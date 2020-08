EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Mario Delgado, una imposición

La vieja fábula del escorpión y la rana, que algunos atribuyen a Esopo y en la que al final el animalejo acaba por picarle a su benefactor tras ayudarlo a cruzar el río -“no pude evitarlo, está en mi naturaleza”-, se está repitiendo en Morena, pues desde la cúpula del poder se está replicando el vicio presidencialista de imponer al líder nacional del partido en el poder.

Así, la famosa “encuesta abierta” para elegir a la presidencia y a la secretaría general del CEN, parece un mero formulismo para darle una manita de barniz democrático a lo que debería ser, en rigor, una elección interna como lo marcan los estatutos, y no un montaje al gusto del Jefe máximo.

Pero para ellos lo hacen, pues al final del día la grosera imposición que pretenden con el Coordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja, MARIO DELGADO, se les revertirá en el momento de llamar a la unidad.

Si desde ahora imponen en la dirigencia nacional del partido al -¡¿todavía?!- presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, ¿qué le espera a la militancia de Morena en los procesos internos de selección de candidatos a gobernadores, diputados federales, presidentes municipales y diputados locales para los comicios del 2021?

Pero, sobre todo, ¿cuál será el resultado final de las urnas el 6 de junio del 2021?

Imagínese usted que MARIO DELGADO impusiera desde la presidencia nacional de Morena a su compañero de legislatura, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, para la presidencia municipal de Reynosa; ERASMO GONZÁLEZ para Madero, la diputada ADRIANA LOZANO en Matamoros, o HÉCTOR “El Calabazo “VILLEGAS GONZÁLEZ para Río Bravo: ¿cuál sería el resultado de esta eventualidad?

En principio, la fractura del partido, pues lo que se busca es democratizar la vida interna del partido, pero ¿cómo hacerlo, si el método para la elección de la dirigencia nacional está viciado de origen?

Pero, parece que el palo ya está dado, pues el inminente líder nacional de Morena, MARIO DELGADO, arrancó su campaña interna en Tabasco, tierra del Presidente.

REYNOSA, OBRAS SON AMORES

Cambio de orientación temática para compartirle que el Ayuntamiento, presidido por la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, entregó otra obra de rehabilitación de pavimento a la colonia Rodríguez, que se suma a las 3 pavimentaciones, 2 recarpeteos; la construcción de 1 biblioteca equipada en la primaria Benito Juárez y rehabilitación de oficinas del Consejo de Seguridad Pública Municipal.

«Estamos pavimentando muchas calles y las estamos inaugurando porque estamos convencidos que tenemos que avanzar en esto y más obras», dijo la Doctora MAKI ORTIZ.

Al cortar el listón inaugural de la calle Guadalajara, la Alcaldesa mencionó que el sector ha recibido casi 40 Millones de Pesos de inversión en obra pública, pues tan sólo en lo que va del 2020 se aplica en la colonia un presupuesto superior a los 24 Millones, con un impacto social favorable para miles de familias.

En presencia de vecinos y funcionarios del Ayuntamiento, la Presidente Municipal, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, detalló que la inversión en la calle Guadalajara, entre Occidental y Herón Ramírez, corresponde a 1 Millón 221 Mil 506.27 Pesos y beneficia directamente a mil 66 personas siendo útil para miles de ciudadanos.

La obra fue inaugurada por la primera autoridad acompañada por el Secretario Técnico del Ayuntamiento, Lic. HUGO RAMÍREZ TREVIÑO; el Secretario de Obras Públicas, Arq. EDUARDO LÓPEZ ARIAS e integrantes del Cabildo comprometidos con la mejora continua de la infraestructura urbana de esta ciudad.

CARLOS PEÑA ORTIZ, AL DIF

En la misma sesión, la Alcaldesa, MAKI ORTIZ tomó protesta a CARLOS PEÑA ORTIZ, como Presidente del DIF.

Expuesto por el Secretario del Ayuntamiento, ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ ROMERO, el punto VII del programa oficial, la propuesta fue aprobada por unanimidad, para que PEÑA ORTIZ ocupe el cargo de Presidente del Patronato del Sistema DIF-Reynosa.

De acuerdo a la toma de protesta, el Lic. CARLOS PEÑA ORTIZ, asumió el encargo que le fue conferido para administrar las acciones del organismo en bien de la sociedad reynosense.

RECONOCEN A PEÑA GARZA

La alcaldesa, MAKI ORTIZ, agradeció todo el excelente trabajo que se realizó en la gestión del Lic. CARLOS LUIS PEÑA GARZA, ya que con la administración de los recursos, se logró activar otro programa, Avanzando Contigo para beneficio de las familias, incrementando el número de familias beneficiadas y respondiendo a las peticiones de las personas que más lo necesitan en las colonias.

“Yo le reconozco su trabajo y tengo un gran respeto por él y gran afecto por la administración que hizo”, dijo la primera autoridad municipal.

PROTESTA NUEVA REGIDORA

En Reynosa, por cierto, la Presidente Municipal MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, tomó protesta a la nueva integrante del Cabildo en la Comisión de Salud, MARÍA ANSELMA HERRERA RODRÍGUEZ, durante la Septuagésima Tercera Sesión de Cabildo, realizada de manera virtual.

HERRERA RODRÍGUEZ asumió su cargo como Segunda Regidora, en suplencia de la Lic. MARÍA ELENA BLANCO CHÁVEZ, a quien este lunes 24 durante la LXXII Sesión, se le ofreció un homenaje póstumo por su reciente fallecimiento.

AMLO, OBRAS POR $ 600 MDP

De orro lado, le comparto que las obras que el Gobierno de la República realiza en Matamoros, rebasan los 600 millones de pesos, convirtiéndose en una inversión sin precedente en esta frontera, afirmó el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

El Presidente Municipal afirmó que el Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha dirigido sus acciones de gobierno a las zonas más vulnerables del país, entre ellas, las colonias de Matamoros.

Explicó que gracias a su apoyo, la zona sur-oriente de la ciudad con colonias con polígonos de pobreza extrema tiene hoy importantes obras que garantizan un mejor nivel de vida a las familias.

En ese sector se construyó un mercado público, concretamente en la colonia Solidaridad y que será entregado por AMLO durante su visita que hará el próximo jueves a esta ciudad.

A un costado del mismo fue construido un centro deportivo que permitirá la recreación de las familias y estimulará a los jóvenes para que realicen diversas actividades deportivas.

LÓPEZ HERNÁNDEZ explicó que entre las obras de impacto social construidas por el Gobierno de la República en la ciudad, destacan la construcción de tres instituciones educativas, de nivel primaria, secundaria y preparatoria.

Entre otras obras también destacan 37 obras de pavimentación en colonias con polígonos de pobreza extrema; algunas de esas colonias fueron fundadas hace más de 20 y 30 años y aún no tenían obras de pavimentación.

GERARDO PEÑA, SU FUTURO

Un paréntesis para compartirle que la Diputación permanente del Congreso local, que preside el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, se reunirá hoy miércoles 26 de agosto, a las 12:00 horas, en la Sala de Comisiones Independencia, a efecto de ventilar la temática legislativa pendiente.

A propósito de GERARDO, ignoramos si esté en su Agenda separarse de sus tareas legislativas para asumir nuevos retos, pero solicite o no licencia a la LXIV Legislatura, lo que sí es un hecho es que el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, realizará importante operación en su partido, el PAN, para posicionar a la lista de candidatos a puestos de elección popular para los comicios del 2021.

PEÑA FLORES, ya se lo habíamos dicho, es el principal operador del partido en el poder estatal, de ahí que no le sorprenda verlo en Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros o municipios intermedios como Miguel Alemán, Río Bravo, Mante, Altamira o ciudad Madero, pues quienes conocen la estructura política del Grupo en el Poder, saben de cierto que GERARDO es el hombre de toda la confianzas del Ejecutivo estatal.

¡Por supuesto! que la presunta lista de [pre] candidatos del PAN a diputados locales que recién circuló en redes, es falsa de toda falsedad, pro sirvió como “buscapiés” para pulsar el ánimo ciudadano en relación con algunos de los nombres.

Como sucedió con la ola de repudio que generó el nombre del secretario general de la Sección 30 del SNTE, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZAQUEZ, a quien sus enemigos sindicales “quemaron” al incluirlo en la susodicha lista, pues hasta el profesor ARNULFO RODRÍGUEZ tuvo más fans, no obstante que la quebrantada salud del ex líder magisterial ya no le permite asumir retos de esa naturaleza.

Pero le seguiremos informando.

RIVAS, RESPALDO A LA EDUCACIÓN

Mientras que en Nuevo Laredo, con la entrega de órdenes de compra de equipo que hizo el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR a 10 instituciones de educación, el programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’ alcanzó la cobertura de 176 espacios educativos, en la segunda vuelta.

El presidente municipal señaló que la mejor inversión es la que se hace en educación y este gobierno municipal está convencido de apostarle así al futuro de Nuevo Laredo.

“Una de las cosas que están a nuestro alcance es no dejar de trabajar en la gran apuesta que hemos hecho nosotros, que es la educación, ustedes ya han sido testigos del trabajo, de la política pública que hemos emprendido y del convencimiento que tenemos como gobierno municipal que si le apostamos a la educación le apostamos al futuro”, destacó RIVAS CUÉLLAR.

Para hacer la entrega de los apoyos, el Presidente Municipal se enlazó de manera virtual con las y los directivos de la Escuela Primaria ‘Naciones Unidas’, y de los jardines de niños ‘Profra. y Lic. Lydia Ángela Ramírez Hernández’, ‘María Concepción Ramírez Coss’, ‘Manuel Cavazos Rodríguez’, ‘Benito Juárez García’ y ‘Estefanía Castañeda’.

Así como de los preescolares ‘María de Jesús Rodríguez’, ‘Club de Leones’ matutino y vespertino y Centro de Atención Múltiple 16 ‘Tzehuali’.

TAMPICO, APOYO A LOCATARIOS

En Tampico, entre tanto, el Presidente Municipal CHUCHO NADER dio a conocer que alrededor de un cuarenta por ciento de los locatarios que se encontraban ubicados en los mercados temporales, han ocupado sus correspondientes espacios en el nuevo mercado de Tampico, el cual, dijo, paulatinamente está cobrando un importante dinamismo comercial.

Entrevistado, luego de efectuar un recorrido en la bajada de la calle 20 de noviembre, entre Héroes del Cañonero y Pedro J. Méndez con el nuevo Delegado de la Policía Estatal Acreditable en la zona sur, Capitán JULIÁN MANUEL OTAÑEZ CALZA, el Jefe de la comuna destacó que la migración de los comerciantes a su nuevo local se realiza en completo orden y guardando las medidas sanitarias correspondientes.

«Estimamos que a partir de este fin de semana muchos de los comerciantes lleven a cabo la ocupación de sus locales en el nuevo Mercado y estén en condiciones de iniciar labores a partir del próximo lunes; por lo pronto el movimiento comercial poco a poco está tomando una dinámica importante y sin duda se continuará incrementado en los próximos días», expresó.

CHUCHO NADER señaló que a fin de brindar mayor seguridad y protección sanitaria a los consumidores en el nuevo mercado municipal, se aplican las medidas de higiene y control sanitario para evitar contagios por COVID y otras enfermedades respiratorias.

EDGAR MELHEM, RESPALDOS AL PRI

Vuelvo a la “grilla” para compartirle que el presidente del CDE del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, está recurriendo a los más experimentados operadores para reactivar las distintas zonas políticas de la entidad, como sucede en la cabecera distrital del VI distrito federal electoral, donde reapareció el ex diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quien seguramente será aprovechado para recuperar los espacios perdidos de la zona cañera de la entidad.

Empezando por El Mante y los municipios aledaños como Xicoténcatl, González, Gómez Farías, Ocampo y los dos Morelos, donde el PRI, bajo la operación de GUEVARA COBOS, podría quitar el monopolio político que ejerce en la zona la familia VERÁSTEGUI OSTOS, quienes utilizan el control de los insumos agropecuarios como herramientas de control político.

Por otra parte, la experiencia de JUAN BÁEZ RODRÍGUEZ y SERGIO GUAJARDO MALDONADO, servirá de apoyo al dirigente cenecista RAUL GARCÍA VALLEJO para recuperar los municipios rurales, como lo anunció EDGAR, de modo que Río Bravo, Valle Hermoso, San Fernando, Díaz Ordaz, Camargo, Burgos, Méndez, Cruillas, Casas, y otros más, que pasarán a manos el PRI, empezando por Río Bravo, donde el jovenazo ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, quien se alzará con la victoria, aún contra la diputada ROXANA GÓMEZ PÉREZ, a quien sus amigos del PAN pretenden imponerla con calzador allá, donde es percibida como una advenediza que ha generado infinidad de problemas a empresarios de la construcción, con quienes ha tenido que pelear en tribunales.

En matamoros, por cierto, el priismo tiene muchas esperanza de que PEDRO LUIS CORONADO sea nominado para la alcaldía, pese a que tendrá que enfrentarse con un alcalde muy bien posicionado, y que seguramente va por la reelección.

Por el lado del PAN, parece un hecho que el gallo será el ex diputado HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, pese a que IVETT BERMEA le está echando todos los kilos para ganar la nominación.

Solo que IVETT tiene un “pero” al que la sociedad matamorense no pasa ni con edulcurante.

Por último, el poco apego a tratamientos, la mala alimentación y enfermedades como la obesidad, son características de salud que han complicado el escenario de la pandemia COVID-19 en México, a tal grado que un simple resfriado puede acabar en una cifra de morbilidad, aseguró la Dra. LUZ YOSAHANDY PEÑA AVELINO.

La investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dictó la conferencia “Características de salud asociadas a la morbilidad del Covid-19”, en evento virtual organizado por la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos a través de la Oficina de Alcance en Tamaulipas.

En su ponencia, habló de las características de salud, que han hecho que México, sea uno de los países con más morbilidad por COVID-19, pese a no tener en su mayoría población de más de 60 años.

“México está en la tercera posición de países con mayor morbilidad. Y por otro lado tenemos el porcentaje de personas de edad adulta, es decir la población de 60 y más, ¿qué quiere decir esto? España, Francia e Italia tienen estos porcentajes más altos, pero también Estados Unidos. ¿Por qué estos países europeos no están siguiendo la tendencia de Estados Unidos, teniendo el segundo o tercer lugar de fallecimientos? ¿Qué es lo que está pasando?”.

“A Estados Unidos le sigue Brasil y México en fallecimientos, que son países que no tienen gran población en edad avanzada. En este sentido ¿Qué están haciendo España, Francia e Italia? Que están liderando los países con más esperanza de vida, y según las investigaciones esto tiene que ver, con que tienen un sistema de salud muy eficiente, tienen una dieta mediterránea, que les permite abatir los efectos por fumar y otras comorbilidades, y quizás esto les está permitiendo no estar tan en riesgo”.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.