T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“MAMA-MAKI, LES LLEGÓ AL PRECIO A LOS CORRUPTOS MORENOS”…!

INCONCEBIBLE e imperdonable es que el Partido MORENA, engañe y traicione, no solo a los militantes y simpatizantes de este organismo político, sino también “al pueblo de Reynosa”, al aceptar, presumiblemente (una suma millonaria), para que el hijo de la alcaldesa Carlos Peña Ortiz, sin objeción alguna, “esté en la jugada” y este próximo 27 de marzo, (fecha de la decisión interna final) el vástago de “la terrible y mercenaria Presidente Municipal Dra. Maki Ortiz Domínguez, pase por encima de los demás aspirantes a la alcaldía de Reynosa y “la millonaria madre de este mozalbete” continúe, rumbo a su proyecto político, para ella, seguir teniendo “el poder tras el trono” aquí en Reynosa.

CON ESTE truculento “teje-maneje”, instrumentado por el Presidente Nacional de MORENA Mario Delegado Carrillo, ordenado, sin lugar a dudas” por el Senador de la República RICARDO MONREAL ÁVILA, “ya trae de cabeza y echando chipas” a los iniciales aspirantes Morenos a la Presidencia Municipal de Reynosa Rigoberto Ramos Ordoñez, Armando Javier Zertuche Zuani, Marcelo Olán Mendoza, Giovanni Barrios Moreno, Nohemí Alemán Hernández, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, Marco Heredia Medrano, Ulises Martínez Trejo, Humberto Prieto Herrera y Mauro de la Fuente Arpaiz.

TODO ELLOS, como es lógico, recibieron la sorpresiva noticia, de que, “el hijo de Maki”, ya estaba inscrito entre los aceptados, para buscar la alcaldía de Reynosa en la elección del próximo 6 de junio. Motivo por el cual “se dejaron sentir muy variadas conjeturas”, como las expuestas por Armando Zertuche, “a través de un video en las redes sociales”.

PERO FÍJENSE BIEN que, “si ninguno de los mencionado en párrafo anterior protesta en lo sucesivo”, eso dejará como claro indicador político, que cada uno de ellos, llegarían indiscutiblemente “a un arreglo económico con Mamá-Maki”, porque en esta clase de escenarios, es lo que se estila cuando “alguien con harta lana, se aferra” a un proyecto político, como al que aquí hacemos referencia, proyecto que desde hace varios días, ha sido “la comidilla en oficinas públicas y privadas”, y en todos los rumbos de Reynosa”, porque si MORENA dijo que sería un partido diferente, “eso es una contumaz falacia (mentira)”. Porque son igual o peor que los demás partidos políticos.

RECORDEMOS lo que versa aquel viejo adagio de que “el sol no se puede tapar con un dedo” y vaya que en esto, hay sobarda razón, porque a la vista de todo mundo, Mario Delgado Carrillo ex priista y ex perredista, quien ahora dirige MORENA a nivel nacional, “en uno de sus Twist, dijo sentirse contento”, porque el joven Carlos Peña Ortiz, había aceptado ser aspirante por Morena (como externo) para ir por la Presidencia Municipal de Reynosa, detalle que él, naturalmente, no ha desmentido. Y como “el que calla otorga”, queda claro que, “MAMÁ MAKI” LES LLEGÓ AL PRECIO a los Morenos, por la nada despreciable suma de 5 millones de dólares, monto equivalente a los 100 millones de pesos, como lo dimos a conocer en este espacio el pasado 14 de marzo.

LO INACEPTABLE, es incluso reprobable, es lo que tanto se pregona en Morena, de que en este Partido,” no se comulga con los flagelos de la corrupción e impunidad”, cuya cuestión, reitero, es una irremediable falacia, porque hoy al ver que “el Makito” Carlos Peña Ortiz, “como por arte de magia”, ya se encuentra entre los inscritos para ir por la Candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa, lo obvio de esta oportunidad política al hijo de la alcaldesa de Reynosa, es “por una negociación” y “no por amor al arte”, porque en política nada es gratis, todo tiene un precio y sino: pregúntele a Mario Delegado Carrillo, quien con marcado cinismo en su Tweet, dijo sentirse contento “porque Carlitos aceptó” ser aspirante de su partido a la alcaldía de Reynosa.

Y CLARO QUE el Presidente Nacional de Morena, debe andar muy contento, porque “la oferta de los 5 melones de billetes verdes” a cualquier le genera felicidad y por eso repito, que tiene razón MARIO DELGADO CARRILLO, porque este tipo de negociaciones, “hasta al más amargado del mundo, le genera alegría”, detalle por cual veremos en corto lapso que, “habrán de hacer los desplazados aspirantes” a la Presidencia Municipal de Reynosa, porque los 10 prospectos a dicho cargo de elección popular, “al quedarse en el camino”, por lo pronto, aducen que VAN A IMPUGNAR si postulan AL MAKITO CARLOS PEÑA, porque tal postulación, de suscitarse, “sería una burla y ofensa para ellos” y para el pueblo de Reynosa, porque está de por medio la desmedida y evidente ambición política y económica de la alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ quien repito, “quiere seguir teniendo el poder en el pueblo”, aunque ahora sería “el poder tras el trono”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]