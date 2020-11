Dialogando

Manuel Espino en Tamaulipas

*Tomará protesta a nuevos líderes naturales de “Ruta Cinco”

Por Roberto Olvera Pérez

Desde la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, me reportan mis colegas de la pluma fina, que todo está listo para recibir al Dr. Manuel Espino Barrientos, Presidente del Movimiento Nacional “Ruta Cinco”, la estrategia ciudadana. Será este próximo sábado 7 de noviembre cuando el duranguense arribe al Aeropuerto Internacional General Lucio Blanco y lo recibirá su segundo de abordo, el Secretario General, el orgullosamente tamaulipeco, mantense de corazón, Dr. Francisco Chavira Martínez y comitiva, para hacerle todos los honores al pisar tierras norteñas, donde se le quiere y se le aprecia por su honestidad, capacidad y liderazgo.

Llega precisamente a tomar protesta al Consejo Estatal, Municipal y Comités Municipales de Tamaulipas de dicha organización, que no son más que operadores políticos de primera línea, donde en el Estado la presidirá el joven político Román Bock, como Presidente y la Lic. Yadira Cepeda Sosa, como Secretaria General.

La cita, insisto, será este sábado en punto de las once de la mañana en el Salón “Eleisa”, ubicado en Calle Sinaloa y Veracruz, en la Colonia Rodríguez, en el que seguramente se congregaran decenas de simpatizantes, militantes y adheridos a esta fortalecida agrupación; obviamente tomando las respectivas medidas sanitarias de sana distancia y el uso del cubrebocas.

Esto será parte de los trabajos para consolidar a esta organización como otra opción política, donde se busca a los mejores hombres y mujeres para gobernar su territorio, así se les tomará la protesta a líderes naturales de Tamaulipas y que se suman a un solo proyecto, “Ruta Cinco”, la estrategia ciudadana, que su meta será defender a los ciudadanos.

Está muy claro el mensaje de esta organización a nivel nacional y que tiene presencia en las 32 entidades del país y por ende en Tamaulipas, es un ejemplo de ello. Ya no es momento en que se vote por los partidos políticos, porque los partidos no defienden los problemas sociales; quienes la defienden son las personas que llegan a los puestos y que sudan la camiseta. Por ello, se tiene que convencer a los ciudadanos que de aquí en adelante se debe votar por los mejores, no importando a qué partido militen. Esto será parte de lo que se pronuncie ahí.

A partir de esta toma de protesta, la ciudadanía se tiene que preparar y conocer las virtudes de los aspirantes, para que de esa manera, en su momento, se vote por los mejores perfiles; aunque no descarte que también se postulen por la vía independiente a los aspirantes a cargos políticos. De esta manera, “Ruta Cinco”, ya se prepara desde ahora para las elecciones del 2021 y más adelante para las presidenciales otra vez, como lo hicieron en su momento con el hoy presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador. Ojo, no por Morena, fue por la persona.

Cabe destacar, “Ruta Cinco”, la estrategia ciudadana, es una propuesta incluyente, unificadora y con visión de país, conformada por liderazgos sociales agrupados en más de 240 organizaciones, representativas del mosaico ideológico y político de las 32 entidades federativas.

No es una organización partidaria, pero no están en contra de los partidos y su propósito rumbo a las elecciones del próximo año, es apoyar a los mejores candidatos, más allá del partido que los postulen.

NOTAS CORTAS

1.- Política de la buena. Es la que sabe hacer la nueva alcaldesa de Ciudad Victoria, María del Pilar Gómez Leal, pues ya metió orden en su gabinete, se fueron los que se tenían que ir y llegaron los que tenían que llegar para sacar adelante todos los compromisos pendientes que le dejaron. A Pilar se le ha visto muy activa desde su arribo a la Presidencia Municipal y atendiendo a la ciudadanía, sobre todo en sus demandas.

Para la Alcaldesa Pilar Gómez, un compromiso es mejorar las calles de la Capital y ya lo estamos viendo. El programa de modernización del sistema de agua potable avanza conforme a lo proyectado y se estima que en dos meses más quede concluido en la zona centro. La alcaldesa señaló que el cuidado a la salud de los victorenses, así como de los empleados municipales es una prioridad para la administración que encabeza, y garantizó que los servicios públicos por el momento se paran para contrarrestar contagios por COVID-19 y continuarán prestándose con normalidad.

Por cierto, en la columna anterior nos equivocamos al decir que el titular de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte del municipio era Ingeniero y no es así, es Licenciado en Urbanismo; nos raterismo al buen amigo José Antonio Carbajal López, quien atiende las instrucciones al pie de la letra de la nueva alcaldesa de Victoria y se apoya siempre en el Jefe del Departamento de Licencias de Construcción y Fraccionamientos, Arquitecto Carlos Compeán Martínez. Bien por ello.

2.- Desenlace. Estamos a escasas horas de conocer al nuevo inquilino en el Salón oval (Oval Office, en inglés), de la Casa Blanca en los Estados Unidos y las encuestas están prácticamente cerradas sin un claro ganador. Pendientes.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.