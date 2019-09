DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

MARIO LOPEZ, DERRUMBA MORENA EN MATAMOROS

SACUDEN LIDERAZGO DEL PRI

LA NUEVA LEY EDUCATIVA PRIVILEGIA VIEJAS PRACTICAS SINDICALES Y NO LA CALIDAD DE LA EDUCACION.

Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede controlar, lo que no se controla, no se puede mejorar, lo que no se mejora, tiende a degradar, WILLIAM THOMSON KELVIN.

Que pasa con la reforma educativa!! Tema político o de a deberás de beneficio social.

El presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, cumplió su promesa de echar abajo la mal llamada , según él, reforma educativa del 2013 con el fin de tener contenta a la escandalosa y parista CNTE, y devolverle el pleno control, otrora a cargo del estado mexicano. Lo anterior solo marca una prevalente alianza política, sobre el buen desempeño en el aula.

Prefiere profesores sometidos que a maestros que dependan de su mejora académica continua para obtener ascensos y aumentar salarios.

Lo anterior representa un retroceso que tendrán que asumir las nuevas generaciones, sin duda alguna los partidos políticos de oposición se fueron a la defensiva y esto podría considerarse como un tema de revancha política, sin embargo tanto a nivel nacional como internacional grupos económicos están preocupados por el futuro de las nuevas generaciones en el país, ya que este tema es más bien tratado como un arma electoral y no una herramienta de éxito para la juventud.

El medio británico The Economist lanzó una crítica a la reforma educativa de AMLO, al considerar que este cambio a la Constitución le devuelve los privilegios a los sindicatos de maestros.

En un artículo publicado con el título “En México, AMLO busca expulsar al mérito de las escuelas”, el medio internacional lamentó que AMLO optara por devolverle el poder de la educación mexicana a las organizaciones sindicales de profesores.

La prensa extranjera dice que AMLO” El presidente le prometió a los electores mexicanos un cambio drástico y casi siempre se refiere a sus detractores como personas que se aferran a sus privilegios. Lo irónico es que uno de los logros más importantes en sus primeros meses de gobierno sea el de regresar los privilegios a un apapachado sindicato de maestros”, dijo The Economist.

En cuestión de meses AMLO acabó con el único legado popular del expresidente Enrique Peña Nieto: la reforma educativa promulgada en 2013.

“Esta es una prueba del poder de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, el sucesor populista de PENA NIETO, quien se ha opuesto desde hace años a las reformas que promovió el pasado gobierno. Estas son malas noticias para los millones de estudiantes que se pudieron haber beneficiado si la reforma educativa de 2013 hubiera seguido su curso.

A través de su cuenta de Twitter, el líder nacional del PAN, MARKO CORTEZ, dijo que las leyes secundarias aprobadas representan “uno de los más grandes retrocesos en materia educativa, porque condena a generaciones completas al atraso y la marginación” y afectan a “los más pobres, porque revive viejas prácticas donde lo que importan son los privilegios sindicales y no la calidad de la educación”.

El futuro del país está en el nuevo congreso, el despertar del pueblo deberá aplicarse en las elecciones del 2021; nuevamente la renovación de los diputados federales quienes en manos de MORENA hoy en día están aprobando leyes que ponen en riesgo la modernidad del país en temas como economía educación bienestar social, seguridad entre otros.

En otros temas; al que traen de la cola, por tenerla más larga que un dinosaurio es a ALEJANDRO MORENO CARDENAS, a quien se le abrió una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito durante su desempeño como gobernador de Campeche.

ALITO ha puesto los puntos sobre las ies en algunos temas del gobierno federal por ello el PRI considera que este podría ser un tema de venganza política; mientras tanto la Fiscalía General de la Republica.

La acusación directa surge luego de que la investigación se haga tres días después de que bajo el liderazgo de ALEJANDRO MORENO l, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, los legisladores de nuestro partido en la Cámara de Diputados votaran en contra de las leyes secundarias en materia educativa”, destacó el mismo partido.

De ser cierto lo del enriquecimiento ilícito de ALITO, sería incongruente que el exgobernador de Michoacán se hubiera metido en la boca del lobo ya que el casi perfecto presidente de México, trae una constante casería en contra de quienes al calor de los cargos políticos hicieron fortunas, mucho menos con dinero manchado de corrupción.

Así como no hay crimen perfecto, tampoco hay corrupción perfecta, a lo largo del tiempo han salido desde crímenes de estado hasta lo que hoy vemos como políticos en la cárcel por nexos ilegales y demás, así que la sociedad está evolucionando y gracias a las tecnologías la ciudadanía tiene más acceso a la información, aunque aún no se ha unificado que debería ser para mejorar y no para seguir siendo manipulados por los gobiernos que siguen haciendo de las suyas sin respetar las opiniones de la masa.

Aprovechamos el tema coyuntural para señalar que los partidos de oposición como el PRI, intentan ponerse las pilas y nos enteramos que están interesados algunos personajes que se andan moviendo para rescatar al tricolor de la lona a donde lo llevaron precisamente los vicios de otros políticos egoístas.

EDGAR MELEHEM, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, así como ARTURO NUNEZ , enviado como enlace del PRI nacional y el apadrinado de EGIDIO TORRE CANTU, TOMAS GLORIA REQUENA, todo un personaje bastante cuestionado por sus actividades ilícitas y demás, son los políticos que se andan moviendo para lograr quedarse con la dirigencia del tricolor a nivel estatal.

El que si esta helado paleta, es el partido MORENA en Matamoros; todo parece indicar que el alcalde no le aporta al partido y el gobierno federal no puede confiar en que en este territorio sumen, así que seguramente tendrán que hacer otras apuestas que por lo menos generan alguna acción política o económica en su defecto ya que la política y la economía van de la mano.

Luego del informe tan pobre que ofreciera el alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ, en donde no pudo reunir a la cepa morenista de ningún punto geográfico, sus puntos bajaron más de lo que se venía presentando, con los despidos y demás temas que no ha sabido sortear como líder de la administración municipal.

Los morenitas matamorenses esperan con ansia el informe de ADRIANA LOZANO, quien pudiera generar una inercia y poder atraer personajes que pongan los ojos en la ciudad para poder generar una consecución política de lo contrario lo mejor es que la BORREGA siga llenando sus costales de dinero porque no habrá reelección.

