EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Manotazo de AMLO ‘aplaca’ a Monreal

El presidente LÓPEZ OBRADOR cortó de tajo el clima de confrontación auspiciado desde el senado por RICARDO MONREAL contra los gobernadores de Guanajuato y Tamaulipas, a quienes el líder camaral amagaba con el “desconocimiento de poderes”.

El ‘manotazo’ de AMLO fue contundente:

“Yo padecí el desafuero y no puedo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley, pero promovido por venganza, para descalificar adversarios”, puntualizó, al desenmascarar las ocultas motivaciones de MONREAL para acosar a los gobernadores FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO.

“Mi recomendación es que se dialogue, que no se utilicen procedimientos que deben aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia”, enfatizó el mandatario nacional.

Así, el presidente LÓPEZ OBRADOR hizo un llamado al diálogo ante la búsqueda de legisladores del Partido Acción Nacional y del Movimiento de Regeneración Nacional, para la desaparición de poderes en Veracruz, por el incremento de la violencia y el caso Winckler; en Tamaulipas, por presuntas ejecuciones extrajudiciales y en Guanajuato, por el poderío de los grupos delictivos.

AMLO fue más allá:

“Además -acotó-, no solo se afecta la imagen de los legisladores, se afectan las instituciones, la imagen de las instituciones. Entonces, que se arreglen y que además -con todo respeto- le dejen estos asuntos a la fiscalía y al Poder Judicial. Eso tiene que ver en algunos casos con la esfera del derecho penal. Entonces, que se vean esos asuntos ahí, en la fiscalía, pero que no se excedan utilizando esos instrumentos, esos mecanismos porque no se llega a nada, nada más se producen enfrentamientos”, finalizó el presidente

Pero, el acoso no para allí. El legislador ALEJANDRO ARMENTA, testaferro de MONREAL en el Senado, anunció que a solicitud de la bancada de Morena, la Auditoría Superior de la Federación investigará las administraciones de Tamaulipas y Guanajuato.

“En los últimos 10 años fueron los más beneficiados con recursos extraordinarios de la federación, mismos que alcanzaron 2.8 billones de pesos”, dijo.

Insinuó que parte de esos recursos fueron a parar a campañas políticas, a través de diversas empresas.

Las tres solicitudes de desaparición de poderes fueron turnadas a la Comisión de Gobernación con la idea, no confesada, de meterlas en la congeladora.

Pero, en otra declaración, la Secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ, fue particularmente enfática al patentizar a nombre del gobierno federal, que No-Habrá-Desaparición-De-Poderes.

Así, con la decisiva intervención del presidente LÓPEZ OBRADOR, parece que imperará la calma entre el Senado y los gobiernos panistas, Pero-Debe-Quedar-Claro que Tamaulipas ya estaba en pie de guerra para responder en el tono que le hablen los morenos.

GERARDO, AL RELEVO

En otro tema, todo está listo para que este lunes a las 12:00 horas, la LXIV legislatura estatal tome protesta ante la Diputación permanente, en el recinto legislativo.

Y un día después, el martes 1º de octubre, en sesión solemne y en presencia del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quedará formalmente instalada la siguiente legislatura tamaulipeca, que encabezará el ex secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES.

A esta hora, los diputados que lideró el neolaredense GLAFIRO SALINAS ya vaciaron sus escritorios y dejaron sus cubículos, que a partir del lunes irán ocupando los miembros de la LXIV legislatura.

Y este espacio refrenda que a partir de hoy Tamaulipas inicia otra historia, pues con GERARDO al frente del Poder Legislativo arranca de hecho la carrera hacia el 2021, pues el Congreso local se convertirá en semillero de candidatos a puestos de elección popular, Con-GERARDO-A-La-Cabeza, (pero) si no le toca a él contender el 2021 -Reynosa necesita un buen gallo- porque lo suyo viene hasta el 2022, entonces tendrá a su cargo los cabildeos para ir perfilando los ‘cuadros’ del PAN que saldrán del Congreso rumbo a los comicios que vienen.

Y en ese sentido, será un importante operador político para ir ‘cocinando’ desde su naciente liderazgo camaral los ‘cuadros’ que defenderán el color azul en la contienda del 2021.

DICEN NO A CARMENLILIA

A propósito del Congreso, todavía no quedaba ayer muy claro qué papel que jugará en la siguiente legislatura local la diputada de Morena CARMENLILIA CANTUROSAS, después de la asonada que le infligieron en Tamaulipas ocho legisladores de su propio partido, quienes desconocieron su designación hecha a control remoto desde la ciudad de México.

Es decir, los otros ocho diputados locales, anunciaron en conferencia de prensa que ellos habían elegido a su compañera EDNA RIVERA LÓPEZ como coordinadora.

Es decir, la “bancada” de Morena en la siguiente legislatura local podría disolverse, en caso de que los morenos que desconocen a CARMENLILIA den el siguiente paso.

Es decir, declararse independientes, con lo que quedaría literalmente disuelta el Grupo parlamentario de Morena en la siguiente legislatura, pues para que un partido adquiera la calidad de Grupo en el Congreso, se requieren por lo menos tres diputados.

Así que…

COMPARECENCIAS

¡Ah!, por cierto, el Congreso del Estado, colocará una placa en el vestíbulo del Recinto Oficial, con los nombres de las Diputadas y Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura, pues con el apoyo del personal de este poder, generaron una producción legislativa destacada e histórica, en favor del mejor funcionamiento de las instituciones públicas y del bien común del pueblo tamaulipeco.

A propuesta de la Diputación Permanente, presidida por GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, y que se integra de manera plural por los representantes de las diferentes fuerzas políticas en este Poder Legislativo, se aprobó el Punto de Acuerdo que da paso a la realización de este acto de reconocimiento.

Se prevé que la develación de esta placa, se realice el domingo, previó al cierre de este último periodo de trabajo constitucional.

En el marco de los trabajos de este día, se citó a comparecer a cuatro titulares de diferentes Dependencias del Gobierno Estatal, luego de la recepción del tercer informe del titular del Poder Ejecutivo, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

El Diputado JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, planteó el calendario y procedimiento al cual se sujetarán las reuniones de trabajo, iniciando este viernes con el Secretario de Turismo, FERNANDO OLIVERA ROCHA, a partir de las 14:00 horas; este mismo día a las 16:00 horas, con la Secretaria de Obras Públicas, CECILIA DEL ALTO LÓPEZ.

Asimismo, el sábado 28 de septiembre, a las 9:00 horas, comparecerá la titular de la Secretaría de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, así como el de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, para las 16:00 horas.

En otro tema, deje decirle que el Gobierno Municipal de Reynosa, que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, recibió a representantes de carretoneros, que buscaron este jueves 26 de septiembre otro acercamiento para dialogar sobre las medidas que se tomarán a partir del día 1 de octubre, cuando no deberán circular sus carretones.

Por parte del Ayuntamiento, participaron el Secretario de Obras Públicas, Arq. EDUARDO LÓPEZ ARIAS; el Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, Ing. LEONEL CANTÚ ROBLES; y funcionarios de diversas oficinas, incluyendo al encargado de Medio Ambiente, Biólogo LAURENCIO LERMA.

La bolsa de trabajo a la que se ha invitado a los carretoneros cuenta con vacantes, “desde empleado general, obrero, operador, hasta ejecutivos; es importante que podamos segmentar la oferta para que ellos pudieran tener acceso. La Secretaría puede acompañarlos en este proceso de incorporación formal a las actividades productivas de la ciudad”, dijo el Ing. LEONEL CANTÚ ROBLES, titular de la SEDEEM.

Para atender las demandas de los recolectores, que representan MAX RODRÍGUEZ y PORFIRIO HERRERA PAZ, se les ofreció la posibilidad de una extensión en el plazo para obtener el permiso, sin costo alguno, para el servicio de recolección en unidad motriz.

“El principal objetivo es limpiar la ciudad sin afectar a las personas en su ingreso económico”, dijo el Regidor ELICIB LEIJA GARZA, quien añadió que cerca de 200 carretoneros ya solicitaron su ingreso al servicio formal de recolección, luego del plazo de 6 meses que se les otorgó.

Al ser esta una demanda ciudadana, formalizada por el Cabildo, para terminar con el maltrato animal y la contaminación, a partir del día 1 de octubre no deberá circular ningún carretón, y el Gobierno Municipal tendrá la obligación de retirar los que omitan la medida anunciada.

Mientras que en Río Bravo, el Sistema DIF invitó a participar en concurso “Talento DIF”, a través del programa “Sin Límites”.

Así, dio a conocer la convocatoria emitida por DIF Tamaulipas, “Concurso Estatal Talento DIF”, a través de la cual se invita a personas con discapacidad a inscribirse en alguna de las categorías como: canto, baile en grupo y baile sobre sillas de ruedas.

Esta eliminatoria municipal, a cargo del DIF Río Bravo, que preside la señora BLANCA LETICIA DE LEÓN de ULIVARRI se llevará a cabo el 08 de octubre, en las instalaciones del CADIF de la col. Graciano Sánchez a las 10:00 de la mañana.

Y en Matamoros, al asistir a la Segunda Feria del Empleo “Matamoros 2019”, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ dijo que los gobiernos estatal y municipal están sumando esfuerzos en acciones que permitan reducir las tasas de desempleo, acción que se fortalece con la participación de las empresas locales responsables de ofertar las vacantes.

Lo anterior lo mencionó al acompañar a la secretaria del Trabajo en Tamaulipas, MARÍA ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ a la inauguración de la Segunda Feria del Empleo en la que participaron 120 empresas, que ofertaron 2 mil 800 fuentes de empleo.

En ese marco el alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ agradeció a los empresarios de las diversas actividades económicas por ponerse la camiseta de Matamoros y apoyar a la gente que no tiene un empleo. Quiero agradecer a todos los empresarios y comerciantes que están aquí en esta feria; decirles que Matamoros está destinado para ser grande, a ser referente nacional, a ser el municipio más grande del estado de Tamaulipas, ese es mi objetivo y lo traigo bien trazado, dijo el Presidente Municipal al dirigirse a los asistentes.

Explicó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social -Coneval- está haciendo mediciones en Matamoros y esto nos dice agregó, que tenemos que crecer en una línea transversal.

Consideró que se tiene que avanzar en la diversificación de las actividades económicas, porque en estos momentos ya no se puede apostar solamente a la inversión del sector maquilador que llegó a esta frontera allá por 1965.

Se refirió al impulso que deben darse en esta frontera al sector de hidrocarburos y de energía eólica “agarrados muy fuertes de la mano del Gobernador, que es donde se tienen todos los proyectos y donde podemos conjugar todos los esfuerzos.

En Tampico, entre tanto, luego de asistir a la presentación del Tercer Informe del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, efectuada en el Congreso del Estado, el Presidente Municipal CHUCHO NADER destacó los avances logrados en materia de seguridad, desarrollo económico, generación de empleo, turismo y bienestar social en beneficio de los tamaulipecos.

Señaló que en el mensaje del ejecutivo se plasman los principales objetivos y metas alcanzadas, durante los primeros tres años de gobierno, donde resaltan las grandes transformaciones que han generado progreso en los 43 municipios de la entidad.

“Presenciamos un informe sumamente interesante, donde pudimos ver los alcances logrados en este primer gobierno de la alternancia en la historia de Tamaulipas, principalmente en materia de seguridad, desarrollo y bienestar. Hoy en Tamaulipas, sin duda, vivimos tiempos de cambio y de consolidación”, expresó.

CHUCHO NADER reconoció el trabajo, compromiso y resultados de la administración estatal que, dijo, ha permitido generar las condiciones para recuperar la paz, la tranquilidad y el desarrollo.

“En Tamaulipas y en la zona sur, vemos los resultados de un gobierno que ha sabido responder a sus compromisos; un gobierno que ha generado nuevas historias de progreso y bienestar. Tan solo en la zona conurbada, los tampiqueños disfrutamos de paz social, desarrollo económico y un impulso al turismo como nunca”, mencionó.

De otro lado, le comparto que, por carecer de permiso de impacto ambiental y violar el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, el Gobierno del Estado clausuró el banco de materiales del ejido Rancho Nuevo ubicado en el km 11+ 450 de la carretera Victoria-Monterrey lado oeste de donde se extraía material pétreo (piedra).

Con el apoyo de elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar autoridades jurídicas con inspectores ambientales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), para realizar el operativo.

Con anterioridad conforme a lo que establece la ley estatal ambiental, se había realizado la inspección solicitando a la empresa que acudiera a la brevedad al Gobierno del Estado para realizar los trámites de regularización del banco de materiales, el permiso de impacto ambiental y autorizaciones correspondientes.

El banco de materiales está dentro de una superficie de 8 hectáreas de donde extraía material pétreo conocido como piedra que es utilizado en obras de construcción de diversa índole.

Hago aquí un Mega Paréntesis para compartirle que la Diputación Permanente del Congreso, desahogó el procedimiento para designar al Fiscal Especializado en Delitos Electorales, así como a dos Magistrados de Número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que será el Pleno quien apruebe definitivamente los Dictámenes correspondientes.

Luego de verificar que cumplieron con los requisitos legales y constitucionales, se entrevistó al ciudadano RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS, propuesto para el cargo de Fiscal Especializado en Delitos Electorales, y quien en su participación, se comprometió a realizar una adecuada difusión sobre el trabajo que compete a este cargo, en caso de ser designado.

Al desahogar las entrevistas, programadas para la tarde de este jueves, las y los Diputados integrantes de este órgano dictaminador, sostuvieron una reunión de trabajo con JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AGUIRRE, profesional en el ámbito del derecho, que resultó idóneo para desempeñarse como Magistrado de Número del Supremo Tribunal de Justicia.

También, se entrevistó al Licenciado HERNÁN DE LA GARZA TAMEZ, propuesto para ser ratificado en el cargo de Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia, determinándose que el aspirante se distingue por su honorabilidad, competencia y amplia trayectoria, por lo que es idóneo para continuar en este puesto.

Vuelvo con los diputados para compartirle que al velar por la economía de las familias de Tamaulipas, la Diputación Permanente del Congreso del Estado votó procedentes las Tablas de Valores Catastrales de 39 Municipios, para el ejercicio fiscal 2020, las cuales no establecen medidas que lesionen el gasto de los habitantes en el Estado.

El Diputado ARTURO ESPARZA PARRA, propuso que se votaran por bloques, resultando viables las presentadas en tiempo y forma, correspondientes a Abasolo, Aldama, Altamira, Bustamante, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, Gómez Farías, Güémez, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Llera, Méndez, Miquihuana, Nuevo Laredo, Ocampo, Padilla, Palmillas, Río Bravo, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl.

Lo anterior, en virtud de que no presentan modificaciones a la estructura descriptiva, factores y coeficientes de mérito y de demérito o incremento, ni aumentan los valores unitarios de suelo y construcciones.

Asimismo, se ratificaron las Tablas de Valores Catastrales de 2019, relativas a Mier y Miguel Alemán, quienes las presentaron de manera extemporánea, además, se tomó esta misma medida para los 10 Ayuntamientos que fueron omisos con esta obligación

Por último, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ reconoció el impulso del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA para colocar a Tamaulipas como una entidad a la vanguardia en competitividad, crecimiento y desarrollo sustentable.

Entrevistado luego de asistir al Tercer Informe de Gobierno, el Ing. SUÁREZ FERNÁNDEZ destacó que las políticas públicas y las estrategias de la administración gubernamental, han generado en Tamaulipas las mejores condiciones para el crecimiento económico y el bienestar social, además de impulsar el potencial de desarrollo de la entidad, sobre todo en el sector energético.

En este sentido, reafirmó la disposición de la UAT de trabajar en una alianza estratégica con el gobierno estatal, y de contribuir desde la educación superior en las acciones que permitan seguir avanzando, para asegurar mejores condiciones y un mejor futuro a la juventud estudiantil.

Apuntó el Rector que la UAT ha recibido un permanente apoyo de la administración estatal en diversas áreas de infraestructura para los campus de la Universidad, además de apoyos que inciden directamente en la calidad, la cobertura y la equidad de la educación superior que se ofrece a la juventud.

Refrendó su respaldo a la labor de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y recalcó el compromiso de la UAT de fortalecer los vínculos con su gobierno, para afianzar y abrir más oportunidades a la formación de los profesionales que demanda la entidad en todos sus aspectos.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.