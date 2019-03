DE PRIMERA……. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

MARIO LOPEZ COMETE MUCHOS ERRORES; MALOS ASESORES LE GENERAN ENEMIGOS.

AMLO SE VE CANSADO A CUATRO MESES DE ADMINISTRACION, SIN EMBARGO SU IMAGEN SIGUE CON BUENAS ESPECTATIVAS.

EL PES SE QUEDO SIN REGISTRO Y EL ALCALDE DE MATAMOROS SE QUEDO SIN PARTIDO.

Aunque las predicciones de los psíquicos hablan sobre el futuro de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, durante su periodo haciendo diversas apreciaciones entre las cuales predomina el factor salud, otras auguran sobre el fin de un sexenio en el marco de un presidente de la república, con problemas normales como un pueblo insatisfecho por la falta de cumplimento de las demandas del país.

En otro apartado, algunas opiniones de ciudadanos mexicanos aprecian a cuatro meses de administración a un AMLO cansado por tanto problema en el país producto de los temas que tanto pronuncio durante su campaña, corrupción, inseguridad y pobreza.

Valdría la pena añadir; ¿cómo quiere la mano que mueve los hilos del país (nuestro México) que el Presidente de este país siga permeando ante los mexicanos?; con una imagen positiva, o destruir el partido que hizo ganar al presidente mediante situaciones que se vienen presentando en Morena, como es el caso de Tamaulipas, Puebla entre otros estados donde existen serios problemas ante elecciones a la vuelta de la esquina.

La intromisión de manos ajenas a temas de partido ha provocado que los candidatos sigan estando en el anonimato y con ellos generar una ausencia total de personajes que se promocionen para las diputaciones locales en Tamaulipas.

El nulo liderazgo de políticos por la ausencia de ser de ideología Morenista está provocando que la ola que se tuvo el año pasado ya no alcance las elecciones que se avecinan y con ello disminuir el proyecto de la cuarta transformación que con bombo y platillo anuncian los chairos.

En Matamoros se ha visto una ausencia total de liderazgo Morenista, en temas tanto de índole de la administración publica como de partido, incluso de selección de perfiles que abanderen una misma ideología ( candidatos de Morena rumbo al Congreso) como fue el dejar fuera las propuestas de MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, quien ha tenido que luchar con no ser de MORENA, haber emergido de un partido que no tiene registro(PES) ya y de otro más atrás como es el PRI, lo cual le genera una nula presencia en el entorno del partido, de la sociedad y de lo que viene a futuro inmediato.

El alcalde MARIO LOPEZ ha tenido que echar mano de la jugosa partido para medios a fin de crear una imagen que no tenía ante la sociedad política para permear como alcalde, incluso la falta de capacidad de los funcionarios en las áreas de Medios, Imagen y Relaciones Publicas, se ha venido demostrando al tener que sacar de la mano cartas como el juego sucio para contrarrestar situaciones que más bien son de dialogo y no de ataque, que a la postre se han convertido en enemigos del alcalde que ya no se los podrá quitar de encima y esto a seis meses de su administración cuando al momento debería de prevalecer todavía la luna de la miel.

Grupos de la sociedad, empresarios, políticos de oposición, incluso funcionarios del Partido Acción Nacional a quienes los han atacado por encomienda del alcalde como es el caso de SILVIA ALMANZA ARMAS, Directora de Relaciones Públicas del gobierno Tamaulipeco, entre otros personajes no favorece el crecimiento de la figura del alcalde, sino todo lo contrario ya que la política de los nuevos tiempos es de alianzas, de estrategias encaminadas a generar confianza, no encono entre los agentes que ocupan la política de momento, sean de cualquier partido; el mismo Presidente de la Republica, ha dicho que no hará un cacería de brujas aun cuando existen políticos del PRI y de otros partidos que han cometido daño a la nación.

Tampoco la ocupación de MIGUEL GARAY, Jefe de Comunicación del gobierno de MARIO LOPEZ, quien está en la cuerda floja por haber exhibido la lista de convenios de publicidad con medios, le atañe ocuparse de arremeter en contra de los mismos medios cuando su labor oficial es generar una buena imagen del presidente a través de sus acciones de obra social y de gobierno.

Lo anterior al enviar mediante Facebook o bots golpear a través de su equipo de prensa a quienes de alguna manera opinan sobre la administración o realizan un trabajo periodístico; no son tiempos de campaña del alcalde, son tiempos de acciones de gobierno.

Si la lista de convenios de publicidad con el municipio no es un delito y debe estar en la página de transparencia porque arremeter en contra de los mismos reporteros y demás medios quienes muchos también están en la cuerda floja de ser despedidos de sus medios de comunicación por faltar a la ética y valores de la misma aceptando según directivos un cochupo que no les está autorizado por parte de la administración municipal.

Habría que ver quiénes son los asesores de estas áreas de la administración de MARIO LOPEZ para determinar dónde está la manzana podrida y con ello evitar al alcalde enemigos que se compra por escuchar al oído mentiras, lambisconerías y/o mala información que le llega.

De hechura académico donde seguramente aprendió y enseño valores éticos bien cimentados, al cruzar la línea con la política el alcalde se convirtió en un ser humano arrogante, soberbio y sordo que solamente le interesa saber que es el mejor y ante un equipo tan verde en temas de política su tarea le es más difícil al grado de cometer graves y grandes errores; escuchar, dialogar, conciliar y hacer alianzas lo podrían convertir en un político diferente, pero intentar ser copia de otros perfiles políticos no es una buena idea y eso ya le está costando poner muy en mal al partido por el cual gano la alcaldía incluso poder poder volver ganar las elecciones de los candidatos por Morena rumbo al cambio de Congreso estatal.

La falta de sentido humano del alcalde se ve de manifiesto al despedir a muchas personas que por no ser afines a intereses de su equipo porque ni partido tiene los ha corrido de la administración ofreciéndoles muy poco dinero comparado con lo que les corresponde, anteponiendo que será el Secretario del Ayuntamiento EFRAIN ENCINIA MARIN, quien les resuelve el tema legal, como si este personaje tuviera tan buena imagen ante la sociedad.

Por cierto el alcalde de Matamoros se quedo sin partido, ya no es del PRI, no es de MORENA y se quedo sin el partido que lo catapulto por la candidatura a la alcaldia de Matamoros sin el PES ya que este se quedo sin registro en todo el pais.

WENDY GUERRA, va como candidata por el Partido del Trabajo, por el distrito 9, seguro es una derrota anunciada, el PT solo no trae nada, lo que hizo fue por la ola de MORENA, sin embargo la ex funcionaria en la administración de ALFONSO SANCHEZ GARZA, y ex militante del PRI, también tomo protesta como integrante del FAC, (Frente Amplio Ciudadano), quien será la que aglutine mujeres por parte de este nuevo grupo que también le va a la cuarta transformación y que inicia como una Asociación Civil en todo el estado.

A quien más habrá engañado IVAN PUENTE, para someterse a las boletas en la próxima elección; por lo pronto COCO CARDENAS, no cayo.

