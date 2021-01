SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MARCELO OLAN RECIBE RESPALDO DE PROFESIONISTAS Y LIDERES SOCIALES

NUEVO LAREDO se ha distinguido por el trabajo intenso que realiza La presidenta del Patronato del Sistema DIF Nuevo Laredo, ADRIANA HERRERA ZARATE, que en dias pasados entregó los premios a los ganadores de la rifa del ‘Festival del Día de Reyes Magos’, en sus domicilios

Las colonias que visitó fueron Colinas del Sur, Palmares, así como Valles Elizondo, y personalmente llevó los premios a los ganadores, que consistieron en dos Xbox ONE con pantalla de 32 pulgadas y tabletas.

«No quisimos dejar pasar este festejo que ya es tradición para el Sistema DIF; en esta ocasión fue diferente, de manera virtual, pero siempre cercanos y cumpliendo con la niñez de Nuevo Laredo, haciéndolo con esta dinámica virtual», subrayó ADRIANA HERRERA.

Luis Fernando Sánchez Osorio, de 10 años y habitante del fraccionamiento Colinas del Sur, suspendió por unos minutos sus clases en línea para salir a recibir su video juego que lo llenó de emoción, y de acuerdo con su mamá María de los Ángeles Osorio Gutiérrez, este le servirá mucho en estos tiempos de pandemia.

«Pensaron en la contingencia sanitaria y no se olvidaron de los niños. Les doy las gracias porque le va a servir para poder entretenerse un ratito porque no hay a donde salir, entonces ya va a tener una distracción y algo con qué jugar y dejar de lado el tema sanitario», dijo.

Liam Joel Juárez Santiago, de tan solo dos años, fue el segundo ganador de video juego con pantalla, lo cual para su mamá Neyda Juárez Santiago, fue una sorpresa muy grande debido a que nunca han sido afortunados en las rifas.

OLAN FIRME Y SUMANDO TRABAJO

SIN TEMOR A EQUIVOCARSE, en entrevista el abogado y empresario MARCELO OLAN MENDOZA, sumo a más adeptos a su proyecto político para Reynosa.

No estoy fuera ni he dejado de aspirar legítimamente a una candidatura en mi partido MORENA, lo anterior así lo señalo el reynosenses de corazón MARCELO OLAN MENDOZA que llego a estas tierras para quedarse, casarse y amar a los que más lo necesitan como lo ha demostrado año tras año sin necesidad de tiempos electoreros como otros lo han aprovechado sin duda alguna.

LAMENTABLE que utilicen el dolor ajeno para recargarse en proyectos políticos y no atender en realidad las condiciones en forma diaria, continua sin menosprecio.

MARCELO OLAN MENDOZA, filántropo de la ciudad mas importante de Tamaulipas, dijo ser un MORENISTA definido y decidido a participar si las condiciones, la convocatoria de su partido asi lo permite.

Siendo siempre respetuoso de la legalidad, la participación de todos los que quieren algo mejor para Reynosa.

En ese sentido, ganó más adeptos la mañana de este miércoles al sumar liderazgos sociales de partidos como PAN, PRI y PRD que dejan sus institutos políticos para sumarse al trabajo social y político del también presidente de la fundación “Marcelo Olán”.

Concluyó indicando que el como muchos morenistas quieren el cambio verdadero, respirar la realidad de un proyecto de ciudad para todos en general y no para unos cuantos como ha sucedido durante administraciones tras administraciones municipales.

AVANZAN PARTIDOS EN DEFINICION DE PRE CANDIDATOS

LOS PARTIDOS POLITICOS, realizan en estos momentos definiciones en muchos de los casos de quienes podrán ser sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular.

HAY QUE mencionar a los diferentes contendientes y uno de ellos es el PAN que dijo su dirigente balín LUIS CANTU GALVAN que el lunes tendrán los nombres de quienes son los precandidatos por cada uno de los municipios.

SIN creérsele mucho al reynosense que aspiro a ser el abanderado por Reynosa en algunos meses, todo parece que esta la candidatura en este municipio entre GERARDO PEÑA Y JESUS MORENO.

LUIS EL CACHARRO CANTU NOVATO

NO CABE DUDA QUE para pendiente no se estudia, eso es lo que ha venido demostrando LUIS RENE CANTU “Cacharro” que le hace como que es el mayordomo del PAN Estatal que después de aventar una bufanada al señalar que los candidatos de su partido acción nacional, el partido del gobernador del estado y su jefe político serían dados a conocer.

Pues bien, este individuo que le hace de todo menos de dirigente político del partido en el poder es tan tonto que se aventó la idea grande de que ya tiene las listas de candidatos de su partido y que se darán a conocer en cualquier momento.

No faltó quien le recetara tremenda reprimenda por imberbe sujeto que como dirigente deja poco que desear para que lo sigan sosteniendo ahí por una recomendación del senador ISMAEL GARCIA.

Y es que el sujeto de marras que vive en el otro lado LUIS RENE no tiene nada que hacer al frente del comité estatal del PAN con actitudes del pasado como el DEDAZO POLITICO.

SIENDO ASI como el señor LUIS CANTU GALVAN tuvo que enmendar la nota que dio a lo ligero por el motivo que usted ya sabe amigo lector donde le brincaron panistas de distinguida trayectoria como GELASIO MARQUEZ SEGURA, un ideólogo de la política del blanquiazul y aspirante fuerte a la nominación por una diputación en este proceso interno.

Así como LEONEL CANTU ROBLES, otro que aunque no es un panista de hueso tan azul, se defiende por su trabajo en los últimos años donde ha militado en el mismo instituto político.

EL PRI EN LISTA DE PRECANDIDATOS

COMO dijimos hace unos días, en el PRI se tienen ya nombres con apellido en la mayoría de los municipios para contender por las alcaldías y el congreso del estado.

EDGARDO MELHEM SALINAS en su municipio natal, Rio Bravo no batalló, le cerro las puertas a los grupos políticos y le entregó a su primo la candidatura a la presidencia municipal.

Lamentable que en el PRI se sigan manteniendo esas mañas políticas del dedazo que tanto daño ha hecho al PRI, el mismo EDGARDO MELHEM ha sido objeto de esas mañas políticas que hoy por hoy, no batallan en utilizarlas, se las saben a todo de punto a punto.

ES ASI COMO en el PRI las condiciones en varios municipios no son las mejores.

No todo está mal proporcionado y en el caso de Miguel Alemán el acierto del partido ex invencible, es en el sentido de que va por la reelección quien con su trabajo garantiza ampliamente la permanencia en el poder municipal como es SERVANDO LOPEZ MORENO.

ASI COMO EN VALLE HERMOSO, la licenciada ROSA PECINA es garantía de trabajo y participación política desde hace muchos años y proyectos políticos.

Asi lo definieron dirigentes se organizaciones y el presidente interino del PRI municipal, RODOLFO ANDRADE DEL FIERRO que con mucha seguridad será parte de la planilla a regidores con ROSY PECINA en la propuesta política a la ciudadanía de aquel municipio.

MARTHA JIMENEZ, como precandidata a diputada federal por el distrito III y FERNANDO CASTRELLON político distinguido del PRI Valle Hermoso, serán parte activa de lo que el PRI puede recuperar en ese municipio.

MIENTRAS QUE EN Santander Jiménez Tamaulipas las cosas no andan del todo bien para la alcaldesa que no entiende que debe entregar la estafeta a otra mejor opción política y en principio los panistas replegarse pues su labor no ha sido bien recibida en la actitud de una administración que le mintió a la ciudadanía.

MORENISTAS DEL CENTRO DEL ESTADO

LISTOS se sienten los de MORENA en la capital del estado donde FELIPE GARZA NARVAEZ, EDUARDO GATTAS, VANESSA MATA, NORA DE LOS REYES, GUADALUPE PEREA ALMANZA entre otros personajes, van por la nominación por la presidencia municipal y las diputaciones locales en distritos en manos del PANISMO.

ASI ES COMO en el caso del doctor FELIPE GARZA, procedió en dias pasados a su registro como aspirante a una diputación federal por el distrito V con cabecera en la capital de Tamaulipas.

Personaje de la entidad que ha pasado por mas de 5 administraciones estatales, en sendos cargos de elección popular además de los de dirigencias políticas en sectores, asociaciones y organismos estatales que reafirma su convicción de servir, trabajar y apoyar las causas sociales.

Igual ha sido secretario de un gobernador como cuidado y conducido la imagen de políticos asi como dirigir organizaciones en la entidad y demostrar con definición y altura de miras los proyectos sociales para mejorar el desarrollo de Tamaulipas.

EDUARDO GATTAS, fue ya dirigente político, juvenil ex candidato de MORENA a la presidencia municipal y cuenta con el aval de simpatizantes que lo impulsan a intentar nuevamente convertirse en el abanderado de MORENA.

VANESSA MATA, joven política victorense con arraigo social y popular con que cuenta para enfrentar retos en una elección que dará paso a el relevo sexenal de Tamaulipas y que como ama de casa, profesionista conoce las principales urgencias de la región.

LUPITA PEREA como NORA DE LOS REYES, personajes que han debatido desde diferentes trincheras políticas y hoy por hoy cuentan en su haber como participes de un proyecto de nación que en el país empieza a tomar la forma de poder social y popular donde la gente decide y distingue.

EN VALLE HERMOSO, la diputada local por el noveno distrito, PATY PALACIOS CORRAL cuenta con una oportunidad si su partido político asi lo señala en dias próximos para abanderarlo rumbo al rescate de palacio municipal que parece estar en manos de un opositor al gobierno de Tamaulipas en la persona de GERARDO ALDAPE BALLESTEROS.

Un individuo que no ha tenido la menor idea de lo que fue esforzarse una estructura para colocarlo en la silla municipal y desperdiciar el proyecto social y político del actual sistema político de Tamaulipas.

El sillón le quedo grande a este sujeto que no atendió al pueblo y el tiempo se le acaba.

EL PRI tiene un prospecto más en CONSUELO MUÑOZ GARZA que es la precandidata a la presidencia municipal por el PRI en Díaz Ordaz.

Municipio donde gobierna el PES de ABDIES PINEDA MORIN al que ya quieren borrarle del mapa político y más con la mala dirección que lleva el partido en manos de ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ un vividor de la política que ha sido regidor por diferentes partidos y traicionado la lealtad de sus seguidores y amigos que ya no le creen ni tantito para seguir trabajando por este partido de nueva creación.

AHÍ MISMO, los del Pan no se quedan con los brazos cruzados y un prospecto a la presidencia municipal es el LIC. ALEJANDRO ROSAS que ha tenido a su cargo la procuraduría para la defensa del trabajo en el gobierno del estado de Tamaulipas.

Conocedor de los tiempos y momentos que vive Tamaulipas, ALEJANDRO cumple con cabalidad su encomienda política y espera las señales de ser necesario mudarse a su natal Díaz Ordaz para trabajar en un proyecto en este año que inicia.

Y VOLVIENDO Al municipio de Valle hermoso, le comento que uno de los prospectos con posibilidades de participación política por una nueva fuerza popular, es el reconocido maestro y ex director del CETIS no. 130, CONSOLACION GAMBOA HINOJOSA que lo ven como una carta fuerte de la nueva transformación que vive México y que sería una gran propuesta sin duda en caso de decidirse su participación.

LE DEJARON EL CAMINO libre al diputado federal por el distrito V y PT, MORENA y VERDE decidieron ir solos.

MUY CURIOSA esta definición como que se prestan sus líderes al juego político para convenir asi a intereses muy personales.

POR LO QUE libre la tiene de reelegirse el diputado federal MARIO RAMOS TAMEZ aun falta ver si en el PAN le cumplen la promesa que le hicieron de retenerlo en la cámara de diputados federales de haber servido a los intereses del gobierno estatal en las negociaciones y luchas de congreso.

De ser cierto lo anterior, será el candidato de los panistas dejando en el camino a ARTURO SOTO y a otros personajes arribistas de la política local victorense par aun periodo mas de ganar la elección.

MUY LAMENTABLE EL deceso en dias pasados del dirigente político del partido Fuerza por México en la ciudad de México MANUEL JIMENEZ GUZMAN.

Ex diputado federal en 4 ocasiones, catedrático, dirigente masón, ex dirigente de la CNOP hace años y quien fuera el primer presidente de la asamblea legislativa en el distrito Federal de 1994 a 1997.

Un personaje que tuvo momentos de participación política muy activa al lado del malogrado candidato presidencial LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA en 1994.

TOMAS GLORIA REQUENA, es el personaje que arribará como candidato a la diputación federal por el distrito III postulado por el partido verde y donde los de MORENA y PT tendrán que aceptarlo.

Lamentable para personajes que se registraron por MORENA en este cargo porque no tienen mas opción que sumarse al sanfernandense sin ningún problema para que le ayuden en los pegotes o en los recorridos tocando puertas.

Ahora bien, en el municipio de Altamira, ADRIAN OLVERA es el nominado en la unidad del partido tricolor mientras que en RUBEN CURIEL CURIEL lo será en Abasolo.

En lo que toca al municipio de Nueva Cd- Guerrero, IRACEMA PEÑA; LUIS SALAZAR SANCHEZ en el municipio de Jiménez; MARIO MIRELES en Llera; Ciudad Mate, LUIS GERARDO MONTES; CONSUELO MUÑOZ en el municipio de Camargo con posibilidades de ganar.

FUERZA POR MEXICO SE CONSOLIDA

Dio a conocer el secretario de elecciones del comité directivo estatal del Partido Fuerza Por México, ALEJANDRO PEREZ SANTANA que se integró la directiva municipal de Reynosa.

Indicó que como presidente estatal estuvo asistiendo en dias pasados la maestra Yadira Cepeda Sosa a la ciudad fronteriza a quien acompaño para instalar el comité directivo municipal recayendo en RAFAEL GIL MERAZ a la presidencia; ISBY LOPEZ como secretaria general; MARIA RUIZ NAVARRO como secretaria de elecciones.

Mientras que en las secretarias de Organización, SOPHIA HERNANDEZ; Finanzas, Raydel Ibarra; Jóvenes, FRIDA GARCIA.

Como secretaria de atención a grupos vulnerables, CATARINO OLIVA; Secretaria de vinculación, NARDA CARMONA; Participación de la mujer, ELVIA CATALINA SANTANA; Asuntos jurídicos, FRANCISCO SALAZAR SANTANA y en comunicación social, ROCIO SANTIAGO.

Comentó en entrevista el secretario de elecciones del comité directivo estatal que estarán llevando a cabo una labor de fortalecimiento del partido fuerza por México para llegar al objetivo de participación política electoral en este importante proceso que esta en marcha.

EN LA RIBEREÑA EL PRI HACE SU TRABAJO: ALBERTO RODRIGUEZ

El partido revolucionario institucional en ciudad Camargo, tiene su precandidato a la presidencia municipal debidamente inscrito.

Fue el pasado domingo en la capital del estado donde se procedió a presentar la documentación que señala la convocatoria del PRI para registro de su precandidato a la presidencia municipal como única opción.

Dijo el dirigente del PRI municipal ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ «Hoy se inscribió nuestra compañera La Prof. TEOFILA DEL CARMEN GARZA ALANIS como aspirante única a Precandidata del PRI para el municipio de Camargo Acompañada por los sectores y organizaciones que conforman la fuerza política del PRI, su comité municipal y una importante comitiva en apoyo para nuestra compañera, para el PRI y para nuestro municipio que Con el apoyo de la unidad habremos de lograr el éxito».

Confió plenamente en un proceso limpio, transparente primero al interior del PRI para que se consolide la candidatura de la maestra TEOFILA GARZA.

HAGO ESPACIO para enviar nuestros mejores deseos por el restablecimiento de la salud del amigo periodista JORGE YARRITO en el municipio de Reynosa que convalece por este virus que ya nos ha dado lecciones muy contundentes.

Esperando pronto tenerlo entre el trato amable y sencillez que lo caracteriza, bendiciones amigo JORGE.

De la misma manera envió mi pésame y solidaridad al amigo FERNANDO SALDIVAR GUTIERREZ ante el lamentable deceso de su hermano ROBERTO SALDIVAR GUTIERREZ en ciudad Reynosa.

Esperando tengan una pronta resignación y dios todo poderoso les de la sabiduría y fortaleza ante esta irreparable pérdida.

FELICITO en su cumpleaños este 13 d enero a HECTOR SILVA SANTOS, OSCAR CASTAÑEDA MONTEMAYOR, MIGUEL ABRAHAM MINA, KARLA MALENY GOMEZ, ALFREDO ANDRADE CASTILLO, JUAN MANUEL FUENTES, BETTY RODRIGUEZ, AMPARO FLORES, ERICK SILVA SANTOS, RAUL LEONEL GARZA, CARLOS SACRAMENTO Y HORTENCIA GARZA.

De la misma manera felicito este 14 de enero por su cumpleaños a MARIO AGUIRRE NEVAREZ, DON AMERICO RODRIGUEZ, NORA SANDOVAL, CESAR RODRIGUEZ RUAN, ING. HOMERO QUINTANILLA Y Y ROBERTO DAVID REYES… Y nos veremos.