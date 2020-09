CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Mala suerte…

Uno de los viejos políticos de la capital de Tamaulipas se enojaba cuando alguien le deseaba buena suerte, según él, la suerte solo se le desea a los tontejos ya que no existe porque cada uno se construye su destino, sus éxitos o fracasos.

La anécdota viene a colación porque hoy la Ciudad Victoria pasa por una de sus peores rachas, somos en el Estado el primer lugar en casos activos de coronavirus, primer lugar en dengue, y así podríamos buscarle defectos y no terminaríamos nunca, la basura, los baches, el alumbrado, la falta de oportunidades para los jóvenes y una larga lista de etcéteras que es coronada por una administración que es evaluada como la peor de país, con un alcalde que ha hecho más payasadas que obra pública y por ello las encuestas lo colocan en el último lugar nacional en cuanto a respaldo de las ciudadanos.

Somos la cuarta peor ciudad para vivir en México, eso lo han dicho diversos estudios que apenan, que nos apenan a los que aquí vivimos porque hasta hace unos años éramos un paraíso conocido como Ciudad limpia, Ciudad Amable.

Entonces, lo que sigue para los victorenses es que actitud vamos a tomar ante ese hecho que es irrefutable, si vamos a creer que todo es producto de la mala suerte o en realidad nos estamos construyendo el propio destino con nuestra forma de actuar, de andar en la calle sin cubrebocas, de seguir en las fiestas, de no limpiar las casas para que no se hagan criadero de zancudos, de no exigir que pase la basura, por ejemplo.

Dos cosas nos tienen que quedar claro, uno la suerte si existe pero en los juegos de azar, la lotería, el póker, los pronósticos deportivos y hasta en muchas cosas de la vida como hacer o no hacer fila en las tortillas o encontrarte la mujer, o el hombre, de tu vida y; dos, también nos debe quedar claro que en la política, efectivamente, la suerte no existe, es decir, no es casualidad estar como estamos.

Aunque nos duela, la razón de nuestras condiciones es la forma como hemos elegido gobiernos municipales, hemos sido indolentes, nos dejamos convencer fácilmente por una despensa o la flojera de no investigar a cada aspirante a un puesto de elección popular, mire, si cada ciudadano pensara en el futuro de sus hijos durante un proceso electoral es un hecho que las cosas serían diferentes, lamentablemente nos ha ganado la ambición y el coraje.

Que Victoria sea hoy el primer lugar en dengue y coronavirus no es obra de la casualidad o la mala suerte, los montones de basura en las calles, la falta de agua, los problemas que padecemos que son la razón de ocupar la cumbre en esas enfermedades tampoco, todo se pudo resolver trabajando en cada elección y obligar a las autoridades a ir pensando en el pueblo, no permitiendo tanta indolencia.

Así las cosas, estar en primeros lugares de enfermedades y desgracias tiene un origen, la flojera que nos ha dado meternos a la política aunque sea por el bien de nuestros hijos, ser los número uno en dengue, en coronavirus, en montones de basura o falta de agua y tener a las autoridades peores evaluadas en las encuestas lo podemos cambiar porque es responsabilidad nuestra, para ello lo principal es que nos caiga el veinte de que lo que nos pasa no es casualidad y mucho menos cosas de la mala suerte sino de no haber participado en política a tiempo…

Y si, la invitación para el resto del Estado es para que se vean en nuestro espejo, que no dejen las cosas al azar sino que se deben meter, y de lleno, en la política que es donde se van a construir mejores futuros para nosotros o, en definitiva, donde nos hundiremos si no nos ponemos a trabajar aunque sea un poco.

Eviten llegar al fondo y, le insisto, no fue mala suerte, nomás ha sido coraje y flojera.

ACREDITAN A LA UAT… La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ)

“Dr. Norberto Treviño Zapata” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la reacreditación del Laboratorio de Diagnóstico.

Esta certificación fortalece la participación de la FMVZ-UAT en la toma de decisiones en las organizaciones académicas, gremiales y gubernamentales, relacionadas con la profesión, dando respuesta a la demanda de servicios especializados y de calidad por parte de la sociedad, el sector público y la iniciativa privada.

De igual forma, el plantel universitario se consolida como un centro educativo con amplísimo conocimiento práctico y proveedor de servicios de calidad y responsabilidad para la sociedad y los sectores que lo requieran.

Con la reacreditación federal, el Laboratorio de Diagnóstico fortalece la calidad de sus servicios para realizar pruebas avaladas ante la Dirección General de Salud Animal del SENASICA en las áreas de histopatología, aislamiento y tipificación de tuberculosis bovina y diagnóstico de brucelosis de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas.

Se refuerzan también acciones en la Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales, en la Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis) y en las especificaciones técnicas para las pruebas diagnósticas que realicen los laboratorios aprobados en materia zoo sanitaria.

La autorización tiene una vigencia de 5 años, siendo uno de los pocos laboratorios a nivel nacional con autorización de ofrecer reportes oficiales, que son usados para campañas en el caso de brucelosis y tuberculosis.

SE OCUPA MUNICIPIO EN REACTIVACIÓN ECONOMICA… Por instrucciones del presidente municipal Enrique Rivas Cuellar, el Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo (ICCE), llevará a cabo este jueves 24 de septiembre, el ‘Tercer Foro: Oportunidades y Desafíos Ante la Contingencia Económica’, el cual será transmitido en las plataformas digitales Facebook Live y Zoom, totalmente gratuito.

El evento se realiza gracias al esfuerzo conjunto de los gobiernos de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, así como del sector productivo de ambos países y los conferencistas serán el maestro Luis Godoy, director general en la Unidad de Inteligencia Económica Global (UIEG), de la Secretaría Economía, quien tocará el tema de las ‘Herramientas Digitales e Inteligencia Económica, y la maestra Fiorentina García Miramón, directora de Análisis e Inteligencia Económica, quien hablará de la ‘Potencialización de Exportaciones y Atracción de IED, a través de las Plataformas Digitales’.

La conferencia iniciará a las 9 de la mañana y culminará a las 11 de la mañana, cada exposición tendrá una duración de aproximadamente 35 minutos, y al final se abrirá un espacio para preguntas y respuestas.

Las y los interesados podrán seguir la transmisión vía Facebook, a través de la página ‘Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de N.Laredo – ICCE’ o por la aplicación Zoom, en esta opción deberán registrarse a través del link https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_FXPxhl6OSbSV0SK5_KjGNQ

