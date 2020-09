[email protected]

MARIO DELGADO EL MÁS ACEPTABLE PARA MORENA

Rubén Dueñas

De los 71 candidatos que aspiran a llegar a la dirigencia nacional de MORENA, 35 de ellos para encabezar la presidencia y 36 que buscan la secretaría general, son seis los que puntean para asumir el liderazgo del nuevo partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los seis “tiradores” que según nosotros tienen posibilidades de encabezar el comité ejecutivo nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), son Mario Delgado Carrillo, Porfirio Muñoz Ledo, Yeidckol Polevnsky, Gibran Ramírez Reyes y Alejandro Rojas Díaz Durán.

Hasta el sábado, según el destacado periodista José Cárdenas, el diputado y coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, figuraba en el primer lugar de la encuesta con el 43.3% de las preferencias entre los morenos; luego estaba Yeidckol Polevnsky con el 39.8%, después Muñoz Ledo con el 15.5% y en el cuarto lugar Gibran Ramírez Reyes con 6.3 por ciento. Alejandro Rojas no aparece en la encuesta.

En lo personal como analistas políticos hemos sostenido desde el primer día en que empezó este mitote por el mando entre los integrantes de las “tribus” de MORENA, de todos los que han sacado la cabeza, Mario Delgado Carrillo, nos parece el más aceptable para dirigir al partido antes de que se lo acaben como ocurrió con el PRD, al que le dio la puntilla mismo López Obrador, sin lograr su objetivo.

Creemos que el único pero que le podría poner el presidente López Obrador a Delgado Carrillo, es que según dicen los que saben mucho es “alfil” del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, que también tiene su corazoncito y sueña con la Presidencia de la República, al que por cierto muchos no lo ven mal.

El gran maestro en ésta pelea por la dirigencia nacional de MORENA sin lugar a dudas para nosotros sería el otrora dirigente nacional del PRI y también del PRD, diputado federal dos veces, senador, además de ex titular de la SEP y de la STPS, pero, pero, pero, a sus 87 años de edad nos parece muy cuesta arriba el camino, por lo que creemos no es muy saludable su objetivo, pero es su decisión la que vale.

De Yeidckol Polevnsky ya tenemos referencias de sobra, con el tiempo que ha estado o estuvo al mando MORENA, nos dimos cuenta que le es leal a morir a López Obrador, pero, pero, pero, es de las personas más explosivas y conflictivas que hemos conocido en el ejercicio de nuestra profesión y de los dados –dice la gente sensata– “es mejor no jugarlos”.

Entre ella y Alejandro Rojas Díaz Durán, creemos que realmente la diferencias es insignificante y hasta parece que están cortados con la misma tijera. Leímos por ahí que al parecer fué una mujer la que lo bautizó con el mote de “Perro Pantorrillero”, creemos que la descricpión habla y dice mucho por si sola.

En un principio creímos que era broma el que alguien mencionara en Estados Unidos al presidente Donald Trump como prospecto para el Premio Nobel de la Paz del 2021. Pero resulta que al parecer la cosa va en serio ya que Magnus Jacobsson, miembro del Rilksdag (Parlamento) de Noruega, nominó al Premio Nobel a Trump y a los gobiernos de Serbia y Kosovo, “por su trabajo conjunto por la paz y el desarrollo económico, a través del convenio de cooperación firmado en la Casa Blanca.

“El comercio y las comunicaciones son pilares importantes para la paz”, dijo el legislador sueco vía Twitter, donde compartió la carta que envió al Comité del Nobel.

El pasado 4 de septiembre el presidente Trump anunció que los líderes de Kosovo y Serbia firmaron el acuerdo para normalizar relaciones económicas con la mediación del gobierno de Estados Unidos. Antier 9 de septiembre el miembro del Parlamento noruego Christian Tybring-Gjedde envió carta para proponer a Donald Trump como merecedor del Premio Nobel de la Paz del 2021.

Argumentó el legislador de Noruega que el presidente estadounidense logró el histórico acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Arabes Unidos, por lo que se convirtió en la primera relación normal del país hebreo con una nación árabe de la península.

Por cierto en el 2018 fue el mismo legislador Tybring-Gjedde propuso a Trump para el Nobel de la Paz en 2018, por la cumbre en Singapur entre el estadounidense y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, que redujo las tensiones nucleares en Asia. La simple postulación de Trump para el Premio Nobel de la Paz del 2021, le ayudaría mucho a ganar su reelección como presidente de Estados Unidos, definitivamente.

Donald Trump ni que decir la trae de buenas, así lo creemos porque el sábado de la semana pasada hubo un desfile de embarcaciones en apoyo a la reelección del presidente de EEUU, en el lagoTravis del estado de Texas, de las que varias se hundiéron debido al fuerte oleaje según las autoridades y medios locales, evento al que obviamente Trump había sido invitado pero no asistió.

“Wish I could join you, but totally focused on November 3rd. Thank You”, dijo Donald Trump. Eso para nosotros esa traerla de buenas.

Por cierto la UAT en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), llevaron a cabo el Ciclo de Conferencias “Materiales Alternativos y Vivienda Rural”, mediante la plataforma de colaboración virtual Microsoft Teams.

El ciclo de ponencias estuvo dirigido a los estudiantes de Arquitectura e Ingeniería Civil, con el objetivo de despertar y motivar la vocación científica, la empatía y preocupación por generar proyectos que coadyuven al rescate y uso de materiales sustentables en las zonas rurales de las huasteca.

En continuidad a las conferencias virtuales a cargo de especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se impartió el tema “Presentación de Casos de Anatomopatología”, dirigido a estudiantes, profesores, profesionistas y público en general.

La exposición estuvo a cargo del M.C. José Luis Palomares Rangel, investigador del Cuerpo Académico de Sanidad Animal y coordinador del área de patología de la FMVZ-UAT, quién se refirió a los casos que llegan a ésta área de la Universidad y que sirven para la preparación académica de los nuevos médicos veterinarios.

E-mail [email protected]

[email protected]