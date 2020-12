MARCADA REBELIÓN DE MORENOS, EN TAMAULIPAS!

T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

X.-TAJANTES SE DIRIGEN A MARIO DELGADO: “YA BASTA DE IMPOSICIONES”

X.-MORENA PARA LOS MORENOS, NO PARA ARRIBISTAS, NI FORASTEROS

TRAS “manifestarse a grito abierto”, nutrido grupo de indignados e inconformes militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, frente a las instalaciones del CDE de MORENA, allá en la capital Victoria, fueron tajantes al señalar que, “ya basta de imposiciones”, porque debe entenderse que, “Morena es para los Morenos” y no para arribistas, oportunistas, ni forasteros, dirigiéndose este mensaje al líder nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO, para que éste dirigente, entienda, razone y comprenda, el por qué “los auténticos Morenos de Tamaulipas, nos estamos revelando, públicamente”, así lo expresó el líder de Morena de ciudad Mante Jorge Salomón González.

LUEGO sin cortapisas, Salomón González, sentenció que, “aparte de que no estamos de acuerdo con las imposiciones, “tampoco estamos con la reelección”, porque es inconcebible e imperdonable que, “los Diputados Federales de Morena, incluso alcaldes como el de Madero Adrián Oseguera Kernión, “quieran o pretendan avalarse”, para ser los viables candidatos y volver a competir por los cargos que actualmente ostentan, eso, sin lugar a dudas, sería un garrafal error.

PORQUE dijo Salomón que, debe entenderse que, ninguno de estos legisladores, “le han respondido a la gente que votó por ellos” y por esta causa, el contexto ciudadano tamaulipeco, está indignado con estos irresponsables servidores públicos de nuestro partido Morena, aludiendo el denunciante que, “este delicado tema, deberá analizarlo y entenderlo”, el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo.

RECRIMONÓ Jorge Salomón que, los Diputados Federales de Morena, “al intentar avalarse para continuar como diputados”, eso, en primer lugar, violenta los estatutos del partido y “va en contra del marco democrático”, del que siempre ha hecho gala el Partido MORENA, apuntándose que, estos señores, “no son los Diputados que merece la Cuarta transformación”, sorrajándoles que, “DEBERÍAN TENER POQUITA VERGÜENZA” y dejar la Diputación para buscar otro cargo. Acotó.

EL GRUPO de Morenistas, que arribaron al Comité Estatal, para manifestar su inconformidad contra la cúpula nacional de MORENA, afirmaron que, “la finalidad es que no impongan candidatos, arribistas, forasteros, ni oportunistas que, vengan de otros partidos”, porque imponer a ex priistas, ex panistas y ex perredistas, eso, sin lugar a dudas, “es una falta de respeto para quienes son fundadores de Morena”, eso no debe predominar en este movimiento político, creado por el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador.

SENADOR RICARDO MONREAL, “CULPABLE DE LA REBELIÓN MORENA”

POR SU PARTE, el también fundador de Morena de ciudad Madero Camilo Pérez Martos, acusó al Senador de la República Ricardo Monreal Ávila, “de ser el principal instigador de las imposiciones” que dijo, estamos enfrentando, los verdaderos militantes Morenos, responsabilizando también de este lío político interno, a Renato Molina, porque éste, desde que anduvo aquí en Tamaulipas, incurrió en una serie de marrullerías y por esta razón, “varias candidaturas fueron asignadas a militantes de otros partidos”, despojándose de esta oportunidad electoral, a los que somos reales fundadores de Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

ADEMÁS, es importante hacer hincapié para señalar que, “si los Diputados Federales de Morena, pretenden ir a la reelección”, ahora si se estarían enfrentando a la cruda realidad electoral, (de cada uno de ellos), porque en la elección del 2021, “no irá en la boleta” el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y “si los Diputados ganaron la vez pasada”, su triunfo fue gracias AL EFECTO LÓPEZ OBRADOR. Y no porque ellos tuviesen popularidad y por este motivo, tengan la certeza que, “ninguno de los legisladores federales Morenos, seria garantía de triunfo” y si no “pues el tiempo, es el que “os dará la razón”.

POR ELLO, los verdaderos militantes de Morena, están indignados con el alto mando de Partido en México MARIO DELGADO CARRILLO, porque hay la versión de que, “los actuales Diputados Federales, irían por la reelección”, con lo que injustamente, se dejaría sin oportunidad de participar a los auténticos militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y si los denunciantes reiteran que, “los actuales legisladores Morenos no serian garantía de triunfo”, es porque estos, “no han hecho nada para bien de los tamaulipecos”.

INCLUSO, cuando Erasmo González Robledo como Diputado Federal, rindió su informe de actividades, “lo hizo en un lugar privado” (Hotel Posada de Tampico) y “no en una plaza pública de Madero”, para de manera general y transparente informarle de su trabajo al pueblo, que dice representar, pero además, él, es legislador por Altamira y Madero y no por Tampico, porque el distrito porteño, le corresponde a su colega Olga Sosa Ruiz, la que, al igual que Erasmo, “no ha hecho nada, por las familias porteñas”, las que según ella, representa allá en el Congreso de la Unión.

Y POR ESTA razón, la cúpula nacional de Morena, encabezada por MARIO DELGADO CARRILLO, deberá atender el llamado urgente de los verdaderos Morenos, a los que para nada han tomado en cuenta y por este motivo, “los auténticos morenistas, “YA SE LE HAN REVELADO” a la dirigencia nacional de este Partido Político, el que, a ciencia cierta, “aquí en Tamaulipas, no ha crecido” y sino pues los hechos, lo habrán de corroborar en la siguiente ronda electoral del 2021.

