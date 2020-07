¿MANO DURA EN TAMAULIPAS? NO, SOLO MANO JUSTA

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

La cosa se está poniendo buena. Y es que la administración de Tamaulipas, a través de la Unidad Estatal de Inteligencia Financiera, lleva 4 años investigando temas de corrupción y abuso de los recursos públicos de los tamaulipecos.

Por lo pronto tiene una lista de 100 empresas factureras que han provocado un quebranto al Estado por 2 mil millones de pesos y, en consecuencia, ordenó el aseguramiento de 35 cuentas bancarias. Las investigaciones correspondientes han derivado, al momento, en 24 órdenes de aprehensión, 4 ya cumplimentadas y existen 103 órdenes de aprehensión más, en vía de ser solicitadas. Aunado a ello, la UIFE tiene 500 objetivos de investigación en puerta. Por decir lo menos, es este un golpe espectacular contra quienes se han enriquecido con los dineros de los tamaulipecos.

Raúl Ramírez Castañeda, titular de la UIFE, al presentar este lunes los avances de los trabajos realizados en los últimos 24 meses, con la investigación sobre empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016, se encontró con un abuso descarado, ilegalidades e impunidad. Ello ha llevado al levantamiento de más de 58 Auditorías Fiscales por la omisión de impuestos federales superiores a los $1,413,000.00 millones de pesos.

En este ejercicio de combate a la corrupción, Ramírez Castañeda, reveló que 52 de las 100 empresas factureras fueron creadas en la administración del ex Gobernador Egidio Torre Cantú y las cuales facturaron más de 10 mil millones de pesos.

Además, se integraron 56 expedientes que han derivado en 15 carpetas de investigación por el delito de “lavado de dinero” y solicitaron Ficha Roja a la INTERPOL contra uno de los probables responsables, ex alcalde fronterizo, así como contra los implicados en una de las 15 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal. También, se aseguraron 35 cuentas bancarias, 24 bienes inmuebles y 3 de ellos precautorios.

Ramírez Castañeda añadió que son 100 las empresas factureras que están operando en Tamaulipas, de forma irregular, que no se les localiza en sus domicilios y no hay declaraciones periódicas o anuales. La lista de empresas ya está en poder del SAT.

Actualmente, dijo el funcionario estatal, que hay 23 carpetas de investigación iniciadas, 29 órdenes de aprehensión, 45 inmuebles asegurados, 103 órdenes de aprehensión pendientes de solicitar, 5 personas con prisión preventiva justificada, 5 vinculadas a proceso, 10 asistencias jurídicas internacionales solicitadas y vinculación con autoridades extranjeras para diligencias de investigación criminales.

Por lo pronto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado, Raúl Ramírez Castañeda, dio a conocer que el ex subsecretario de Egresos del gobierno de Tamaulipas durante el sexenio pasado, Cristóbal “N”, es considerado prófugo de la justicia desde mayo del 2018.

Se le considera uno de los artífices del millonario desvío de recursos estatales a través de empresas factureras, en el que están involucrados el ex secretario de Finanzas Jorge Silvestre “N” y Jorge “N”, ex director de Pagos. La justicia llega, siempre llega, a veces tarda, pero llega. Esta historia tiene, le aseguro, muchos capítulos más. Por lo pronto, esta es sólo la introducción de esta historia.

1. ¿Se acuerda de la película “La Ley de Herodes”? La cinta fue protagonizada por el extraordinario actor mexicano Damián Alcázar, entre una pléyade de estrellas del cine mexicano. Entre ellos, Pedro Armendáriz Jr., Isela Vega y Salvador Sánchez. La creación de Luis Estrada fue, simplemente, espléndida, y no hay otro calificativo.

La Ley de Herodes es una sátira sobre la corrupción política en México, específicamente, durante los mandatos presidenciales encabezados por el Partido Revolucionario Institucional.

La película está ambientada en 1949, año en que gobernaba el presidente Miguel Alemán Valdés. Sin embargo, y debido a que fue filmada y estrenada durante la última década en que gobernó el PRI, antes de su primera derrota en elecciones nacionales, la trama se aludió más a una crítica hacia los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

El largometraje ganó once premios Ariel, entre ellos Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor, para Damián Alcázar y Mejor actor de reparto para Pedro Armendáriz Jr. La Ley de Herodes es la primera película de una tetralogía, no oficial, dirigidas por el cineasta mexicano, Luis Estrada, con intención de criticar al gobierno mexicano. A la Ley de Herodes le sucedieron El infierno, Un mundo maravilloso y La dictadura perfecta.

Juan Vargas, militante del Partido Revolucionario Institucional desde hacía muchos años, le tenía fe ciega al sistema y a los ideales de su partido, y tenía toda la intención de ayudar a la gente y traer la “modernidad y el bienestar social” si llegaba a pisar algún puesto público.

Era “buena gente” y por eso lo eligieron para ser Presidente Municipal de San Pedro de los Aguados, en Veracruz, un pueblo de menos de cien habitantes, en donde lincharon al anterior presidente municipal a pocos meses de las elecciones para Gobernador.

Dentro del pueblo existe una dinámica social establecida: el nuevo Presidente Municipal es harto corrupto y no atiende las necesidades del pueblo ni de las personas que lo habitan. Y se roba lo más que puede.

El doctor es la oposición, se queja, denuncia y critica, sin éxito, todo el tiempo la labor del gobernante. Doña Lupe maneja todo negocio ilegal, cínicamente viola la ley y marca sus propias reglas, de manera violenta y escandalosa. El sacerdote del pueblo es la verdadera autoridad, ligada a su autoridad moral, retuerce y utiliza la información a su conveniencia, mantiene tratos con doña Lupe, con el alcalde Juan Vargas y el resto de los representantes sociales. El gringo, es primero estafador y luego estafado, en una relación hipócrita y mal intencionada con Juan Vargas, quien representa la actitud del mexicano hacia el extranjero, siempre tratando de ponerse en una situación ventajosa, que termina por dejarle ira e inseguridad.

La descomposición moral y social de Juan Vargas se da cuando chocan sus ideales con la realidad del lugar en el que se encuentra. El primer choque, se da cuando el presidente municipal va a la capital a pedir presupuesto para una escuela y una carretera. Naturalmente, su antecesor, había agotado el presupuesto. Al presentar su solicitud se burlan de él y lejos de brindarle recursos para llevar el “progreso y bienestar social” a San Pedro de los Aguados, le dan un arma y la constitución y le dicen que, si los sabe usar correctamente, podrá utilizarla en su propio beneficio.

Primero, intenta hacerlo de manera adecuada, estudia la ley, y va a cobrar una multa a doña Lupe por el prostíbulo que maneja, y termina aceptando un enorme soborno. Ahí empieza la descomposición. La situación empeora constantemente pues con la corrupción de su vida profesional, se desata también una crisis personal, adulterio, alcohol, homicidio, mentira, soborno. Y parece que, entre más se ensucia las manos Juan Vargas, su poder político y su riqueza económica van en aumento.

La película acaba con el nombramiento de Juan Vargas como Diputado, lo que logra básicamente matando a todo el que se le atraviesa. Casualmente, su jefe del partido y su guardaespaldas (los últimos dos que mató Juan Vargas), huían de un intento de homicidio hacia otro candidato que después fue electo gobernador, este recompensó a Vargas con un asiento en la legislatura.

En una de las escenas más emblemáticas, Alcázar, frente a la Constitución, amplía el periodo de gobierno del presidente municipal, “hasta por 20 años, pudiendo incluso relegirse”. Así de simple. De esas ocurrencias está llena la película que hoy, si me lo permite, salió del celuloide para convertirse en hechos de la vida real. Y lo señalo por los bandazos que está dando la política del gobierno federal quien, en voz del presidente de México, un día dice una cosa y al día siguiente dice otra.

Tres ejemplos: primero, el presidente López Obrador sale enojado a la mañanera, muy enojado, para defender a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en la mañanera claro y reta a la sociedad: el problema es conmigo, dijo el presidente. El problema es que, a una respuesta sin jiribilla, digamos inocente, la no primera dama responde de manera excedida, me parece, sentenciándole que no es médica.

Segundo ejemplo: El presidente sale nuevamente enojado, y arremete contra los columnistas, periodistas u opinadores, a quienes espeta: “estoy pensando en cobrar un 10% sobre lo que ganan”. ¿Y eso? Para que lo sigan atacando. El problema es que hay diferencias de percepción. Yo, fuera de las redes sociales, no he visto a ningún periodista que ofenda al presidente. Y quienes lo hacen son ciudadanos. Los periodistas señalan equivocaciones, errores, acciones equivocadas. Y eso, primeramente, no es ofender. Y segundo, a esta actividad profesional nos protege y ampara la Constitución General de la República.

Tercer ejemplo: Dice Andrés Manuel López Obrador que la política es para evitar la confrontación. ¿Y entonces presidente? ¿Qué pasa con los Gobernadores? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los periodistas? ¿Si sabe qué es la política y para que se usa, entonces para que busca llevar las cosas al extremo? México no necesita un país dividido, salvo que usted este aplicando la máxima de divide y vencerás. México ya no necesita adjetivos ni ofensas. México exige suma y multiplicación de voluntades y no restas y divisiones.

Yo como ciudadano, si, quiero un país que luche contra la corrupción, la violencia, contra el mal uso del medio ambiente y que busque mejores oportunidades para todos. Y si, me sumo a las propuestas de gobierno que busquen día a día construir. Pero me opongo y rechazo a quienes intenten destruir y acabar con México. Nuestra nación requiere decisiones modernas e inteligentes, un gobierno eficiente, con estrategias de ganar-ganar. Y no quiero, me niego a vivir en un México que incremente su pobreza cada año, sin oportunidades para quienes dejan las escuelas y se incorporan al mercado laboral.

Me niego a aceptar que, a año y medio de gobierno, con más de cuatro meses entre la elección y la toma de protesta, no haya un modelo de gobierno operando. Me niego a aceptar ocurrencias y que se vaya hablando de la pandemia de acuerdo con como amaneció López-Gattel esta mañana. Me niego a aceptar que no se han cumplido dos años de su gobierno y se han perdido más de 12 millones de empleos. Me niego a aceptar que en este tiempo que Usted lleva en el poder no se haya sentado a la mesa con los gobernadores del país, no los de MORENA, sino todos los mandatarios del país, independientemente del partido al que pertenezca. Me niego a que estas alturas de conozcamos una ruta por la cual transite el país, y que no sean las obras emblema de esta administración que, a decir de los expertos, no tienen ni pies ni cabeza.

Pero lo que no puede olvidar señor presidente es que Usted es servidor público, es presidente de México y su quehacer profesional y político está a la luz y al escrutinio de todos los ciudadanos, que somos sus jefes, y más ahora, gracias a las benditas redes sociales. Y me parece que hayamos votado o no por Usted, nos tiene que servir a los más de 126 millones de mexicanos que somos sus empleadores. Y esto no es denostarlo, presidente. Por el contrario. Es un orgullo ser el presidente de México. Por favor, disfrute esta experiencia que, será, sin duda, la mejor experiencia de su vida, pero sin confrontaciones, sin pelear y sin desviar su atención de lo prioritario.

Está bien el combate a la corrupción, nos urge. Está bien el combate frontal a la violencia y a la inseguridad. También nos urge. También es urgente que fortalezcamos la economía del país y terminemos con la pobreza, que se construya un país de leyes, consolidando el estado de derecho y terminando con la impunidad. En eso, presidente, creo que todos estamos de acuerdo. Pero en los enfrentamientos estériles y el desgaste epistolar y mediático, no. Esto no es un insulto ni merece sanción alguna. Sólo unos minutos de su atención y una reflexión presidente. Y serenidad y mente abierta.

2. Una buena noticia para Tamaulipas y para el medio ambiente. El Gobierno de Tamaulipas tuvo un logro jurídico al admitir la Suprema Corte Constitucional la Controversia Constitucional promovida contra la Secretaría de Energía por el Acuerdo de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional del Gobierno de México.

Este hecho sienta un precedente en Tamaulipas, y en el país, luego de que otras entidades, también han recurrido a la máxima tribuna del país para defender la libre competencia en materia energética con las energías limpias.

El Acuerdo publicado en mayo por la Secretaría de Energía frenaba los proyectos de energías limpias en el país, vulneraba aquellos que ya operaban y pone en riesgo millonarias inversiones para la producción de energías renovables, además de apostarle a la producción de energías con alto potencial de daño a nuestro medio ambiente.

La Controversia Constitucional 95/2020, resuelta el pasado 3 de julio y publicada este lunes, establece que se suspendan todos los efectos del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.

«La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superviviente», aclara el documento».

La medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y el hecho de llevar las energías limpias al máximo tribunal del país, permite generar certeza a las empresas nacionales y extranjeras que han confiado en Tamaulipas para invertir y da cumplimiento a una sentida y justificada demanda de las nuevas generaciones: reducir las emisiones contaminantes.

Esta, reitero, es una buena noticia para Tamaulipas y para los estados productores de energías limpias. Y también es una mala noticia para la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, quien no logro salirse con la suya.

3. Andrés Manuel López Obrador va en camino a Washington, en los Estados Unidos. ¿Cómo le ira? No lo sabemos, pero ya le contaremos. 4. A través de la movilidad estudiantil, la colaboración académica y estancias de docentes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas fortaleció durante el 2019 las estrategias de la internacionalización.

Lo anterior se destacó en el segundo informe presentado por el Rector, José Andrés Suárez Fernández, en el que dio a conocer las acciones realizadas para asegurar una educación basada en la cooperación, la interculturalidad, el acceso a las redes de conocimiento universal y el mercado de empleabilidad global.

Con esta prioridad y teniendo como marco los convenios con 13 instituciones de educación superior de diversos países, se promovió el desarrollo de competencias interculturales en 503 estudiantes y 28 docentes, que realizaron estancias en universidades de Europa, Asia, Sudamérica y Norteamérica.

Además, en el tema de movilidad estudiantil, por primera ocasión un grupo de siete alumnos de séptimo y decimo semestre de la carrera de Medicina de Tampico, aplicaron y fueron seleccionados para la pasantía en investigación internacional en el Hospital Pediátrico William Soler en Cuba, destacándose como un hecho inédito, pues a esta pasantía aplican regularmente médicos egresados o titulados.

Uno de los objetivos dentro del eje estratégico de la internacionalización, es que los jóvenes al egresar de la Universidad tengan además del título profesional, al menos un certificado con reconocimiento internacional para aumentar sus competencias en el dominio de idiomas y tecnologías digitales.

Con ello, la Universidad Autónoma de Tamaulipas deja claro que está formando profesionales para el mundo. Un buen acierto del rector, José Andrés Suárez Fernández, en este, su segundo año de actividades rectorales.

