ni puestos políticos o posiciones electorales porque ya “se considera jubilada”.

