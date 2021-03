MAKITO NO DEBE SER ALCALDE: MAKI ORTIZ

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

La candidatura de Carlos Peña Ortiz “Makito” va directo al despeñadero, al pisotear a quienes construyeron a lo largo del tiempo derechos y lealtades a MORENA.

Gobernador de Tamaulipas en Nuevo Laredo, comparte los logros de su administración.

Casi 200 mil decesos por covid19 al 22 de marzo de 2021.

El Dr. Julio Martínez Burnes, es director interino de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT.

Mañana se firmará en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Democracia.

En algún día de la campaña electoral de Reynosa, del año 2018, en uno de sus más sentidos discursos, la entonces candidata del PAN a la reelección por la alcaldía de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, decía:

“Vamos por una ciudad completamente pavimentada”. ¿De que ciudad hablará Maki? Del Reynosa que Usted y yo conocemos no, porque al día de hoy, Reynosa tiene una gran carencia de calles pavimentadas.

“Vamos por una ciudad sin fugas”. ¿De qué ciudad hablaría Maki? Del Reynosa que Usted y yo conocemos no, porque al día de hoy, a pesar del esfuerzo hecho por el Gobierno del Estado, Reynosa tiene un gran déficit de instalaciones hidrosanitarias.

“Vamos por una ciudad completamente iluminada”. ¿De qué ciudad hablaría Maki? Del Reynosa que Usted y yo conocemos no, porque al día de hoy, las calles de Reynosa dan el aspecto de bocas de lobo.

“Vamos por una ciudad con proyectos importantes como un parque eólico de 24 megawats para poderle dar energía a la luminosidad de la ciudad, a las bombas de COMAPA, con proyectos con toda esta iluminación Led para todo el resto de la ciudad que falta, con proyectos como un incinerador para poder utilizar la basura y generar energía, pero no son proyectos que estemos platicando aquí nada más, son proyectos que ya están en los organismos internacionales y ya está procesados, ya están hechos, porque venir a decir voy a hacer un proyecto olvídalo, ya se te fue el tiempo. Hay que haberlo hecho ya y tenerlo ya autorizado”. ¿De qué ciudad hablaría Maki? Del Reynosa que Usted y yo conocemos no, porque al día de hoy, Reynosa tiene un gran déficit de luminarias en las calles, no tiene el tan cacaraqueado incinerador movido por energía eólica, no se mueven las plantas de la COMAPA. Este Reynosa sólo vive en la cabeza de Maki Esther Ortiz Domínguez.

“Por eso la experiencia en este tipo de puestos -presidencia municipal- es muy importante, porque si no llegas a practicar y si nunca has tenido un puesto de dirección ejecutiva en el servicio público, pues la verdad es muy difícil que puedas dar resultados, porque pues no conocer las instancias y no sabes cómo hacerle para solventar todas las deficiencias”. ¿De qué ciudad hablaría Maki? Del Reynosa que Usted y yo conocemos no, porque al día de hoy, a pesar “de la experiencia de Maki” como alcaldesa, senadora y diputada federal, los resultados nomás no se ven por ningún lado. Reynosa es una ciudad llena de baches, de carencias, de oscuridad, con deficientes servicios públicos primarios, una ciudad a cuya alcaldesa no le tiene amor, ni proyecto, ni futuro de la mano de Maki. Y aún así, con el rechazo social, Maki quiere impulsar al orgullo de su nepotismo como alcalde, ¿y luego? ¿Quiere ser ella gobernadora o presidenta de México? Sólo son sueños guajiros como sueños guajiros fueron los grandes proyectos para Reynosa que se quedaron en eso… ¡sólo sueños!

“Para el tamaño del reto que tiene Reynosa, necesitamos gente con experiencia, necesitamos gobernantes que hayan dado resultados, necesitamos no arriesgarnos como municipio a más experimentos, necesitamos saber y tener las relaciones para traer más recursos a esta ciudad. Eso es lo que tengo y ofrezco yo”. ¿De qué ciudad hablaría Maki? Del Reynosa que Usted y yo conocemos no, porque al día de hoy, las carencias de Reynosa son terribles, enormes y en los últimos cinco años, las promesas de la alcaldesa reynosense, han sido sólo eso; promesas y ocurrencias que no han logrado terminar con los inconmensurables regazos de una de las ciudades más importantes de Tamaulipas. ¿Maki quedó a deberle a la sociedad? Mucho, muchísimo. Por algo al día de hoy no le han aprobado sus cuentas públicas, ante la falta de transparencia y resultados.

Y no. El contenido de esta columna de ninguna manera es producto de una imaginación calenturienta. De ninguna manera. Es producto de una grabación obtenida durante la campaña de 2018 y que Usted puede recuperar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=dJ4Aqnnwo90

Alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, en campaña 2018 – YouTube

Mentiras + mentiras + mentiras

www.youtube.com

, porque con sus palabras, la propia alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez está descalificando a su hijo, Makito, porque no tiene experiencia, porque no ha tenido cargos de dirección ejecutiva, porque no ha tenido cargos de elección popular, porque no ha encabezado proyectos importantes que se haya ganado por sí sólo. Makito no es la opción para ser candidato a alcalde de Reynosa. Y Makito menos es opción para ser presidente municipal de esa pujante ciudad., dicho por su propia madre. Si no hubiera sido por su mamá, seguramente hoy formaría parte del padrón de ninis del gobierno de la 4T, porque en su vida ha tenido que mover un dedo para alcanzar sus deseos más profundos. Con sólo decirle a mami, con sólo decirle a papi, sus deseos se vuelven realidad.

Pero más allá, legalmente, con un amparo de quienes estén molestos por no haber alcanzado la candidatura, en las instancias de autoridad correctas, a Makito le quitan la candidatura, a menos que Maki ya los haya arreglado a todos para que nadie diga ni haga nada. O que desaparezcan todos los registrados de la faz de la tierra, lo que va a estar más complejo. Pero me parece que ni la candidatura ni la alcaldía están hoy en el futuro de Carlos Víctor Peña Ortiz, así que, a otra cosa mariposa.

1. El Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al realizar un balance de las acciones y logros alcanzados entre sociedad y gobierno en la región fronteriza de Tamaulipas, dijo que México debe dejar de lado los discursos de odio y rencor para dar paso al progreso social y económico.

“En Tamaulipas, la dignidad y libertad no son negociables. México nunca podrá cambiar verdaderamente, si la búsqueda de su progreso social y económico, parte de un discurso de odio y rencor, que solamente divide a la nación”, sentenció el mandatario tamaulipeco, quien exhortó a las familias a seguir uniendo esfuerzos y a continuar trabajando por un estado y país mejores.

En Nuevo Laredo, el mandatario tamaulipeco refrendó su compromiso para seguir luchando contra las circunstancias adversas, cuando pretenden intervenir en el rumbo de una entidad libre y soberana como Tamaulipas. Fue muy claro al sentenciar “que nunca se nos olvide, que nadie quiere más esta tierra que aquellos que vivimos en ella, que aquellos que la trabajamos todos los días, que aquellos que la hemos sufrido y padecido y que a pesar de las adversidades, siempre hemos podido salir adelante”.

En su mensaje, García Cabeza de Vaca destacó la construcción del Complejo Regional de Seguridad Pública en el municipio de Nuevo Laredo, que se suma a los construidos en Reynosa, Altamira y la ampliación de Ciudad Victoria y resaltó el relanzamiento de la Campaña binacional de “Seguridad y Prosperidad Fronteriza”, una colaboración y coordinación entre Tamaulipas y autoridades federales de seguridad de los Estados Unidos de América, que permite el intercambio de información, trabajos de inteligencia y el apoyo de la ciudadanía a través de la denuncia anónima para la captura de líderes criminales cuyas operaciones afectan en ambos lados de la frontera, acuerdo que ha permitido la captura de 11 de los objetivos considerados como principales generadores de violencia, mismos que trastocan la paz y la tranquilidad en ambos lados de la frontera.

Entre las obras con recursos del Fideicomiso “Puente Internacional Nuevo Laredo III”, la presente administración destinó más de 170 millones de pesos en la primera etapa de la ampliación del quinto carril de la carretera de acceso al puerto fronterizo, nuevas oficinas, infraestructura hidráulica, rayos gamma para exportación, accesos para la incorporación del carril de vacío al recinto fiscal y una planta de tratamiento de aguas residuales. Adicional, el año pasado, se destinaron 175 millones de pesos adicionales para continuar con el Plan Maestro del Puente Internacional Nuevo Laredo III, además de que, en coordinación con empresarios aduanales de Nuevo Laredo, impulsan las gestiones necesarias para consolidar la aprobación, desarrollo y construcción del Puente Internacional 4/5.

Además, en Nuevo Laredo, se rehabilitó el Centro de Ejecución de Sanciones, aplicando un monto de 23 millones de pesos, se construyó el paso superior vehicular localizado en la carretera Aeropuerto y Avenida Monterrey, y se pavimentó la avenida César López de Lara. Y en conjunto, en los municipios de la región fronteriza de Nuevo Laredo, Mier, Miguel Alemán y Camargo, se realizaron obras de pavimentación de calles en colonias y avenidas principales por más de 40 kilómetros.

En Miguel Alemán se destinaron 30 millones de pesos a un programa de bacheo y recarpeteo; en Mier, se modernizó el libramiento para impulsar el desarrollo económico, turístico y comercial, mediante 33 millones de pesos y también en este municipio, se construyó el Gimnasio Municipal “Dania Aguillón Ramos” para la práctica deportiva de jóvenes y adolescentes. Y es que la administración que encabeza el mandatario tamaulipeco trabaja con una visión dirigida al desarrollo social y humano integral para reconstruir el tejido social.

Acompañaron al Gobernador García Cabeza de Vaca, la Cónsul General de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Deanna Kim; el Director Adjunto de la Oficina de Operaciones de Protección de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), Albert A. Flores; el Senador Ismael García Cabeza de Vaca; el alcalde de Nuevo Laredo, Arturo San Miguel Cantú; el Diputado Federal, Salvador Rosas Quintanilla; Jefe del Estado Mayor de la 8ª Zona Militar, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Marco Antonio Hernández Chávez; el Coordinador Regional de la Guardia Nacional, Inspector Jefe Franco Rodrigo Juárez Magaña; el Segundo Comandante del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Teniente Coronel de Caballería, Narciso Valadez Nájera; alcaldes de la región, representantes de cámaras empresariales, sindicatos, comunidades religiosas, funcionarios municipales e integrantes del gabinete.

2. Al corte de este lunes 22 de marzo, autoridades sanitarias federales anunciaron que México sumó mil 388 contagios por Covid-19, para dar un total de 2 millones 197 mil 160 casos confirmados. Asimismo, se detalló que el número de muertes alcanzó los 198 mil 239.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, de acuerdo con información de la Universidad Johns Hopkins.

3. En sesión extraordinaria, la Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas acordó designar al Dr. Julio Martínez Burnes, como director interino de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata”.

El acuerdo celebrado este lunes 22 de marzo por la Asamblea Universitaria, presidida por el Rector José Andrés Suárez Fernández, inhabilita a la Dra. María Lorena Torres Rodríguez como directora interina del plantel.

Los miembros de la Asamblea aprobaron la propuesta presentada por el Rector Suárez Fernández para designar al Dr. Martínez Burnes, quien, además de ser el Decano de la institución, conducirá la gestión académica y administrativa de la Facultad y convocará más adelante a elección de director de conformidad con el Estatuto de la UAT.

Por parte de la Secretaría General de la Universidad, se presentó el dictamen que establece una serie de irregularidades detectadas en contra de la normatividad universitaria, y que en su oportunidad se dieron a conocer, entre las que destacan las fallas en la integración del consejo técnico del pasado 15 de febrero que había designado interina a la Dra. Lorena Torres.

Entre los puntos que abordó la Asamblea, se designó al personal académico y administrativo de esta nueva dirección interina de la FMVZ, además de una comisión integrada por miembros de la Asamblea, que dará acompañamiento a la nueva administración de la facultad.

El acuerdo de la asamblea se llevó a cabo con la presencia del Abogado General y del Órgano Interno de Control, destacándose que en seguimiento a la revisión de las irregularidades que se han presentado en esta institución, se llevará a cabo una auditoría a los recursos presupuestales de la gestión anterior.

4. Este martes a las 12:00 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los 32 gobernadores del país, firmarán el Acuerdo Nacional por la Democracia, en el cual todos se comprometen a no intervenir en el proceso electoral y vigilar que no se usen recursos públicos para favorecer a partidos o candidatos.

La firma del acuerdo, que promueve el presidente López Obrador, se llevará a cabo en Palacio Nacional. Será un evento privado al que están convocados el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores; así como los mandatarios del PRI, PAN, PRD, MC, Morena y el independiente, Jaime Rodríguez Calderón.

Ojalá y sea éste un buen acuerdo, democrático, con un objetivo, serio y de alcance nacional y no sólo un pretexto para construir la narrativa presidencial.

