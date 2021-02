LETRAS PROHIBIDAS

Margarita, ¿cadillo para 4T?

Clemente Zapata M.

Dicen cayó en blandito

en lista de privilegios

y sin hacer sortilegios

Margarita (y Felipito)…

Mague trae estructura

y también “harta lana”

solo espera digan rana

pa’ saltar a la montura…

La ex primera dama de México, MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO, regresa y por la puerta grande a las filas del Partido Acción Nacional.

Va propuesta en la “lista VIP” de diputados federales por la vía plurinominal y ya reveló su claro objetivo: acabar con el populismo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

La esposa del ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, independiente de la “mala fama” que le arrima su marido, es considerada una operadora política capaz y no un cuadro del montón.

Estuvo a punto de conseguir el registro como partido de México Libre, a pesar de la “mala prensa” que le arrimó la detención de GENARO GARCÍA LUNA, el ex secretario de Seguridad Pública del Gobierno de su marido CALDERÓN.

MARGARITA reunió los requisitos para que México Libre entrara a jugar a las “grandes ligas” de la política nacional; pero el árbitro del encuentro la hizo perder por “default”, usando el origen del financiamiento de dicho movimiento en su contra. Punto final.

El “regreso” de la ex primera dama, de la ex candidata presidencial y de la verdadera operadora política del grupo de FELIPE CALDERÓN a las trincheras azules, evidencia cuatro cosas importantes:

(1) La dirigencia nacional de MARKO CORTÉS MENDOZA está muy débil, al grado que deba echar mano de personajes que abandonaron al partido, como MARGARITA, bajo el argumento de luchar contra un “enemigo común”.

(2) El PAN de MARKO CORTÉS, quiere aprovechar los “activos” conseguidos por MARGARITA a través de México Libre, pues sabe que esas firmas de apoyo se traducen en votos electorales.

(3) MARKO también quiere reforzar el financiamiento de las campañas azules, a través de los contactos empresariales del matrimonio CALDERÓN-ZAVALA; es decir que MARGARITA llega con estructura, conexiones y recursos para operar; no es “de a gratis” la invitación.

(4) Evidencia un “distanciamiento” entre MARKO CORTÉS y su “padrino” RICARDO ANAYA, pues no se debe olvidar que MARGARITA dejó el PAN despotricando contra RICARDO. Además de que ANAYA, desdeñó la posición a ser diputado federal plurinominal, por hacer “campaña presidencial”. Punto y aparte.

Tras el fallido plan de MARKO, cuando “reactivó” a VICENTE FOX, quien dijo que le “rompería la madre a la 4T”, MARGARITA se podría convertir en un cadillo para la Cuarta Transformación desde la Cámara de Diputados.

Claro que no todo es miel sobre hojuelas para MARKO, pues si todo sale como se planea y MARGARITA llega a la Cámara de Diputados, los proyectos personales del hoy presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y de la ex primera dama, podrían chocar de cara al 2024… Pendientes…

~~DESCARTA RIVAS PRUEBA COVID EN PUENTES.- El presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, puntualizó que en los puentes internacionales no se contempla pedir la prueba de Covid-19 a quienes se internan a México proveniente del lado americano; aunque sí dejó en claro que las personas deben cumplir con las medidas establecidas en los filtros sanitarios que se encuentran a la salida del Puente Internacional Dos. El alcalde RIVAS acotó que Los automovilistas que ingresan por esta frontera, pasan por los filtros establecidos por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, la Coepris, donde se verifica que viaje un máximo de tres personas por unidad, no se permite el ingreso a adultos mayores ni niños y se aplica el programa Doble No Circula. En promedio intentan cruzar dos mil 500 vehículos al día y de éstos un diez por ciento se les impide el ingreso a territorio mexicano por no cumplir con los protocolos sanitarios.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Dentro de las filas de un partido en Tamaulipas, se está convocando de forma tímida, a practicar el próximo seis de junio el llamado “voto cruzado”… Cuentan que cuentan que se está vendiendo la idea que se hace por el “bien común” y para que proyectos futuros no sean lastimados… También cuentan que este plan avanza principalmente entre los llamados “dolidos” o desplazados, quienes están convocando a sus compañeros grupusculares a que sonrían para no levantar sospechas… ¡Que gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… hasta el día de ayer, y al momento de cerrar esta colaboración, seguía causando mucha incomodidad el nombre de MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO a buena parte de la “grey panista” de la frontera… Cuentan que cuentan que su registro como candidato a la Alcaldía de Río Bravo seguía firme, a pesar de un rechazo generalizado hacia su persona, fruto de una pasado “insano”, pues ALMARAZ resultó con más padrinos que una quinceañera… También cuentan con mucha insistencia que no se ha dicho la última palabra… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… El trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, aquí en Tamaulipas, sigue dando mucho de qué hablar y son cosas buenas… Cuentan que cuentan que además del “espaldarazo presidencial” que dieron al Gobierno de FRACISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, también la Organización de las Naciones Unidas, mediante la oficina de Derechos Humanos, difundió un comunicado donde reconocía y aplaudía los resultados de las investigaciones sobre los 19 calcinados en el municipio de Camargo… También cuentan que en las trincheras del Movimiento de Regeneración Nacional tuvieron que guardar silencio y dejar la crítica para otros tiempos, por el reconocimiento que el Jefe de la Cuarta Transformación, a través de la Secretaría de Gobernación, hizo a la administración gubernamental tamaulipeca… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… En las parcelas oficialistas de color azul, ya pararon las orejas y con atención escuchan los comentarios entorno al secretario general de la Sección 30, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ y su grupo compacto… Cuentan que cuentan que RIGO anda haciendo chamba electoral, bien recio, pero por debajo de la mesa, para el Movimiento de Regeneración Nacional, luego que en el Partido Acción Nacional no le dieron jugada en la lista de prospectos a una candidatura… También cuentan que RIGO tiene la indicación desde “mero arriba” de detonar una guerra de lodo en contra de la Secretaría de Educación, que de retache beneficie a los candidatos de Morena; ¿a poco sí?… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

Gracias… nos leemos hasta el lunes.

Comentarios a: [email protected]