FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

Malas cuentas en Victoria

La desastrosa administración municipal de Victoria está por concluir, quedando en el tintero un sin número de obras que nunca llegaron a materializarse. Los ciudadanos de la capital se quejan, de ni siquiera contar con los servicios básicos y la incapacidad de las autoridades de darles el abasto correspondiente, ya que el mal servicio de agua y drenaje, calles abarrotadas de baches y las banquetas desbordadas de basura; es un escenario que se replica en múltiples sectores, de la antes limpia y amable Ciudad Victoria.

Entre las obras que nunca vieron la luz, y que fueron difundidas como promesas de campaña del Alcalde Xicoténcatl González Uresti, recordamos la propuesta de crear un tren turístico y comercial, que detonaría el desarrollo económico local, del que mencionó el aquel entonces candidato: “Será tendencia y pauta mundial. Tenemos cómo y tenemos con qué” Esto solo quedó como simple ocurrencia de campaña.

Otra promesa sin llegar a feliz fin hacia los ciudadanos, y que siguen preguntándole al alcalde cuando va a cumplir, fue el compromiso de retirar los parquímetros del centro de la ciudad, cosa que no fue acatada, como tampoco la conversión de la calle Hidalgo en calle peatonal, todo terminó en simples trazos.

Si el argumento es que no hay recurso, basta recordar que la Diputada Patricia Pimentel Ramírez, mencionó en el primer trimestre del año, que el alcalde regresó alrededor de 8 millones de pesos que eran para obra pública municipal, los cuales hace constar que no se quisieron invertir y tratar de sanear con esto un poco las precarias condiciones de infraestructura que padece de la ciudad.

Lo que ha levantado indignación en días recientes, es el endosarle al gremio periodístico la falta de resultados en la administración el Alcalde Xico, al manifestar que es una mala propaganda de los medios, cuando los medios solo son la voz de la ciudadanía y hacen eco de lo que acontece en la sociedad.

Basta recordarle, que en este reclamo y descontento, nada tienen que ver con la prensa quienes se han sumado, entre diversas figuras políticas, siendo el caso del Coordinador Municipal del Partido Verde Ecologista, Julián López Villanueva, que pidió auditar el uso de recursos públicos del Ayuntamiento, ante la sospecha de actos de corrupción, así manifestándolo a medios de comunicación.

No solo los políticos han externado su inconformidad, también el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Victoria, Mario Flores Pedraza, a inicios del año en curso señaló que el presupuesto municipal está muy mal distribuido, asignándose un 40 por ciento menos al desarrollo de obra pública, con respecto al año anterior.

Así las cosas, se ve muy complicada una reconciliación con la ciudadanía, ante la falta de sensibilidad del Galeno, que teóricamente despacha en la esquina del 17 Hidalgo. Quien seguramente se está dejando endulzar el oído por su grupo de asesores, que le dicen que la nave Victorense marcha viento en popa, y, a fin de cuentas, según consta en el presupuesto de egresos, son quienes se están llevando gran parte del recurso por sus servicios.

No cayeron del todo bien, las primeras declaraciones y el deslinde de responsabilidades de la nueva titular de la Dirección de Análisis y Estrategia del gobierno Municipal, la ex alcaldesa Teresa Aguilar Gutiérrez, quien valido las acciones emprendidas por el Alcalde Victorense durante su cuestionable gestión, y más allá defendió la administración, por lo que esta posición no ayuda a dar siquiera un guiño de buena voluntad hacia los capitalinos.

Esta la “vara muy alta” para los siguientes prospectos partidarios, que pretendan competir en las elecciones para la alcaldía, ya que tendrán que sacudirse la mala imagen de esta administración, que compite como una de las más malas en la historia de la capital, y por lo menos se lleva el galardón en los ejercicios demoscópicos, como el alcalde con menor aceptación y peor desempeño a nivel nacional, según ha dado a conocer la empresa encuestadora “Massive Caller”.

Querido lector, tenga un excelente día nos leemos la próxima.

