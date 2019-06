PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Malos gobiernos de Xico y Maky no impactaron

< Ola azul barrió a todos los partidos en las urnas

< Los errores que llevaron a Morena a la derrota

1.- Escribimos estas líneas cuando aún no hay resultados electorales al 100 %, pero si un avance del 50 % de las ánforas contabilizadas, con lo cual se denota que el PAN va a la cabeza en 21 de los 22 distritos electorales. Lo que sigue es explicar cómo se logran estos resultados favorables para el PAN, para el efecto en días previos a los comicios Arias Consultores dio a conocer el resultado de encuestas practicadas en Tamaulipas con respecto al desempeño de los gobernantes y las apreciaciones que se tenían de los candidatos.

Octavio Arias, Director de la empresa encuestadora en entrevista con Radio Fórmula detalló como ejemplos que salían reprobados por la ciudadanía los jefes edilicios de Reynosa, Maky Ortiz Domínguez y de Victoria Xicoténcatl González Uresti. En el caso de la alcaldesa precisó que ha descendido dramáticamente en la aprobación ciudadana sobre el trabajo realizado en los últimos tiempos, luego de su reelección.

En otra parte de su intervención el especialista en estudios de valoración, precisó que pese a lo mal evaluados de los alcaldes, los candidatos del mismo partido al que pertenecen ambos (PAN) calificaron como favoritos para la elección de este 2 de junio, lo cual ya quedó confirmado al ganarse las diputaciones de los distritos 4, 5, 6, 7, y 8 (con Río Bravo) con cabecera en ese punto fronterizo y el 14 y 15 de la capital del estado.

El Director General de la firma encuestadora, atribuyó en parte la ventaja de los candidatos a la aprobación que mantiene el gobernador tamaulipeco y al trabajo en territorio realizada por cada uno de los candidatos y candidatas panistas. Ojo, definitivamente y eso está a la vista los abanderados panistas asumieron con mucha entrega su promoción y además, hay que decirlo traían un buen apoyo en prerrogativas y lo aplicaron en propaganda, en hacerse visibles ante los ojos del ciudadano.

Por otra parte déjeme decirle que precisamente la Presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, declaró en la Cd de México, en los días previos a su visita a esta entidad, que las encuestas internas de Morena le confirmaban que presentaban avances muy importantes para ganar las gubernaturas de Puebla y Baja California, pero Tamaulipas y Aguascalientes eran estados difíciles debido a que sus respectivos gobernadores, Francisco García Cabeza de Vaca y Carlos Lozano de la Torre contaban con la aprobación de sus gobernados. Como Usted ve hay coincidencia con Arias.

En Tampico Jesús Nader alcalde también panista sale muy bien evaluado, en Nuevo Laredo Arias Consultores observaron un panorama muy competido pero auguró que saldría el PAN bien librado.

En síntesis Acción Nacional logró obtener resultados electorales favorables por lo siguiente: buenos gobiernos, buenas campañas apoyadas con propaganda y una estructura que actuó y operó debidamente.

2.- Es regla no escrita que los resultados electorales son manifestación de aprobación o reprobación, según sea el caso, de los gobernadores en turno. Una manera del ciudadano de manifestarle cuando están insatisfechos por los resultados de su gestión.

En este caso los resultados favorables para el PAN tienen muchas y muy diferentes implicaciones. Hacia el interior del estado representa la consolidación de una administración que apenas cumplirá 3 años en octubre próximo, que con mayoría en el Congreso del Estado tiene el respaldo ciudadano para conducir el barco que representa el estado.

Por otra parte, García Cabeza de Vaca tiene proyecto político futurista, los resultados electorales lo confirman como líder de su partido capaz de articular las fuerzas internas hacia aun objetivo común, sin esta confirmación no podía aspirar a escalar otros niveles externos del poder.

3.- ¿Por qué perdió Morena? Primeramente carece de una estructura, segundo los candidatos estuvieron prácticamente solos debido a que sus dirigentes por razones ampliamente conocidas tuvieron que desaparecer del escenario, incluso cerró sus puertas el partido, no le suministró las prerrogativas para promover las candidaturas y por lo visto la operación de este domingo no fue efectiva.

Agregue que Alejandro Rojas Díaz Durán además de aplicarse un harakiri provocó fracturas tremendas, convocó a la insurrección, a no votar, y una buena parte de los morenistas trabajaron en hacer desistir a los de su grupo, para demostrar que los candidatos seleccionados no eran los correctos, y ahí están las consecuencias.

Hoy Alejandro Rojas es el morenista “incómodo”, sobre todo luego del fallecimiento de José Antonio Leal Doria, acaecido este domingo precisamente. Lamentable pérdida para la izquierda, él militó desde siempre en el PRD y al surgir Morena se sumó al movimiento. Era originario de Hidalgo, abogado y figuró en el 2º lugar de la lista plurinominal, posición que se convirtió en la manzana de la discordia. Descanse en paz.

Su suplente es Roque Hernández, ¿lo conoce Usted? Le pregunté a 7 morenistas y ninguno lo identifica.

Mañana empieza la autodefensa de los candidatos de Morena perdedores, le adjudicarán responsabilidades a lETAM, al INE, acusarán de que fue una elección de Estado y todo lo que usualmente se acostumbra en estos casos. Ojalá que además hagan un análisis exhaustivo, que volteen a su partido para reclamarle lo que les dejó de proporcionar en este periodo de campañas y que acepten que están desarticulados entre sí, o mejor dicho que aún no están debidamente organizados como partido.

Necesitan uno o varios líderes morales e institucionales (legales) para que los aglutinen, los asesoren y sólo lo van a lograr si incorporan a elementos de otros partidos con la experiencia y conocimientos necesarios, algo a lo que se han opuesto. Si el PRD logró crecer en su despegue y ser gobierno en la Cd. de México fue porque sumó a muchos priistas y a sus experiencias.

Regresando a los resultados electorales de este domingo, las expectativas lógicas no podían dar un triunfo arrasador a Morena en Tamaulipas, salvo contadas excepciones la gran mayoría de candidatos del partido guinda no los conoció el electorado ni en fotografía, no es culpa de ellos, ya lo dijimos en colaboración anterior los enviaron a la guerra sin fusil, es decir sin recursos para hacer campaña y las famosas prerrogativas se aplicaron (¿?) este domingo.

Habrá quienes busquen explicaciones sobre por qué el voto no favoreció a Morena, cuando todo su recurso era “colgarse” de la aceptación que aún conserva el Presidente López Obrador.