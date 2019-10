“MAMARRCHO, COMO DIPUTADO FEDERAL, ES UNA NULIDAD”

T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“MAMARRACHO, COMO DIPUTADO FEDERAL, ES UNA NULIDAD”

LEJOS DE HABER emprendido genuinas acciones para servir a las familias del V Distrito, cuya cabecera es Victoria, “el joven Mamarracho” MARIO RAMOS TAMEZ, como Diputado Federal, “ha resultado toda una verdadera nulidad”, porque incluso, éste pelafustán, en el Congreso de la Unión, “está colocado entre los reprobados”, por su bajo rendimiento y participación en ese cuerpo legislativo, porque de 7 propuestas que ha planteado, el también “hijo putativo” de GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, “solo una le han aprobado”, confirmándose con ello que, este “sujeto de baja caterva moral”, buscó ser Diputado, para él verse favorecido económicamente, pues en el marco de los hechos “el pueblo A RAMOS TAMEZ, es lo que menos le importa” porque lamentablemente, “al muy cínico”, “solo le importa el bien propio y no el bienestar colectivo”.

HAY QUE SEÑALAR, que MARIO RAMOS, a la sazón “bailarín y pareja” del alcalde victorense XICO GONZÁLEZ URESTI, ha dedicado más su tiempo a atender sus cosas personales y entre estas, pagarle muy bien “LA CUOTA A SU PADRINO POLÍTICO”, expidiendo cheques con sumas relevantes en favor del hotel propiedad de GUSTAVO CÁRDENAS, porque de todo es conocido en Victoria que, “Gustavo, no da paso sin huarache”, detalle que tiene muy presente “el mamarracho” Diputado Federal Ramos Tamez, quien por su indiferencia hacia la gente que le dio el voto, “Mario, ya se ha venido ganado el repudio y el rechazo de las familias” que pensaron que, “este malandrín de siete suelas” haría un decoroso papel, pero desgraciadamente, “ha venido haciendo todo lo contrario”.

MARIO ALBERTO Ramos Tamez, quien es un tipo petulante, engerido y “mamilón, pero sobre todo vivales y oportunista, desde que ocupa el sillón allá en San Lázaro, se ha dedicado “a disfrutar de las benevolencias que da el poder político” y disfrutar también del dinero que quincenalmente le paga el Gobierno de la República, cuyos recursos éste inmoral y perverso sujeto, no desquita, porque para nada le ha servido a la gente de las colonias proletarias de Victoria, aludiendo el Diputado Federal que, “eso de regresar con los que le dieron el voto, para él, eso ya es cosa del pasado”, porque ahora, su mentalidad es hacer negocio, a través del cargo que hoy ostenta y vaya que, “lo está aprovechando muy bien”.

LO INAUDITO e inaceptable de este embrollo político del Diputado Federal de Movimiento Ciudadano Mario Alberto Ramos Tamez, es que éste, “por causas inexplicables, ha expedido cheques de 130 y 150 mil pesos y otros más con los mismos montos” en favor del Hotel las Fuentes de Ciudad Victoria, que es propiedad de “su padrino” Gustavo Cárdenas, que es a quien “MARIO LE DEBE LA DIPUTACIÓN FEDERAL”, motivo con el que, se confirma que, Mario, estando bien con Gustavo “el pueblo victorense, le vale una pura y dos con sal”, porque si hablamos de apoyos y beneficios de parte del Diputado “hijo putativo de Gustavo”, éste nada bueno le ha hecho llegar a las familias y por eso la gente, ya ha venido externando “su repudio hacia el mamarracho de marras”.

LAS FAMILIAS en Ciudad Victoria, pensaron que, el Diputado Federal Mario Alberto Ramos, “sería un joven entusiasta que vería por su pueblo”, pero al paso del tiempo, la gente de los diversos estaros sociales, ya está convencida que, “a Mario, no le importa en lo más mínimo”, ejercer gestiones que favorezcan a las familias proletarias que, según él representa en el Congreso de la Unión, porque dijo que, “habría de regresar para escuchar y atender las demandas populares” pero eso ya se le olvidó al citado legislador, pero lo que sí le importa es atender a su “padrino” Gustavo, porque a este, “no le falla para nada con los pagos considerables” como los que hacemos alusión aquí, detalle que indigna e inconforma a la gente y por esta razón, téngase la certeza que, cuando menos lo espere, el Diputado Mario Ramos, podría tener frente a su casa y en su oficina de gestoría “PLANTONES DE GENTES MOLESTAS” porque cuando él, andaba en campaña, fue a pedirles el voto, expresándoles “una sarta de falacias o mentiras”, porque “nada de lo que les prometió ha cumplido”.

POR ELLO finalmente, quiero decirles que, “el Diputado Mario Ramos, aparte de que ha resultado “todo un contumaz gandalla”, es un inepto e inútil, porque como legislador en el Congreso, no ha tenido el menor éxito, cuya labor nula a Mario, lo identifica “como un bueno para nada”, porque repito y reitero que, a la sociedad victorense, “no les ha traído ningún beneficio”, cuestión por la que, tengan la certeza que, éste “ya frente a la gente y estas lo encaren” habremos de ver que podrá decirles, porque el cínico Diputado de Movimiento Ciudadano, sí ha hecho cosas buenas, pero para él y su padrino Gustavo Cárdenas, como aquí lo demostramos con la expedición de cheques por 130 y 150 mil pesos, respectivamente, a favor del negocio hotelero de Gustavo y su familia y, no para la gente con las que sí adquirió compromisos y a las que, criminalmente, no les ha cumplido nada. Cuya cuestión es meramente lamentable.

