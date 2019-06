[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MARCELO DESMIENTE A TRUMP: NO HAY ACUERDO SECRETO

Después de haber suspendido la aplicación de un arancel del 5% a todos los productos mexicanos cuya aplicación estaba prevista a partir del lunes 10 de junio y de haber tenido un final feliz las negociaciones entre México y Estados Unidos, para resolver el problema migratorio entre ambos países, ahora resulta que el Presidente Donald Trump tiene un acuerdo secreto con México el que entrará en vigor “cuando yo quiera”.

Sin embargo el canciller de nuestro país y cabeza del equipo de México que participó en las negociaciones con Estados Unidos, Marcelo Ebrard Casaubón, desmiente al mandatario norteamericano y asegura que de las recientes negociaciones entre ambos gobiernos, para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos, “no hay nada que ocultar”.

Pero Trump molesto porque la prensa ha asegurado que no hay nada nuevo en el acuerdo que se alcanzó el viernes con México, al abandonar la Casa Blanca rumbo a Iowa, se acercó a la prensa y sacó de su chaqueta una hoja de papel doblada, que agitó entre los periodistas sin mostrar su contenido.

“Este es el acuerdo que todo mundo dice que no tengo. Voy a dejar que México haga el anuncio (sobre su contenido) en el momento adecuado”, remarcó el mandatario norteamericano.

Por su parte el ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, apuntó que “no hay ningún acuerdo de ninguna especie que no se haya dado a conocer” y agregó que todo lo que se pactó fué divulgado el viernes, pero Trump ha continuado con esa versión.

Por cierto ayer vimos muy contento al Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que ahora tuvo la ocurrencia de financiar todo el plan migratorio con los más de 130 millones de dólares en los que espera vender el avión presidencial, haciendo hincapié en que el avalúo de la gran nave lo hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Eso es confiando en que de un día para otro saltará el comprador de la aeronave, lo que no sabemos porque no ha ocurrido en los meses que tiene el avionzote de estar en venta en Estados Unidos y nadie le ha entrado. Quizá –según nosotros– porque el multicitado avión no es nuevo, como quien dice de medio callo, partiendo de que el comprador de la nave fue el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y luego se lo heredó a Peña Nieto.

Como que el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, todavía no acaba de aceptar o asimilar el acuerdo a que llegaron Estados Unidos y México, para para la aplicación de un arancel del 5% a los productos mexicanos y frenar el flujo de migrantes principalmente de Centroamérica hacia la Unión Americana, para lo cual de entrada el gobierno mexicano se comprometió, de entrada, a mandar seis mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur.

“Nos quieren convertir en un país enjalado”, dijo el otrora dirigente nacional del PRI y señaló que a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le anularon sus funciones en materia migratoria.

Del diputado Muñoz Ledo (MORENA) deploró que la Guardia Nacional, fuera de sus funciones, hoy sea muro militar en Chiapas para detener el paso de migrantes.

El sábado en Tijuana en un discurso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Muñoz Ledo dijo que no es congruente pedir que a México le abran la frontera norte, mientras que nuestro país cierra su frontera sur, señaló que con esto se hace un oscuro favor a Estados Unidos.

Nuestras antenas nos cuentan que el delegado del ISSSTE en el estado, Eduardo Martínez Bermea, se vió orillado a renunciar al cargo debido a la serie de problemas por la falta de medicamentos, además del pésimo estado de las instalaciones de cada una de las unidades médicas, además del mugrero que existe en cuanto a los aires acondicionados en los hospitales, a lo que hay que agregar, por si esto fuera poco, que no le habían hecho un solo pago de sus quincenas.

No vemos muy lejos la posibilidad de que el proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se haga en Texcoco, como lo deseamos la gran mayoría de los mexicanos, porque el de Santa Lucía, por muy bonito que lo hagan, sería una vergüenza nacional, por estar fuera de época. Ya que sus instalaciones son el sello del tiempo de los señores amos y las haciendas.

Si que es una aberración del alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, del Partido Acción Nacional, al disponerse a modernizar las instalaciones de la Delegación de Seguridad Pública Municipal, en lo que se va a invertir 2.8 millones de pesos. Que no tendrá memoria o todavía no nacía cuando los narcos llevaron a cabo tremenda balacera frente al kínder que está cruzando la calle. Ni es político, ni tiene visión, pedirle que lleve a cabo la reubicación de éste kínder es demasiado. Que mala suerte, pobres niños, en ese gran riesgo todos los días.

Como que no las trae todas consigo el súper delegado del gobierno federal, José Ramón Gómez Leal, más conocido por el “JR”, sus críticos que no son pocos lo menos que le atribuyen es que le quedó grande la silla que le asignó López Obrador, él sabe quiénes lo están golpeando, entre ellos los productores.

Lo que nosotros sabemos es que viene en su lugar un gran cuate del ganso, Rodolfo González Balderrama. Suerte.

Al que vemos muy entusiasmado es a Gerardo Peña Flores el que ya se siente muy diputado local plurinominal y hemos escuchado que va a ser el nuevo líder del Congreso. Nosotros hasta no ver, porque así le pasó a otro de los favoritos conocido por “El Chuma”, primero se dijo que iba a ser alcalde de Reynosa y no llegó, después que diputado y tampoco. Así es la política, pero muchos no lo saben o no lo creen.

Llenos de entusiasmo y satisfacción los estudiantes de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Maximiliano Montes Villagrán y Carlos Arturo Hernández Gómez, ya preparan su participación en la Feria Internacional de las Ciencias que se llevará a cabo en Septiembre próximo en la ciudad de Abu Dabi, capital de los Emiratos Arabes Unidos.

Los dos jóvenes universitarios de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) del Campus Tampico, son acreedores del proyecto SINE, una aplicación móvil diseñada para ayudar a personas débiles visuales, con el que representarán orgullosamente a México, a Tamaulipas, a la UAT y a su Facultad, en éste importante evento internacional.

Le han denominado “Sistema de Identificación y Narración del Entorno” (SINE) y de acuerdo a su explicación, es un software que permite instarse en los celulares y a través de la cámara puede ir narrando el lugar a personas invidentes.

“Describe la imagen del entorno captada por la cámara fotográfica del teléfono celular, desde letreros, libros y textos en general, por lo que la hace especial para débiles visuales y les ayuda en la toma de decisiones y en su independencia para la acción”, explicaron los estudiantes que son del segundo semestre de la carrera de Arquitectura.

E-mail [email protected]

[email protected]