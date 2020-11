[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MARCELO EBRARD DESCARTA PLEITO CON WASHINGTON

Adelantándose al presidente Andrés Manuel López Obrador el canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubón, descartó “un pleito” con Washington, por la negativa del mandatario nacional de reconocer la victoria electoral del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, sobre el republicano que busca su reelección como presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al abordar el tema en el marco del evento virtual de la llamada Cumbre de negocios, dijo que el presidente desde un principio, cuando ganó la elección, los comentarios eran que qué tan grande iba a ser el pleito con Trump “y ahora nos dicen que quizá sea lo mismo con Biden, pero no, se van a quedar con las ganas”.

La polémica, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es porque López Obrador se ha negado a reconocer al Biden como presidente electo, “hasta que terminen de resolverse todos los asuntos legales”.

Para justificar su postura AMLO ha mencionado el presunto fraude que él padeció en el 2006 y la molestia que le causó que otros líderes mundiales, en particular de España, felicitaran a su rival, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Yo no puedo decir: “felicito s un candidato, “felicito al otro”, porque quiero esperar a que termine el proceso electoral. Nosotros padecimos mucho de las “cargadas”, de cuando nos robaron, una de las veces, la presidencia”, dijo en Tabasco.

Por cierto Marcelo Ebrard respaldó la afirmación de López Obrador sobre la “buena relación” personal que tiene con ambos candidatos.

Categórico el canciller aseguró que el presidente de México no ha tenido contacto con ninguna de las dos campañas y reiteró que la postura oficial es reconocer al ganador “cuando el conteo de los votos termine”.

Sin embargo el jefe de la diplomacia mexicana defendió la estrategia del líder izquierdista mexicano, quien en campaña tachaba a Trump de racista y después moderó su discurso al asumir el poder.

“Nosotros en ese momento reconoceremos el resultado y nos dedicaremos a que nuestra relación con Estados Unidos sea lo mejor posible”, apuntó.

Pero, pero, pero, la postura de AMLO desata indignación entre congresistas del Caucus Hispano de Estados Unidos y políticos de oposición, que acusan al presidente de apoyar la reelección de Trump desde su visita a Washington en julio, el único viaje al extranjero del mandatario mexicano.

“Probablemente la visita a Washington ayudó y una vez que termine lo que estamos viviendo buscaremos emprender una relación cuidadosa y personal, mantenerla con Trump o abrirla con Biden, a quien conoce al presidente porque se reunieron en el 2012”, dijo el canciller.

La última que tenemos es que los partidos de la oposición, PRI, PAN, PRD, se comprometieron con la organización “Si Por México”, que busca impedir que MORENA gane mayorías en las elecciones intermedias del 2021, en las que estarán en juego 15 gubernaturas, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías.

La organización recientemente creada “Si Por México” en el encuentro que tuvieron presentó su agenda a impulsar en los próximos meses, con la cual PRI, PAN y PRD, dijeron coincidir.

En el marco de la reunión que sostuvieron en un hotel al sur de la Ciudad de México, la organización planteó la necesidad de una democracia plena; acceso a la justicia; una economía inclusiva; educación y salud universal; igualdad sustantiva y un medio ambiente sano y sustentable.

La nueva organización, que se ha manifestado abiertamente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido MORENA, pidió a los tres partidos de la oposición unidad para poder ir a las elecciones del 2021 con la mira en quitarle la mayoría al partido del gobierno, en la Cámara de Diputados.

Los dirigentes de los tres partidos, a los que muy posiblemente se sume el Movimiento Ciudadano (MC), coincidieron en que hacen suya la agenda y que trabajarán con ella para los próximos comicios. Por separado señalaron que aún no se tienen coaliciones definidas para ir a la contienda. Si no lo hacen no ganan.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, culpó de lleno al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de presunto mal manejo de la presa Peñitas, que provocó las inundaciones de tres municipios del estado y adelantó que confía en que las autoridades judiciales ante la posible denuncia que el gobierno del estado interpondrá contra Bartlett por esas presuntas omisiones. Se lo hubiera dicho frente al presidente. Pero le faltó valor.

Como viejo priísta Manuel Bartlett dijo que “le da risa” la posible demanda del gobierno de Tabasco, sabedor obviamente de que cuenta con la protección del presidente López Obrador. Y todavía muchos creen que MORENA es el partido del cambio.

En Tabasco López Obrador dijo tener el dinero suficiente para ayudar a todos los daminificados, pero, pero, pero, resulta que después de esto se dio a conocer que a partir del lunes 9 de noviembre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abrirá en su edificio sede un centro de acopio para recolectar víveres que destinará a los damnificados por las inundaciones de Chiapas y Tabasco. Que linda ayuda del gobierno de López Obrador.

Nos reportan que a través de la Feria Virtual de Emprendimiento 2020, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene como objetivo promover en sus estudiantes y egresados el desarrollo de ecosistemas emprendedores, además de brindarles la oportunidad de interactuar, compartir ideas, realizar alianzas y opciones de financiamiento para sus proyectos de negocios.

Como tal se destacó en la apertura del evento organizado por la UAT a través de la Secretaría de Vinculación y la Dirección de Desarrollo Profesional, para ofrecer un espacio virtual de conferencias, talleres, foros, exposiciones y otras actividades que contribuyan en fortalecer competencias y habilidades para el emprendimiento de los universitarios.

En la ceremonia virtual de inauguración se contó con la presencia del Secretario de Vinculación, Ing. Gabriel Vigueras Tenorio, quien a nombre del rector Ing. José Andrés Suárez Fernández, agradeció la asistencia y la participación de ponentes, talleristas e invitados al encuentro universitario. Que Dios le de la salud al Señor Rector.

