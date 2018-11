Por la libre

“Mal pensado es como llaman los ingenuos a quienes carecen del exceso de candidez que ellos mismo manifiestan.”

Por Edelmira Cerecedo García.

En sus marcas, listos y no fuera aún no, la realidad de las cosas es qué el horno no está para PAN, y es por éso qué la tarea de elegir candidatos para resguardar el Congreso local no debe de ser ni apresurado, ni dudoso, ni de interés propio de obtener y dejar ver dónde está la mano de poder.

En cada distrito es necesario hacer un análisis frío, pues más aún con la cuestión de la distancia de los poderes federales y locales, sólo de pensar qué MORENA si echara máquina en Tamaulipas desarroparían de inmediato no al Gobernador, sino a los Tamaulipecos.

Por ende ahora si qué es necesario que las fuerzas se unifiquen y que sin andar con miramientos se haga un verdadero equipo arropando a Francisco García Cabeza de Vaca Gobernador de Tamaulipas.

Ya es justo qué se escuché la voz mandante y dejen de andar todos absolutamente todos con sus daltónicos ojos y armen en verdad equipo con todos los colores, pues ojo por qué está vez la tarea electoral va a ser muy distinta.

Por ejemplo ustedes se quieren cuidar del PRI….diría mi abuela cuídese de los vivos los muertos no le hacen nada, así qué nuevamente qué no se caiga en error de estar pensando hasta cómo le iban a cobran un favor si se los pedía un priista, mientras MORENA DABA TREMENDA INTRODUCCIÓN DE MIEMBROS POR TODOS LADOS, se requiere ser más astuto, MÁS POLÍTICOS y menos gente visceral si quieren o pretenden ser parte del juego de la Diputación Local.

En Tamaulipas tenemos un actor (Tamaulipeco) de XICOTENCATL hablo de José Narro qué hoy es senador por el Estado de Chihuahua y es probable a ser candidato de aquel Estado para la Gubernatura, pero ha dado su respaldo al Dr. Faustino Vargas quien es Tamaulipeco, es el suplente de Américo Villarreal quien por cierto ha perdido el piso con su sorpresiva senaduría y ha pensado qué el factor AMERICO es más fuerte que AMLO cosa qué no es y por ende se tendrá que ir a realizar trabajo de salud en una Subdelegación y Faustino quien es uno de los apreciados por AMLO y José Narro será el Senador por Tamaulipas.

Sorpresa, sorpresa, pues bien Rene Bejarano y Dolores Padierna han reclutado ya en todo el país gente para el Movimiento Nacional de la Esperanza y así sacar en cada lugar candidatos a los puestos locales, en éste casó en Tamaulipas ya mueven algunos nombres.

En el caso del PAN el único hasta ahorita palomeado es en efecto ARTURO SOTO quien definitivamente está en el ánimo de todos, pues es éste su escalón para ser el próximo candidato a Alcalde por Victoria; desde el escritorio dónde se encuentra las cartas fuertes para competir NO EXISTE NADA PARA NADIE y ni siquiera han definido como van a dar la proporción del 50% en genero dónde 11 son mujeres y por ley tiene qué ser así.

Por ello aún los nombres de quienes en la mesa de la toma de decisiones se de no existe nada concreto, y aunque no falta mucho nadie ha sido informado para dar un pasó, si es así es bajo pura decisión propia, por qué realmente los hombres del poder están esperando la unción del Presidente de la República y de sus posibles fichas a mover….así qué todos deben de guardar mesura antes de los tiempos qué quienes tienen qué definir den el banderazo.

La parte oficial

La presidenta Noemy González Márquez con motivo del día de la prevención de la violencia de género llevo a cabo un ciclo de conferencias a través del instituto de la mujer a cargo de la Mtra. María Susana Caballero Domínguez.

Estás se presentaron a los alumnos y alumnas del CBTis 98, dicha conferencia se denomino “Prevención de la Violencia en el Noviazgo” misma que fue impartida por la Dra.en Educación Ana María Atención Guerrero quien es Jefa del sector 15 de primarias.

La nota del día

Qué cosas, así de increíble, la crisis nos llegó fuerte, sin distingo, pues fíjese qué el programa de 65 y más ahora se va a recorrer a 68 años, es un programa de pensión para quienes no tienen otro tipo de recurso, bueno pues éstos días han estado abriendo el padrón para la inscripción del programa y quienes vayan a tramitar por primera vez, Está ocasión los citaron en la plaza principal en una cafetería, así de ordenado y serio el asunto, pues bien adivine quien estuvo haciendo fila el sábado en la tarde de manera incluso grosera y poco propia de caballerosidad, cómo qué aparte de ir a pedir su apoyo de gobierno se le tiene qué rendir pleitesía, pues bien Don José Espronceda, cómo ve, entonces te das cuenta qué el PRI si dejó a todos desamparados.