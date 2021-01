[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MAL MANEJO DE PANDEMIA PROPICIO CONTAGIO DE AMLO: PRD

Durante la sesión de inauguración de la reunión plenaria de los legisladores del PRD, el máximo dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se contagió del coronavirus COVID-19, como resultado de la frivolidad en el manejo de la Pandemia.

“El pésimo manejo que se ha dado a la pandemia, paradójicamente alcanzó al propio titular del Ejecutivo, víctima de su propia frivolidad e irresponsabilidad en el manejo de la pandemia. Ojalá se corrija ésta equivocada estrategia”, que según nosotros ha llevado al país a tener en su haber hasta ahora más de 150 mil muertos en los primeros 10 meses.

Zambrano, de reconocida trayectoria perredista, dijo esperar –como muchos de nosotros– que luego del contagio del presidente, el gobierno decida corregir la estrategia del manejo de la pandemia.

El máximo líder del PRD adelantó que el grupo parlamentario del partido impulsará en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República propuestas concretas para la reactivación económica y apoyar a las personas que se encuentran en situación de pobreza y desempleo a causa de la pandemia.

Enseguida acusó al gobierno federal de ser responsable de un genocidio por omisión, luego de los más de 1.7 millones de contagios y casi 150 mil personas fallecidas a causa de la enfermedad del COVID-19 y demandó que se le deje de dar un uso electoral y político a la vacuna contra el terrible virus que mantiene atemorizados a los más de los mexicanos.

Por cierto tal como estaba previsto ayer lunes a las 8:00 de la mañana se llevó a cabo la videoconferencia entre López Obrador y el presidente de Rusia, Vladimir Putín, considerando el canciller que el encuentro entre ambos mandatarios “fue exitoso y cordial”, con lo que se avanzará en la estrategia de adquirir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, agregó.

“Vi muy bien al presidente, con ánimo resuelto, trabajando y de buen semblante”, dijo don Marcelo.

La semana pasada el canciller informó que México contempla la compra de 7 millones 400 mil dosis, a partir de ésta última semana de enero, durante febrero se estarían recibiendo semanalmente 250 mil vacunas.

Posteriormente en el mes de marzo arribarán un millón 200 por semana de la vacuna desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Investigación en Epidemiología y Microbiología.

Por cierto se está hablando mucho del juicio político que le fincaran a Donald Trump al final de su gobierno, el que se concreto después de la toma del Capitolio que llevó a cabo un grupo de simpatizantes del entonces aun mandatario de Estados Unidos.

Al respecto los congresistas republicanos dieron señales el domingo de que los demócratas “no la van a tener fácil” en el juicio político a Donald Trump que comenzara en febrero, el primero a un expresidente.

Como analista político en lo personal creemos que el juicio político no va a proceder, precisamente porque la ley establece que el juicio político en contra de un exfuncionario, sin que éste candado haya sido quitado o reformado. Sentimos que la idea es mantener quieto al ex presidente y que éste a la vez meta orden entre sus fans, porque de no ser así el juicio político en su contra se hace porque se hace, apuéstele.

Sin lugar a dudas es buena noticia para Tamaulipas y todo México el que nuestro estado, pese a las circunstancias de la salud y la crisis económica, siga siendo atractivo en diferentes rubros para los inversionistas de todo el mundo, lo que viene a consolidar a nuestro querido estado como una de las entidades con mayor dinamismo económico.

Y no lo decimos nosotros como analistas políticos, porque como tal lo demuestra el más reciente diagnóstico publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que ubica a Tamaulipas en el tercer lugar como el estado con mayor recuperación económica del país, a pesar de la pandemia del COVID-19.

Creemos que todo esto influyó para que los directivos de la compañía de energía anglo-neerlandesa se hayan decidido a iniciar desde el pasado 18 de enero su primera campaña de exploración de hidrocarburos frente a las costas de Tamaulipas, donde se lleva a cabo la perforación del pozo exploratorio “Xichicalco-1 EXP”, ubicado en el Cinturón Plegado Perdido a 250 kilómetros de Matamoros, trabajos que representan una inversión de 84.5 millones de dólares.

Por cierto estamos creyendo que el diputado federal del Noveno Distrito, Armando Zertuche, con la bandera de MORENA va en serio por la alcaldía de Reynosa y a decir verdad sin lugar a dudas sentimos que es la mejor opción más que nada por la vasta experiencia que tiene en éstas lides, así la vemos a diferencia de los fans del “JR”, pero con el tiempo que tiene de andar metido en esto “aún no ha hecho camino en el andar”.

Don Armando ya abrevó sabiduría cuando estuvo en el PRI, luego en el PAN y aterriza en MORENA como diputado federal, por eso a su adversario de mayor peso, con todo y estar palancas más arriba, no le arrendamos buenas cuentas. Supuestamente en Reynosa los ha unido a todos pero en su contra, lo mismo que a la raza periodiquera, porque simplemente no tiene experiencia.

Nos enteramos que los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) Tampico (UAT) prestarán su servicio social y prácticas profesionales en las diferentes áreas que integra el Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas (IMEPLAN), organismo descentralizado de la administración pública estatal.

Lo anterior quedó establecido en el convenio de colaboración firmado por el Dr. Marco Antonio Cortina Saint André, director de la FADYCS y el Arquitecto Duncan Javier Velazco Ponce, director general de IMEPLAN, cuya ceremonia se desarrolló en las instalaciones del plantel universitario, cumpliendo las medidas del sector salud por la contingencia sanitaria,

En el evento se destacó que la participación estará abierta a los alumnos de las seis licenciaturas que imparte la FADYCS : Derecho, Ciencias de la Comunicación, Gestión y Desarrollo Turístico, Psicología, Economía y la Licenciatura en Idioma Inglés.

E-mail [email protected] [email protected]