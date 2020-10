EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Mario Delgado: ‘Al 2021, los mejores’

MARIO DELGADO afirmó en Reynosa que bajo su liderazgo, Morena se organizará para arrasar Tamaulipas el 2021, rechazó que en su partido “haya dedazo” y anticipó que los candidatos a la elección concurrente serán electos bajo encuesta, para postular a los mejor posicionados.

Anunció que Morena instalará una Comisión de Encuestas para evaluar el posicionamiento de los aspirantes, pero no descartó la posibilidad de recurrir a empresas externas para elaborar “encuestas espejo”, para cotejar números.

Además, adelantó que si gana la elección interna –“y somos optimistas porque los números así lo indican”–, Morena hará que sus candidatos a puestos de elección popular juren cumplir los principios estatutarios del partido y sus compromisos de campaña, “para no tener funcionarios que se olviden de sus obligaciones partidistas y de sus promesas en cuanto asuman el poder”.

El candidato a la dirigencia del Movimiento de Reconstrucción Nacional reaccionó al “regaño” presidencial pronunciado la víspera por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al proclamarse promotor de la unidad y la concordia, y no de la discordia y la critica, sin mencionar por su nombre a su adversario PORFIRIO MUÑOZ LEDO de quien, dijo, “descalifica y provoca”.

En una prolongada entrevista concedida a los periodistas de Reynosa, MARIO DELGADO CARRILLO rechazó que en Morena se practique el “dedazo” y afirmó que la elección de los más de 20 mil candidatos a puestos de elección popular del 2021, incluyendo 15 a gobernadores y los 500 a diputados federales, “serán electos en encuesta”.

Fue enfático al establecer que ni el Presidente de la república influirá en la selección interna de los gobernadores, como ocurría bajo el régimen del PRI, y refrendó que bajo su liderazgo “no habrá ‘dedazo’ en la selección de candidatos”.

Después de la conferencia de prensa, ofrecida en un salón del Holiday Inn, MARIO se reunió con militantes y simpatizantes, con quienes coincidió que en Morena debe prevalecer la unidad por encima de cualquier escenario, además dijo que seguirá siendo un aliado del Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

La presentación del candidato al liderazgo nacional de Morena fue hecha por el diputado sureño ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, aunque el legislador reynosense ARMANDO ZEDRTUCHE ZUANI, anfitrión de la visita, tuvo una breve intervención para abonar a la candidatura.

DELGADO CARRILLO, quien respondió con amplitud y sin elusiones a ninguna pregunta, estuvo acompañado en el presídium por las diputadas y diputados federales OLGA SOSA RUIZ, ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, HÉCTOR ‘El Calabazo’ VILLEGAS GONZÁLEZ y NOHEMÍ ALEMÁN, así como las diputadas y diputados locales EDNA RIVERA, LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, ESTHER GARCÍA, SUSANA SUÁREZ RIVERA, CARMENLILIA CANTUROSAS VIILLARREAL, ROQUE HERNÁNDEZ y regidores del Ayuntamiento reynosense.

NO LLEGÓ RODOLFO

GONZÁLEZ VALDERRAMA

Por cierto, el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la 4T, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien atendería grupos en eventos alternos al de MARIO DELGADO, tuvo un llamado de Palacio Nacional y no pudo hacerse presente en Reynosa, donde fue representado por el ex diputado local JAVIER VILLARREAL TERÁN.

Y ayer temprano, el Secretario particular de GONZÁLEZ VALDERRAMA sostuvo reunión-almuerzo con el presidente de la Fundación MARCELO OLÁN MENDOZA y un nutrido grupo de activistas, con quienes sostuvo un amplio intercambio de impresiones a nombre del potencial candidato de Morena a Gobernador de Tamaulipas.

El ex diputado local HUMBERTO PRIETO HERRERA y el diputado RIGO RAMOS ORDÓÑEZ, quienes encabezarían sus grupos para reunirse con RODOLFO ayer domingo, pospusieron igualmente su Encuentro con el todavía director de RTC de la 4T.

MAKI, UN PELDAÑO MÁS

EN SU ASCENDENTE CARRERA

Pero como en la segunda parte de este espacio le proporciono más información de la visita de MARIO DELGADO a Reynosa, mejor deje compartirle que al asumir como Coordinadora Nacional de la Comisión de Salud del Colectivo 50+1MX, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ se suma al grupo de mujeres que promocionan la protección y el desarrollo de su género en todos los ámbitos de la vida, en la política, el desempeño profesional y personal y como individuos de esta sociedad.

La Alcaldesa de Reynosa rindió protesta a este Colectivo, que preside MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, en un evento celebrado a distancia por medio de la plataforma Zoom, este viernes 2 de octubre.

El mensaje de bienvenida al foro virtual estuvo a cargo de la Presidenta nacional del colectivo 50+1MX, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, Maestra en Administración Pública, ex Diputada Local, Federal y ex Senadora de la República.

En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la Alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, presentó las ponencias: ‘Presupuesto 2021’ y ‘Cáncer de Mama’.

En sus ponencias, la Doctora MAKI ORTIZ, presentó un análisis de los presupuestos federales en varias materias, con énfasis en Salud en cuanto al decremento en algunas partidas que harán mella en la atención a la necesidades sanitarias de los mexicanos.

El Colectivo 50+1MX esta integrado por las Legisladoras Federales con profesión de Médico Cirujano, MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, ELBA LORENA TORRES DÍAZ y MARIANA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN, así como las Diputadas Locales Rosa ALBA RAMÍREZ NACHIS y MIRIAM BERENICE RIVERA RODRÍGUEZ.

También forman parte de la Comisión que preside la Alcaldesa de esta ciudad, las Doctoras GLADYS GEORGINA GARCÍA HERRERA, SIMBELIN MARTÍNEZ GOMEZ, MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA HERNÁNDEZ, MARÍA PATRICIA FOX LOZANO, CRUZ MARINA FIGUEROA CÓRDOVA; la Maestra en Enfermería MA. EDITH MÚJICA CHÁVEZ, EVANGELINA BASTIDAS RODRÍGUEZ, KARIME ATHIE ORTIZ, ELI ALEJANDRA GARCIMARRERO ESPINO, todas con trayectoria destacada e importantes cargos en la educación, servicio público, organismos sociales e iniciativa privada.

CdeV, GIRA DE TRABAJO CON

ENRIQUE RIVAS EN N. LAREDO

En otro tema, deje decirle que, en gira de trabajo por Nuevo Laredo, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, acompañado por el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, supervisó el proyecto de construcción del Centro de Convenciones, en los terrenos donde será edificado.

El alcalde explicó al Ejecutivo estatal, cómo será el complejo de negocios que se desarrollará con inversión pública y privada.

«Con inversión pública, el Estado construirá el Centro de Convenciones, donde destinará 250 millones de pesos en terrenos donados por el Municipio», expresó.

RIVAS CUÉLLAR señaló que el resto de la inversión para este proyecto será privada.

Indicó que será un complejo integral, donde el estilo del Centro de Convenciones, el Parque de Béisbol y el Megaparque se integrarán de manera simétrica.

“Son medidas contracíclicas ante una crisis, el gobierno está haciendo una apuesta para generar empleo, atraer inversión y mandar el mensaje que se está empezando a construir para lo que viene, que no estamos de brazos cruzados”, expresó el edil.

Como dato de contexto, el secretario de Obras Públicas, JAIME RUIZ RENDÓN detalló al gobernador Cabeza de Vaca lo que incluirá el proyecto de construcción.

Informó que tendrá una rotonda por donde pasará el bulevar Don Víctor Lozano que formará parte de un circuito vial que conectará al edificio World Trade Center (WTC), el parque de béisbol y el parque acuático.

Este complejo también incluye un hospital privado y un centro comercial, pues está pensado en ofrecer un espacio más para el divertimento de las familias de los Dos Laredos, por lo que estará abierto los siete días de la semana.

APORTACION FEDERAL PARA

FESTEJO CULTURAL A MATAMOROS

De Matamoros reportan que, como resultado del fomento e impulso a la cultura por parte del Gobierno Municipal, nuevamente este es uno de los municipios ganadores al participar en la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos PROFEST 2020, obteniendo recursos para la realización del Festival de la Huesuda 2020.

La directora general de Cultura en el Gobierno de Matamoros, LARISSA LÓPEZ CARRILLO informó que a nivel nacional, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República seleccionó 57 proyectos de 23 entidades federativas, entre ellos, el presentado por esta frontera.

Mencionó que resultado de que el proyecto presentado por Matamoros fuera seleccionado se recibirá un recurso por 237 mil 100 pesos para la realización del Festival de la Huesuda 2020, que este año será realizado a través de las plataformas digitales y con participaciones en escenarios públicos, cuidando que no haya aglomeraciones.

LÓPEZ CARRILLO indicó que dicho festival se realiza en el marco de la celebración del “Día de Muertos”, una tradición arraigada en México y reconocida mundialmente al celebrar la vida después de la muerte.

Durante el Festival de la Huesuda 2019 se realizaron diversas actividades artísticas y culturales en los diferentes panteones municipales, que fueron disfrutados por miles de visitantes que asistieron a los camposantos.

[-Entreparéntesis: En su reporte COVID de este sábado, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA informó sobre 120 nuevos pacientes y 13 fallecimientos asociados a la enfermedad causada por el virus SARS-COV2. Al 03 de octubre, la cifra oficial en Tamaulipas asciende a 29,517 positivos acumulados, de los cuales 25,475 se han recuperado y 2,400 han fallecido-].

MARIANA RODRÍGUEZ

RECUPERARÁ VICTORIA

A propósito de “polaca”, la confirmación de la diputada con licencia MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL como alcaldesa sustituta de XICO GONZÁLEZ URESTI, dio un respiro de alivio a los victorenses pues, de entrada, hubo un cambio estético en el Palacio del 17 Madero, pues no es lo mismo ver a XICO subiendo las escaleras hacia el segundo piso del edificio municipal, que disfrutar la simpatía y la estética femenina de PILAR.

Eso, así nada más de entrada, ya es ganancia.

Pero, es predecible que del Palacio de enfrente surja apoyo inusitado para rescatar la ciudad capital, pues XICO la tenía convertida en un auténtico muladar, a tal grado que hasta la avenida principal, ¡la Hidalgo!, parecía camino de terracería, de modo que en el calor infernal del medio día los vehículos transitan entre densas nubaredas de polvo, con perjuicio de comerciantes, automovilistas y peatones.

¡Imagínese usted!

Pero, ¿será factible el rescate político?

No será fácil, por supuesto, si considera usted que el PRI trae como as bajo la manga a la diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN, de amplio raigambre social y político en la capital victorense, mientras que por el lado de Morena no debe descartarse al Delegado federal de SeGob, al ex tres veces diputado FELIPE GARZA NARVÁEZ, quien está en su mejor momento para gobernar con la templanza y la serenidad de su edad a un municipio que merece mejor suerte.

Sin embargo, la simpatía natural de MARÍA DEL PILAR ya cautivó a la sociedad victorense… ahora solo falta que se instrumente le mecánica para convertirla en candidata de Acción Nacional a la presidencia municipal.

Como se lo anticipamos en nuestra colaboración del viernes, la nominación de PILAR como Alcaldesa sustituta era cuestión de mero trámite legislativo, en cuyo cumplimiento se vio la pericia del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, diputado GERARDO PEÑA FLORES, quien a partir de ese día empieza a operar la enorme ola azul que cubrirá otra vez Tamaulipas, y cuyas primeras manifestaciones ya se manifiestan en todo el territorio estatal.

Sin lugar a dudas, GERARDO es la pieza política mejor elaborada del sexenio, y dará resultados.

PRI “REVIVE”

EN MORENA

Vuelvo con Morena para compartirle que la tumultuaria conferencia de prensa que ofreció MARIO DELGADO en el Holiday Inn, nos recordó aquellos tiempos dorados del viejo PRI, cuando hasta los empleados de intendencia aprovechaban la presencia de los líderes partidistas para arrimarse a la foto, pues MARIO fue generoso al “dejarse querer” por propios y extraños, que al fin lo suyo ahorita es campaña.

Así, no pocos aspirantes del 2021 a lo que sea, aprovecharon que el candidato al liderazgo nacional pasaba a su lado, tomaron su teléfono celular y le pidieron a su compadre que los captara cerca de DELGADO CARRILLO.

Y después, ¡por supuesto!, subieron la foto a redes para presumir “posicionamiento”, lo cual no engaña a nadie pues las verdaderas posibilidades se dan en la “talacha” de territorio, no en el confort del aire acondicionado.

Y bueno, esa imagen nos recordó al viejo PRI, le digo, porque en el Morena de ahora, como en el PRI de aquellos tiempos, empieza a darse una especie de estratificación político-social, donde hay clases altas, medias y bajas y en ese mismo orden se reparten las responsabilidades, de modo que la tarea de cargar insumos para trasladar beneficios a las capas más desprotegidas de las colonias populares, corresponde a los chalanes de los aspirantes.

Es decir, en Morena apareció el “clasismo”.

Por cierto, la oficina de prensa de la Diputada Federal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, publicó que MARIO DELGADO es la mejor opción para ser el próximo Presidente Nacional de Morena.

“Este gran recibimiento que da Tamaulipas a MARIO DELGADO, confirma que es la mejor opción para presidir Morena a nivel nacional”, boletinó la diputada.

TAMPICO AVANZA, DE LA

MANO DE ‘CHUCHO’ NADER

Mientras que en Tampico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró este sábado la rehabilitación y modernización del parque recreativo «Juan de Villatoro», en la colonia Campbell, cumpliendo con ello el compromiso contraído con las familias del sector y con la comunidad educativa de los planteles ubicados en el entorno.

Acompañado de su esposa, AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF y de los Diputados locales, MON MARÓN y ROSA GONZÁLEZ, así como del Secretario de Bienestar Social, RENÉ SENTÍES BARRIOS, el mandatario porteño señaló que mediante la ejecución de esta obra, se recupera un importante espacio en beneficio de los vecinos y se continúa el proceso de transformación en los diferentes sectores de la ciudad.

«El parque Juan de Villatoro es un lugar emblemático en esta colonia, que es una de las más antiguas y tradicionales de nuestra ciudad y que lamentablemente durante muchos años cayó en el abandono», expresó.

CHUCHO NADER, acompañado también por miembros del Cabildo, explicó que en los trabajos de rehabilitación se destinó una inversión del orden de los 250 mil pesos.

INAUGURA CABEZA OTRA

ESTACIÓN TAM, EN HIDALGO

Desde otro punto de la geografía tamaulipeca y como seguimiento a su compromiso de continuar brindando más seguridad a los tamaulipecos, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, inauguró en el municipio de Hidalgo, las instalaciones de una nueva Estación Tam, la cual forma parte del proyecto impulsado por su administración para fortalecer la confianza de los usuarios de la red carretera estatal.

Esta octava Estación Tam se encuentra ubicada en el Poblado El Tomaseño, a un costado de la carretera nacional a Monterrey.

El mandatario tamaulipeco estuvo acompañado del Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS y otros funcionarios estatales.

Las Estaciones Tam están ubicadas cada 50 kilómetros en puntos estratégicos de las carreteras del Estado, permitiendo brindar de esta forma atención, asistencia y orientación a los usuarios que así lo ameriten.

El proyecto consta de tres etapas, de las cuales la primera de ellas consta de la edificación de 10 complejos de este tipo. La segunda etapa contempla construir 12 Estaciones Tam adicionales en el Estado y ya en el desarrollo de la tercera etapa se cubrirá el resto para llegar a un total de 30 edificios similares

Como parte de su gira de trabajo en este municipio, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA realizó también un recorrido por el ejido El Chorrito, donde convivió con habitantes, comerciantes y turistas que visitan este emblemático destino turístico y religioso del centro del Estado.

Por último, el investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dr. EVARISTO AGUILAR LÓPEZ, impartió la conferencia virtual “El Espacio Sonoro de la Huasteca”, un proyecto de investigación aplicada a la creación musical.

El Doctor en Artes Musicales y percusionista, llevó a cabo su exposición en el marco del 3er Ciclo de Conferencias “Música Aplicada”, organizado por el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán.

En su participación, abordó el desarrollo de las obras basadas en una perspectiva contemporánea de imágenes sonoras a partir de la Huasteca, en la cuales ha colaborado con investigadores, ejecutantes, compositores, escritores, fotógrafos, escultores, bailarines, arquitectos, coreógrafos y pintores alrededor del mundo para la generación de nueva música integrada a la realización trabajos multidisciplinarios de creación artística.

Realizó en su conferencia un recorrido histórico a través de la publicación del su libro “-37°”, y de sus más de 20 fonogramas dentro de los que destacan: Sonidos de Tampico, Ritmos de la Huasteca, Jazzteco, Xantolo: the day of the death in the Huasteca, Los Caballitos, Swexican Music for Flute & Percussion, los cuales le han permitido presentarse y colaborar internacionalmente.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.