CLARO Y DIRECTO
ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA
MANOS UNIVERSITARIAS ENTREGO 14 MIL APOYOS AL DIF TAMAULIPAS
20 DE NOVIEMBRE FECHA LIMITE PARA LOS ALCALDES
EL SOBORNO POLICIAL DE MODA EN VICTORIA
EL LICENCIADO ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA RECIBIO LA CONSTANCIA QUE LO ACREDITA COMO EL NUEVO DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCAS SOCIALES LA SEMANA PASADA, CON UNA VOTACION DE 155 DE 170 MAESTROS Y DE 1800 ALUMNOS, LUEGO DE UNA ELECCION DONDE FUE CANDIDATO DE UNIDAD, Y DONDE LOS DEMAS CONTENDIENTES LE DIERAN SU APOYO CONSIENTES DE QUE SERIA LA MEJOR ELECCION, VILLANUEVA MENDOZA HA ESTADO REALIZANDO REUNIONES CON LAS PERONAS QUE LE DIERON SU APOYO Y LEVANTANDO OPINIONES QUE VENDRAN A CAMBIAR PARA BIEN, EL FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD.
MANOS UNIVERSITARIAS ENTREGO 14 MIL APOYOS AL DIF TAMAULIPAS
ELRECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPA, JOSE ANDRES SUEREZ LOPEZ FUE EL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL Y DEL PROGRAMA ALTRUISTA DE LOS UNIVERSITARIOS “MANOS UNIVERSITARIAS” quienes reunieron en la colecta que realizan año con año la cantidad de 14 mil apoyos que fueron donados por la comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios en la entidad, y que fue entregada a LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS, SRA. MARIANA GOMEZ DE CABEZA DE VACA.
LA COLECTA ANUAL “Manos Universitarias” se realizó en la escuelas, Facultades y Unidades Académicas de todo el estado, y se lograron recaudar 5 mil 500 juguetes, 500 cobijas y 8 mil 500 paquetes de higiene personal que contienen pañales, papel sanitario y toallas sanitarias.
Estos apoyos serán entregados a familias en condiciones de vulnerabilidad de los 43 municipios de la entidad.
20 DE NOVIEMBRE FECHA LIMITE PARA LOS ALCALDES
TIENEN COMO FECHA LIMITE EL 20 DE NOVEMBRE TODOS LOS ALCALDES DE TAMAULIPAS PARA PRESENTAR LOS PROYECOS DE INVERSION PUBLICA PARA QUE SE INTEGREN AL PAQUETE DE INVERSION PRESUPUESTAL EL DIA 15 DE DICIEMBRE, PARA QUE ASI SEA PRESENTADA ANTE LA CAMARA BAJA POR EL PRESIDENTE ELECTO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR LOS PRESUPUESTOS Y EL PAQUETE ECONOMICO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.
ALGUNOS ALCALDES DEBERAN DE PRESENTAR LAS NECESIDADES REALES PRIORITARIAS DE SUS MUNICIPIOS Y DEBERAN DE SER CONSCIENTES DE QUE NNICIA UN NUEVO GOBIERNO FEDERAL Y QUE ADEMAS TODOS LOS RECURSOS Y APOYOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES SE ESTARAN FISCALIZANDO PARA SU MEJOR Y REAL APLICACIÓN, Y ALGUNOS DE ESTOS ADEMAS, YA VENDRAN ETIQUETADOS.
TAMBIEN DEBEN DE ESTAR REFLEXIVOS CON LO QUE PRESENTARAN PORQUE HABRA ORGANISMOS CIVILES QUE FISCALIZARAN TODO LO QUE SE APLIQUE EN LAS OBRAS Y PROGRAMAS QUE TRAIGAN INVERSION FEDERAL.
EL SOBORNO POLICIAL DE MODA EN VICTORIA
LAS CORPORACIONES DEL ORDEN PUBLICO, COMO LA POLICIA ESTATAL, LA MUNICIPAL, LA JUDICIAL Y LA CORPORACION DE TRANSITO Y VIALIDAD SON EN ESCENCIA “PREVENTIVAS” SI VIO USTED BIEN DIJE “PREVENTIVAS” PERO SE HA PERDIDO ESTE CONCEPTO, PARA VENIR A SUPLIRLO EL INTERES Y LA CORRUPCION, VEMOS UNA POLICIA ESTATAL HACIENDO EL TRABAJO QUE NO LES CORRRESPONDE PARANDO Y REVISANDO A LOS AUTOMOVILISTAS CON EL SOPRETEXTO DE REVISION RUTINARIA, QUE DE RUTINARIA NO TIENE NADA, LO QUE SI TIENE ES UN ABUSO DE ESTOS ALEMENTOS PARA OBLIGAR A LOS DETENIDOS A CAER EN EL SOBORNO.
TAMBIEN LOS TRANSITOS NO CURTEN TAN MAL LAS BAQUETAS COMOSE DICE COLOQUIALMENTE, ESTOS CADA QUE SE LES ANTOJA, APLICAN Y PONEN ALGUN RETEN EN ALGUNA CURVA PARA EXOTSIONAR A QUIEN CAIGA EN SUS REDES, Y NO HAY SANTO ALGUNO QUE SALVE A LOS AUTOMOVILISTAS DE SER “MORDIDOS” O LO QUE ES LO MISMO, SOBORNADOS, DEBERA EL ALCALDE XICOTENCATL GONZALEZ URESTI PONERLE ALGUN BOZAL QUE DE ESO SI SABE NUESTRO ALCALDE, A LOS TRANSITOS.