MARIO LOPEZ HERNANDEZ DICE QUE YA AMARRO LA REELECCION EN MATAMOROS.

TAMAULIPAS PODRIA SER DE LOS ULTIMOS EN SEMAFORO VERDE DE ACUERDO A LAS PROYECCIONES MATEMATICAS DE LA PANDEMIA.

DIPUTADA DEL PRI PIDE AL GOBIERNO FEDERAL BANDERA BLANCA

IRREGULARIDADES EN EL SNTE POR ASIGNACION DE PLAZAS Y SUSPENDEN LAS FECHAS.

Los informes están a la vuelta de la esquina de acuerdo a los protocolos pero sobre todo a la ley municipal de ayuntamientos; hoy más que nunca es importante que los ciudadanos estén al pendiente de lo que cada alcalde va a informar de acuerdo al municipio donde viva ya que han sido seis meses aunque en realidad casi desde principios de año que se empezó con la pandemia y lo cierto que obras no hubo, si acaso acciones encaminadas a apoyar los no contagios de la pandemia.

Los alcaldes de la zona norte traen sus agendas para los próximos días, entre ellos Matamoros, Rio Bravo, Valle Hermoso y San Fernando claro que cada municipio con sus características diferentes pero hay algunas que seguramente se salieron de contexto.

Luego de los informes seguramente seguirá el tema de la agenda electoral en la cual se decidirán quienes de los alcaldes traen lo suficiente para poder reelegirse o de lo contrario finalizar su periodo en el 2021.

En Matamoros el alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ, dice estar seguro de su relección luego que se entrevistó con el dirigente nacional interino de Morena, en el sur del estado quien él dice le autorizo que vuelva a jugarla lo que sería altamente conveniente para los partidos de oposición en esta frontera ya que sería un rival bastante débil, tiene en su contra a los propios morenistas.

Sería incongruente que dejaran al alcalde de Matamoros jugarla nuevamente cuando el señor no es de dicho partido sus mejores enemigos los de morena, serían los más felices.

Mientras que en el resto de los municipios habría que ver si el gobernador les da el visto bueno luego de evaluar su trabajo ya que son de ascendencia panista.

Aunque lo cierto es que las próximas elecciones serán un fenómeno diferente en la historia del país, donde habrá que sobrevivir y los partidos tendrán que hacer de todo para seguir siendo útiles al sistema ya que el nuevo gobierno no tiene intenciones de hacer crecer la membresía de otros sino la propia y con ello porque no, reelegirse.

El jefe de gobierno actual se las sabe de todas todas, no en balde duro 18 años para llegar al poder, tuvo tiempo suficiente para observar el cambio que se daba en el país y hoy mejor que nadie juega con las fichas que cada uno movió en su momento; AMLO saber lo que quiere y quiere todo y más.

Así que las próximas elecciones serán como un juego de ajedrez el que no mueva sus fichas con inteligencia quedara fuera del sistema político para siempre.

A propósito de astucia, el jefe de gobierno nacional tuvo la osadía de venir a esta frontera con altos números pandémicos y aun así regañar al alcalde por haber realizado este acto público y masivo, cuando antes pudo haberse negado y señalar que no era el momento: sin duda alguna AMLO es el vivo ejemplo de que no hay que ser corrupto para ser malo también se puede ser maquiavélico y hacer daño porque finalmente el acto no lucio como el alcalde hubiera querido y lejos de verse como pavorreal lo vieron como avestruz, ante la imagen pública y nacional, así que su reelección es letra muerta.

El subsecretario de Salud, HUGO LOPEZ GATELL, dijo que de acuerdo con algunas proyecciones matemáticas para el mes de octubre la mayoría de los estados podrían pasar al color verde del semáforo de riesgo epidemiológico del COVID-19.

En octubre, la mitad de los estados en la primera quincena podrían pasar a verde; la segunda mitad, en la segunda quincena de octubre, y hay algunos dos o tres estados que posiblemente serían hasta noviembre para llegar al semáforo verde.

El informe del Presidente de la Republica estuvo como una mañanera mas pero mal largo, así lo dio a conocer el dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walter, resaltó que la administración federal es mala y carece de resultados.

El informe del jefe de la nación desapercibido, ya que careció de propuestas para enfrentar las crisis económica y sanitaria derivadas de la pandemia de Covid-19, las cuales mantienen al país en una situación preocupante.

En este gobierno, aunque la generalidad es muy mala, a diferencia de lo que dijo el presidente hoy, sostengo que tenemos el peor gobierno en el peor momento, pero hay gente valiosa dentro de éste y con ella tenemos que construir”, expresó De Hoyos.

La diputada MARIA ALEMAN MUÑOZ CASTILLO (PRI) dijo en tribuna de la sesión de Congreso General con la que se abrió el periodo ordinario de sesiones, acusó que México «está muriendo de hambre», y por ello urgió detener la confrontación y privilegiar la unidad

«Basta, Presidente: Bandera Blanca», dijo la legisladora, pues el coronavirus y otros retos no distingue colores; basta de hablar de ricos y pobres; conservadores y liberales, cuando la sociedad venció al viejo sistema político en julio de 2018.

Dijo que el PRI está de acuerdo en combatir la corrupción, por instituciones fuertes, instituciones autónomas, no subordinadas al poder de empresas y menos al poder del Presidente.

Por irregularidades, logra SNTE, suspensión del proceso de cambios para el ciclo escolar 2020-2021

A raíz de la serie de irregularidades que se detectaron en el proceso de cambios para el ciclo escolar 2020-2021, y para exigir el respeto al derecho legítimo de los trabajadores, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 30, logró la suspensión de este proceso en donde se detectó que muchas vacantes no fueron convocadas (publicadas) y que además en la plataforma aparecían nombres de personas que no estaban en las listas oficiales para efectos de cambios.

JOSE RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ, Secretario General de la Sección 30 del SNTE, dijo que se acordó con el secretario de educación de la entidad, que se actualizarían los listas de solicitudes y vacantes disponibles en la plataforma de la USICAMM, (venus), de acuerdo con las necesidades del servicio que reportan los niveles educativos y los titulares de conflictos del sindicato.

Además, dijo que se detectó una incongruencia en el sistema venus, dado a la separación de listados por tipo de sostenimiento presupuestal.

“La Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente está contraviniendo al Secretario de Educación de Tamaulipas MARIO GOMEZ MONROY, al tomar decisiones unilaterales con criterios que lesionan los derechos de los trabajadores de la educación de Tamaulipas”, dijo.

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, dijo que solicitaron el apoyo para no participar en el proceso en tanto se resuelvan las listas de solicitudes y vacantes y se respeten los derechos legítimos de los trabajadores de la educación.

En atención a su oficio número 17099, de fecha 27 de agosto del año en curso, relativo al proceso de cambios del centro de trabajo en educación básica ciclo escolar2020-2021, del personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión en la educación básica, me permito informar a usted que dicho proceso se suspenderá y se pospondrá hasta nuevo aviso, respondió la SET, en este documento signado por el secretario de educación MARIO GOMEZ MONROY.

