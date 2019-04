David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Marcas turística

A la Cuarta Transformación le correspondió la edición número 44 del “Tianguis Turístico México” que por cierto se celebra una vez más en el Puerto de Acapulco y el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, anda con la espada desenvainada.

El funcionario master en la materia sentenció que la potencialidad turística de una nación no se mide en números de turistas recibidos, si no en divisas captadas, y cuestionó a los empresarios hoteleros a manera de reto, con cuánto le van a entrar en el sector privado para la promoción turística.

Pero tal parece que las promociones turísticas deben ser muy bien específicas, dirigidas y supervisadas por la federación y los estados, no es que estén mal si los alcaldes lo hacen por su parte o no, pero en una de esas el país se llena de “marcas” turísticas, y los resultados puede que no sean los óptimos; se debe tener muy en cuenta que todo en equipo siempre es mejor.

Por ejemplo, aunque no se trata de una firma netamente turística, el alcalde de Ciudad Madero en Tamaulipas, Adrián Oseguera Kernion, acaba de lanzar la marca “Viva Madero”, teniendo como escenario principal el destino turístico más importante de todo el estado tamaulipeco, la Playa Miramar.

Se trata de una marca que habrá de representar la esencia de la ciudad; “Viva Madero”, un proyecto que incentiva y fortalece la idiosincrasia “para que todos sepan que somos maderenses”, dijo el alcalde Oseguera Kernion.

Al presentar la marca, “Viva Madero”, el presidente municipal evocó el siglo XX cuando el pueblo de Villa Cecilia decidió forjar el destino de esta tierra, que fue elevada a ciudad en mayo de 1924, por lo que ahora comentaba le corresponde a los actuales residente seguir construyendo la identidad de su municipio que además de todo, alberga la Refinería “Francisco I. Madero”.

Tan solo en la última década el estado de Tamaulipas, ha visto nacer y desaparecer marcas como Tampico-Miramar, una firma de promoción turística surgida en 2011 en plena guerra del cártel en el sur de la entidad con la finalidad de sostener la industria sin chimeneas, luego por cuestiones políticas la dichosa marca que había alcanzado buenos resultados, desapreció; entonces surgió una nueva que promovía exclusivamente la Playa de Miramar que se encuentra en Cd. Madero y no en Tampico como lo creen la mayoría de los turistas, también se vino abajo y surgió “Viva Madero”, que comparte tiempos políticos y vientos de cambio con “TAM”, la estrategia de mercadotecnia impulsada por el Gobierno del Estado dirigido por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que hasta donde se sabe ha tenido buena aceptación al exterior de la entidad, pues el nombre de Tamaulipas incluso ya estaba siendo cambiado por “mataulipas”, debido a las constantes situaciones de riesgo registradas.

Sr. Torruco, le brinquen o no los hoteleros, por favor tome las riendas de la difusión de lugares para vacacionar en México, aunque ustedes hayan desaparecido el Consejo de Promoción Turística con la llegada de la 4T y también por el amor de Dios, ya volteen a ver a Tamaulipas que tiene mucho más que balas, levantones, secuestros, extorsiones, sol y playa.

davidcastellanost@hotmail.com

