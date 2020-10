T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MARCELO OLAN, MEJOR PROSPECTO QUE RIGO RAMOS Y ZERTUCHE…!

QUIEN EN las filas del Partido Morena, ha resultado ser mejor prospecto político, por su sano y sincero deseo de servir a las familias de las colonias proletarias de Reynosa, es nada menos que el joven abogado Marcelo Olán Mendoza, porque él, sin tantos aspavientos, es decir, sin andarse luciendo, como lo hace el Diputado “de tómbola” Rigo Ramos Ordoñez mostrando “fajos de billetes” en pleno Congreso y el Diputado Federal Armando Zertuche Zuani, “haciendo uno y gala de su formidable oratoria”, porque solo para eso sirve, ambos a pesar de estar identificados “como cartuchos quemados”, vienen buscando afanosamente escalar, para alcanzar la candidatura de Morena y contender por la alcaldía de Reynosa

POR TAL motivo, les diré que la gente que comulga con Morena, para la ronda electoral del 2021, “desea tener abanderados a alcaldes y diputados” que, no estén manchados por los flagelos de corrupción e impunidad. Y por ello, con toda anticipación, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, tendrá que analizar muy bien este panorama y por supuesto abanderar a personajes que, cuenten con buenos perfiles y limpia trayectoria y consecuentemente, se olviden de “imponer a candidatos no gratos” mediante el uso del clásico dedazo, porque tiene que entenderse que, eso precisamente, es lo que más ha venido agraviando en grado extremo a este partido político.

HAY QUE señalar que entre las familias humildes de colonias y ejidos de Reynosa, hablar de Marcelo Olán Mendoza, es hablar de un profesionista que a diario trabaja con tenacidad y perseverancia para luchar y hacer el bien a quienes más lo necesitan, llevando por ejemplo, más de 12 mil despensas a la gente pobre, más de 40 sillas de ruedas y muletas para personas discapacitadas, 300 pares de zapatos, piñatas donadas para los niños, incluyendo cuadernos, mochilas y demás utensilios escolares.

Y A TRAVES de “la Fundación Marcelo Olán Mendoza”, se han realizado campañas médicas, con entrega de medicamentos para los pacientes, habiendo facilitado también 13 tanques de oxígeno, a personas contagiadas por el COVID 19, sosteniendo convenios con la organización denominada “Médicos sin Fronteras”, logrando salvar a alrededor de 20 pacientes con este peligroso contagio, que ha venido causando serios estragos a la salud de la gente en todo el mundo. Y entre otros de los muchos apoyos que el Lic. Olán Mendoza, hace llegar a la gente de bajos recursos, son los servicios jurídicos y funerarios, además de patrocinar a jóvenes deportistas, brindándoles más de 200 balones de futbol.

DONAN 3 CASAS PARA FAMILIAS HUMILDES Y SEMILLA PARA CAMPESINOS

OTROS de los muchos beneficios brindados por el Lic. Marcelo Olán Mendoza, sin pedir nada a cambio, es la reciente dotación de 30 toneladas de frijol, para que los campesinos, puedan sembrar sus parcelas y la entrega de 3 casas para igual número de familias humildes, cuyos inmuebles, fueron entregados a unos ancianitos en la colonias 15 de Enero, otra casa más en la Colonia 10 de Mayo y la tercera la calle Morelos esquina con Francisco Javier Mina en la zona Centro de Reynosa.

POR ELLO, es importante señalar que en las filas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, la gente, ya no quiere ver a político fantoches y petulantes que solo buscan el beneficio propio y no el real bienestar social, detalle por el que, en este partido, “de Ipso facto”, ya no ven con buenos ojos “al diputado local de dedazo” RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, quien por cierto hoy jueves 15 de octubre, estará rindiendo su Primer Informe de actividades, en cuyo documento, esperamos que “Rigo, exponga realidades y no falacias” como lo acostumbran, esta clase de políticos de baja calidad moral, al que incluso, se le ha relacionado en redes sociales, como “co-participe en el huachicoleo”. Y con todo y esa negra historia que arrastra en su peregrinar político, “Rigo, pretende ser candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa ¿Cómo la ven, mis estimados lectores?.

Y SI HABLAMOS del miserable y “bueno para nada” del Diputado Federal por el II Distrito de Reynosa ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, de este no hay nada que valga la pena mencionar o exponer, porque este sujeto “de doble moral”, es bueno solo como orador y “para prometer y mentir”, porque Armando, desde que anduvo en campaña, ya no se le ha vuelto a parar enfrente a la gente, porque teme que lo encaren y le hagan los reclamos de rigor, por las numerosas promesas que, dicen hizo a las familias del distrito, cuya gente está indignada e incluso decepcionada de este “hablantín perverso”, al que poco o nada, le ha importado haber dejado al olvido a la gente que le dio el voto, para que él, hoy sea Diputado y cobre un salario decoroso y viva, naturalmente del erario público, como es “su modus vivendi y oprandi”. Y a pesar de ser Armando un contumaz mercenario político, “anda arrastrándose” para que, los integrantes de las altas esferas de la Directiva de Morena en Mixco, lo apoyen y lo hagan candidato a Presidente Municipal de Reynosa, muy a pesar de que él, es emanado del Partido del Trabajo, partido al que, sin duda le dará la espalda y sino pues “l tiempo es el que os dará la razón.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]