SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MARIO DELGADO LLEGA A TAMAULIPAS ESTE SABADO

EL SNTE NO DEJA DE TRABAJAR y su dirigente estatal RIGO GUEVARA VAZQUEZ dijo que “En reconocimiento a su trabajo, entrega y compromiso en la formación de múltiples generaciones, el Secretario General de la Sección 30, del SNTE, realizó la primer entrega de licencias prejubilatorias a los trabajadores de la educación que entregaron gran parte de su vida a la docencia.

RIGOBERTO GUEVARA dijo que en un acto sin precedentes marcado por la pandemia del COIVID-19, para proteger la salud y la integridad de los trabajadores de la educación a través de la gestoría virtual, el SNTE, realizó los trámites para obtener 150 licencias prejubilatorias, sin la necesidad que los solicitantes se trasladaran a la capital del estado para hacer la tramitología.

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, dijo que las licencias prejubilatorias corresponden a los diferentes niveles de educación básica destacando los municipios con mayor población educativa como Laredo, Matamoros, Reynosa, Tampico, ciudad Madero y Victoria.

Acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo Seccional y cumpliendo con las medidas establecidas por las autoridades de salud, y de manera simultánea en las 15 regiones educativas, del Estado, se llevó a cabo la entrega de este tipo de documentos protegiendo la salud y la seguridad de los trabajadores de la educación.

POR EL RUMBO DE REYNOSA se mueve muy activo el LIC. CARLOS ALBERTO RAMIREZ dirigente político del PES y mire que bueno que se safó del proyecto del petulante y ambicioso RIGOBERTO RAMOS que nomás a los que les suelta el apoyo le ponen que va ganando en la encuesta.

La pregunta es cual encuesta, pues se sabe y conoce que la encuesta es de quien la paga asi de sencillo por eso no se atiborren de plegarias para este sujeto que a todos les ha cerrado las puertas porque tiene dicen que es de mecha corta.

EN FIN resulta que el dirigente político del PES, estuvo visitado junto con líderes territoriales y sus directores FRANCISCO ESTRADA y MARTIN VAZQUEZ diversos sectores de la ciudad fronteriza que espera mucho del nuevo liderazgo del PES.

Dijo el dirigente CARLOS RAMIREZ que “Vamos a trabajar por las ideas que, como ciudadanos, todos y todas tenemos pues Compartimos, con vocación de servicio, porque quienes dedicamos parte de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a este Proyecto y a nuestra ciudad, no estamos aquí para servirnos del Pueblo estamos para ayudar al Pueblo y, estamos aquí para servir a la ciudadanía.

En visita a la colonia Vientos de cambio para brindar pláticas sobre dos temas La Unidad para Fortalecernos como Sociedad y Pasos a seguir para dar certeza legal al patrimonio.

MARIO DELGADO ESTE SABADO EN REYNOSA

POR CIERTO, se preparan todos los morenistas, militantes y simpatizantes de Tamaulipas para recibir este sábado desde la mañana en rueda de prensa a MARIO DELGADO CARRILLO quien se pone sin duda a ser el favorito para la presidencia nacional del MORENA.

MARIO DELGADO llega a Reynosa para sostener una rueda de prensa a las 11:30 de la mañana en conocido hotel de la ciudad.

Asi para después entrevistas con cadenas televisivas en la región y a las 3:30 de la tarde un encuentro con representantes simpatizantes del estado de Tamaulipas donde refrendará los compromisos como luchador político de la izquierda que ha sido y donde ha destacado.

REACOMODOS POLITICOS EN EL ESTADO

Recuerda amigo lector que le comenté de los reacomodos que venían en la estructura del estado de Tamaulipas.

AHÍ ESTA ya y como le comento que la salida del alcalde XICOTENCATL GONZALEZ URESTI de la presidencia municipal de Ciudad Victoria ya estaba anunciada.

ESTE médico y ex independiente ya se encuentra despachando como sub secretario de salud en lugar de MARIO ENCARNACION CANTU originario de Reynosa y del equipo central del gobernador del estado.

XICO GONZALEZ ya en la sub secretaria de salud, estará calculando por un lado llegar a la titularidad en lugar de la doctorcita GLORIA MOLINA o bien alcanzar una diputación local o federal en las decisiones que vienen del año próximo.

YA TIENEN ALCALDE EN LA CAPITAL DE TAMAULIPAS

PILAR GOMEZ LEAL, diputada local que sacó licencia al cargo en el poder legislativo, es la nueva alcaldesa interina de Ciudad Victoria.

UNA LOTERIA ya cantada y que viene a sustituir a XICO GONZALEZ URESTI que se va por la puerta de atrás algunos lo señalan de esa manera y otros como a quien tenían que sacrificar pero que podrían fincarle responsabilidades en su paso por palacio municipal.

De igual manera usted amigo lector no piensa usted que mas de 5 alcaldes en Tamaulipas pudieran correr la misma suerte para dejar mejor parado al estado.

Municipios que podrían estar señalándose para que sean llamados sus alcaldes para que aclaren varias cosas de las que podrían ser señalados

TAMBIEN EN REYNOSA se dieron renuncias, aunque como a nosotros no nos paga MAKI convenio publicitario no nos envían la información que ellos quieren que se maneje a su favor nos dimos cuenta de la salida de ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO como secretario del republicano ayuntamiento.

ROBERTO CARLOS ha tenido una amplia trayectoria dentro del PAN como sabemos, aunque un leve desliz en el 2010 como candidato a diputado local por el IV distrito por el Partido convergencia donde no logro el objetivo, solo cumplió una encomienda.

LIDERAZGOS EN DECADENCIA

ADOLFO SIERRA MEDINA lo conoce amigo lector, un nefasto dirigente del sector salud en Tamaulipas que a raíz de su liderazgo manipulador sobre los trabajadores de SNTSS ha mantenido una economía muy vasta para el y su familia además de que pensó que le iba a ir muy bien con los vientos de cambio y en realidad lo han ignorado porque ya lo conocieron como es seguro que le viene quedando grande ya el liderazgo político sindical que ostenta.

JOVEN PRIISTA EN ASCENSO

AL QUE NO HAY QUE PERDER de vista como regidor y activista político es a CARLOS GARCIA REYNA en Rio Bravo donde ha estado desarrollando una fuerte labor al frente de la comisión de los jóvenes en el cabildo municipal asi como también lo hace como secretario técnico del PRI municipal y ya lo hizo como dirigente juvenil, ex secretario de organización por lo que vemos que su carrera política va en ascenso y esto da motivo para pensar que no hay que perderlo de vista.

ENVIO mi solidaridad y abrazo fraternal a la familia ALMANZA ARMAS por la irreparable pérdida de la señora VICTORIA ARMAS en dias pasados asi como al empresario JORGE ALMANZA ARMAS deseando una pronta resignación y fortaleza.

Envio mi mejor deseo al diputado federal por el distrito V de Tamaulipas MARIO RAMOS TAMEZ para que se recupere de la convalecencia asi como su esposa al contagio del COVID 19.

ASI COMO a nuestro amigo PEDRO REYES MARTINEZ de la colonia Hijos de ejidatarios que convalece después de una operación de vesícula deseando pronto este nuevamente en el activismo político que realiza por la 4T.

QUIERO RECORDAR este 2 de octubre al ingeniero PEDRO ARTURO DOMINGUEZ AGUILAR en su natalicio y quien se nos adelantó en el camino de la vida.

Quien fuera funcionario del SEPOMEX nacional como ex gerente de recursos materiales de la dirección nacional en 1993, oficial mayor del gobierno de la ciudad de México asi como funcionario público en diversas dependencias a lo largo de una limpia trayectoria y hoja de la administración pública originario de Rio Bravo.

DE LA MISMA MANERA, Envio mi felicitación por su cumpleaños este 2 de octubre a VICTOR JIMENEZ SUAREZ, MARY CRUZ PIÑA, LIC. HAYDEE SALINAS DE CAMORLINGA, JESUS AVILA, MAYU REYNOSO, RAFAEL ORDAZ, MARIO TREVIÑO LIMON Y ALEJANDRO ZERTUCHE.

Y este 3 de octubre felicito por su cumpleaños a ALVARO ZAMORA, GERARDO RIBERA ESPARZA, MARTIN HERNANDEZ MARTINEZ, director del Periódico Valle del Norte; ALEXIS SEGURA, JESUS FLORES, MAO FLAMARIQUE Y GERARDO LORENZO… Y NOS VEREMOS.