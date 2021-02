LETRAS PROHIBIDAS

Mal inicio de semana

Clemente Zapata M.

Bien dice el dicho que “mal comienza la semana para el que ahorcan en lunes”; en este sentido los habitantes de Tamaulipas, al menos de la zona centro hacia la frontera, este inicio de semana nos negó la sonrisa y hasta los buenos días.

Si la pandemia por sí sola ha sido una dura calamidad para todos y la severa onda gélida fuera poco, enfrentar estos fenómenos de salud y climáticos sin servicios públicos e internet, prácticamente no regresaron a la época de las cavernas.

Tan sólo la Capital de Tamaulipas, sufrió afectaciones desde antes de las ocho de la mañana de este lunes en los suministros de energía eléctrica que impactaron también en la red de agua potable de algunas zonas.

Para la población de Nuevo Laredo fue terrible. Allí reportaron temperaturas que bajaron hasta los menos ocho grados centígrados, sin servicios públicos y con hielo en las calles.

En Reynosa hubo cierre de carreteras porque las mismas, con una capa de hielo, representaban un grave riesgo para quienes transitarían por ellas.

Basta recordar lo sucedido en FortWort, en Estados Unidos, donde un choque masivo de autos cobró la vida de al menos seis personas y dejó pérdidas millonarias.

En la Capital, por ejemplo, en algunas escuelas primarias se iba a llevar a cabo el examen llamado “SisAT”, que es el Sistema de Alerta Temprana, mismo que no se pudo realizar por falta de electricidad y/o Internet.

También en la Capital, las clases de inglés virtuales se cancelaron, porque había zonas donde no se restablecieron los servicios mencionados y algunas secundarias, donde se llevarían a cabo certificaciones del idioma inglés, se tuvo que recorrer los horarios de aplicación de los exámenes que eran presenciales.

Lo más grave fueron los hospitales, donde se atienden no solo a las personas contagiadas del Covid-19 sino al resto de los pacientes que enfrentaron crisis por la falta de energía eléctrica.

La nueva realidad a la que nos llevó esta pandemia de Covid-19, nos obligó a depender de las herramientas de la tecnología como nunca antes, pues la escuela y labores de oficina ahora se realizan desde casa.

Este severo clima, que provocó un apagón en tres estados del país: Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, nos demuestra lo vulnerables que somos, como sociedad, al depender de las herramientas de la tecnología y del flujo eléctrico.

Cuando la madre Naturaleza se manifiesta, lo mejor es escucharla y aprender de cualquier error cometido, para que no nos agarre desprevenidos a la próxima… Pendientes…

~~APOYA PILAR A FAMILIAS VULNERABLES.- La alcaldesa de Ciudad Victoria, PILAR GÓMEZ LEAL, giró indicaciones para que se distribuyeran este lunes apoyos invernales en distintas colonias de Victoria, específicamente a las dependencias como DIF Victoria, Secretaría del Ayuntamiento, Protección Civil y Bienestar Social para que atendieran a la población en riesgo. Por ello se montó un operativo que abarcó diversas colonias capitalinas como la Vamos Tamaulipas en sus cinco etapas, Loma Alta, Esfuerzo Popular entre otras. En esta tarea encomendada por la alcaldesa PILAR, participó personal de Protección Civil tanto en la entrega de apoyos como en brindar asistencia médica en donde fue necesario.

~~SECRETO A VOCES.- Mucha confusión causaron los comentarios que desde la tarde del domingo realizó el obispo de la Diócesis de Victoria, ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, cuando dijo que para él usar un cubrebocas era tanto como no confiar en Dios… De boca en boca comentaron que la feligresía católica ya hasta andaba exigiendo que fuera “pecado” el uso del cubrebocas y andaban pidiéndole perdón a HUGO LÓPEZ-GATELL quien también asegura que el cubrebocas no sirve y que da una falsa percepción de seguridad… Peeerooo aunque los comentarios del Obispo capitalino eran aplicables a su propia persona, porque él mismo aclaró que no estaba bajo ninguna circunstancia convocando a que no se usara este insumo médico de prevención, persistió la confusión entre la comunidad católica… ¡Santa Virgen!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Está agazapado para atacar, aunque no en las sombras… es el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien sigue preparando terreno, de la mano de su “padrino” MARIO DELGADO CARRILLO, para sacudir la Coordinación de delegaciones federales en Tamaulipas y poner a uno de los suyos con la intención de quedarse con todo el pastel… Peeerooo quien hoy detenta esa posición, es decir JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, no se chupa el dedo, no está manco y ni tampoco está sordo o ciego… Dicen que la política es igual a la lucha libre, pues para cada llave hay una contrallave y en este pancracio de la vida pública, no importa la fuerza del contrincante sino el peso específico del padrino que lo sostiene… Nadie sabe a ciencia cierta en qué terminará esta puja por el poder pero lo que sí es cierto que dejará muchos heridos porque tanto ERASMO como JOSÉ RAMÓN son lo que se considera “pesos pesados”; gladiadores de respeto al interior del Movimiento de Regeneración Nacional… Son rumores, rumores, rumores…

Gracias… nos leemos hasta mañana

Comentarios a: [email protected]

