T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MARCADO TEMOR Y ZOZOBRA ENTRE CORRUPTOS EX PRESIDENTES MUNICIPALES

EX ALCALDES de diversos Partidos Políticos, al conocer de “la mano dura” que instrumenta el actual Gobierno Estatal contra los saqueadores de Ayuntamientos pasados, esto, en mi punto de vista, viene de manera inobjetable, “generado un clima de marcado temor y zozobra entre los pillos ex ediles municipales”, todo ello, porque varios de estos presuntos amantes de lo ajeno, “al estilo Aladino” el de la lámpara maravillosa, durante sus administraciones “desaparecieron como por arte de magia, miles de millones de pesos” y como saben que, “ya no habrá proteccionismo político”, como sucedía en el pasado, los malos ex alcaldes, saben que, “no tendrán escapatoria judicial”, cuya acción legal, por lo que nos hacen saber, ya ha propiciado que, muchos de estos bandidos ex Presidentes Municipales, por el escenario jurídico que se vislumbra en el corto plazo, “ya han puesto pies en polvorosa”.

MARIO SORIA LANDEROS, en su calidad de Contralor General, desde el inicio del actual Gobierno de Tamaulipas, ha sido tajante, señalando sin ruedas, no cortapisas que, “los actos de corrupción se tienen que atacar de raíz o de fondo”, porque el propósito es sentar un tangible precedente judicial, para que en el futuro, “no haya Presidentes Municipales, que quieran pasarse de listos”, pero mientras tanto, “los ex alcaldes que hicieron mal su trabajo, “al adjudicarse dinero ajeno” o dinero de los pueblos que gobernaron, “tendrán que pagar sus delitos”, pero no porque la acción “sea una cacería de brujas” o “venganzas políticas personales”, como algunos de estos habilidosas bandidos lo aseguran “para ellos justificarse”.

EL CONTRALOR dijo que, “no se deberá señalar al funcionario”, como alguien que se robó dinero público, porque si el mismo puede solventarlo, lo va a hacer, “pero si no lo hace”, como lo establece o marca la ley, sería entonces cuando se dé inicio al procedimiento y, en caso de un desfalco al erario público, el caso será turnado a la Fiscalía Anti corrupción, para que se formalice la denuncia penal correspondiente. Eso es lo que se hará en casos de comprobación de fraudes o desfalcos millonarios.

ENTRE LOS ex Presidentes Municipales que, “están en la mira de la Fiscalía anti corrupción”, se cita al ex alcalde de Nuevo Laredo Carlos Canturosas Villarreal, de quien se comenta allá en su tierra que, “ya le puso a la corrida”, porque desde que terminó su administración, este se la ha pasado viviendo en terreno norteamericano, porque se le atribuye, no haber justificado alrededor de 900 millones de pesos que, presumiblemente “andan volando” y este por tanto, en caso de acudir ante la Contraloría del estado y justifica en que se erogó ese monto millonario, no tendría problema legal alguno”. Pero si Canturosas, no aparece por ninguna parte y hasta “recurrió al juicio de amparo” para evitar su aprehensión, eso conduce a pensar que, “entonces este señor, si pudo haberse apropiado del dinero ajeno”, pues de no tener delito, ya se hubiera presentado “a aclarar sus cuentas públicas”, pero hasta hoy en día no lo ha hecho.

INCLUSO, se habla que en esto del presunto saqueo de 900 millones de pesos en el Gobierno Municipal de Carlos Canturosas Villarreal, allá en Nuevo Laredo, pudieran estar involucrados otros de sus muy cercanos colaboradores, cuyo tema por obviedad, “tendrá que salir a la luz pública”, citándose que, “entre los presuntos saqueadores, cómplices de CCR, hay gente muy connotada de aquel puerto fronterizo, algunos de ellos, que desesperados, ya buscan protección y cobijo en otros partidos, para tener opción a contar con inmunidad, pero eso, “no les será posible”, porque el propio Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, “no comulga con la cultura de la corrupción y la impunidad” y por consiguiente, “los oportunistas, que tomaron dinero del pueblo”, al igual que el ex alcalde Neolaredense, estarán en la misma línea de ser detenidos y encarcelados, como es lo que sucede con quienes delinquen.

PERO ADEMÁS, hay otros ex Presidentes Municipales que, evidentemente, “ya andan a salto de mata”, hablo concretamente de individuos de la calaña de un José “Pepe” Elías Leal, quien como alcalde de Reynosa en el Gobierno 2013-2016, dejó muchos pendientes financieros que hasta el momento, no ha justificado y por ende, este es otro de los ex ediles a los que, se les tiene en calidad de pendientes, no porque nosotros queramos, sino por lo que, “este sujeto de baja caterva moral” hizo con el dinero del pueblo de Reynosa. Pero tampoco deberá olvidarse al también ex edil reynosense Everardo Villarreal Salinas y a varios de sus compinches, que resultaron “ser toda una gama de presuntos ladrones con charola”.

OTROS ex alcaldes que, andan bajo el esquema del temor y la zozobra, por presuntos desvíos de millonarios recursos, es nada menos que la ex presidente municipal de Matamoros Leticia Salazar Vázquez, de la que se aduce que ésta, dejó un in-justificante financiero del orden de los 1,300 millones de pesos, lo que de ser cierto, pues diremos que entonces “esta resultó ser más larga que ancha” y naturalmente, mas lista que su compadre del alma Carlos Canturosas Villarreal, asegurándose que, Leticia desde que concluyó su gestión como alcaldesa, esta se fue de Matamoros, porque sabe que “la voladora o bien la orden de aprehensión, podría caerle de sorpresa”.

Y EN ESTE TENOR de ex Presidentes Municipales “pendientes con la justicia”, por presuntos desfalcos millonarios, también se cuenta a individuos como Mario Alberto de la Garza ex alcalde de San Fernando, incluyéndose “al galeno del mal Daniel Torres Espinosa de Valle hermoso, a doña Magdalena Peraza Guerra de Tampico, sin olvidar al Altamirense Armando Flores López y a los maderenses Nery y Edras Romero Vega, sin pasar por alto a Andrés Zorrilla Moreno, al victorense Oscar Almaraz Smer y a otros como Erick Silva Santos de Matamoros y al recién derrotado ex edil Jesús de la Garza Díaz del Guante “El Chuchín”, también alcalde de la tres veces Heroica Matamoros, a quienes se les citará a la Contraloría del estado, para que rindan cuentas y de no hacerlo, como dije al principio, se les habrá de considerar “prófugos de la justicia”.

ACLARANDO en esto el Contralor Estatal Mario Soria Landeros que, aquellos ex alcaldes que solventen “los injustificados manejos financieros” no serán objeto de la acción penal, pero el tiempo es el que para todo os da la razón y por ello, pronto veremos que habrá de continuar con esta clase de acciones que se tendrán que ejercer en contra los malos ex Presidentes Municipales, “todo por haberse adjudicado el dinero que no era de ellos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al e-mail:

lupeernesto@yahoo.com.mx