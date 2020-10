            < Mario no ha ganado una, su triunfo sería pernicioso en 2021

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- “Haiga sido, como haiga sido”, la realidad es que hasta ahora Mario Delgado no ha logrado ganar ninguna de las encuestas, ni la de persona más conocida, ni la auscultación para elegir líder. Resulta que Porfirio Muñoz Ledo no puede declararse ganador pese a obtener dos votos más que su principal oponente, porque los organizadores determinaron que esa medición no se apega a la metodología. De todos modos este lunes al mediodía tomará simbólicamente posesión de la Presidencia de Morena.

Para algunos es muy claro que de 4,783 personas encuestadas el veterano político tuvo dos apoyos más que Mario y por lo tanto debiera ser el triunfador.

Efectuar una encuesta más será como la ruleta rusa, porque seguramente los sujetos entrevistados serán diferentes, ¿o acaso entrevistarán a los mismos? Porque de ser así, la tendencia tendría que favorecer irremisiblemente a Porfirio.

En Muñoz Ledo hay atribuciones inigualables, capacidades en la argumentación, oratoria y concertación política y muchas otras virtudes que le reconocen no sólo en la izquierda, sino en el contexto nacional, tanto el ciudadano común como los políticos de carrera. En su contra tiene la edad, por eso Mario Delgado ensalza la única capacidad en que lleva ventaja a Porfirio, por eso dice que Morena necesita un dirigente en la calle no de escritorio, de tal manera que mientras él se moviliza por todo el país, Porfirio está recluido en su casa protegiéndose del COVID.

Quizá cuando usted lea este comentario ya se tenga el resultado final. No le podemos anticipar quién ganará, pero si podemos augurar que ya se escuchan los tambores de guerra, que uno y otro bando no quedará satisfecho y eso incluye a Yeidckol, que sin estar en la disyuntiva de esta elección, descalifica desde ahora el procedimiento.

Para que se forme un criterio le puedo aportar lo siguiente. A favor de Muñoz Ledo ha operado la estructura de Bertha Luján, una maquinaria aceitada a lo largo del país y que estaba lista para haber apoyado a la Presidenta del Consejo Político que finalmente se salió de la contienda. Es el mismo caso de Polevnsky que cuenta con una estructura a lo largo y ancho de la República, la misma con la que trabajó en 2018 a favor de AMLO. Mientras que Mario Delgado se apoyó en 65 legisladores federales, del rebaño que pastorea en la Cámara de Diputados, de los cuales varios no son conocidos ni en su distrito.

Por eso el análisis lógico de quienes le saben al tema, es que Mario Delgado no podía ganar por los posters que instaló para que lo conocieran. Pero las cartas estaban echadas desde un principio a su favor. Si gana él, será contracorriente, oposición que se dejará sentir a lo largo de 2021, oportunidad para “bajarlo de la burra” como dice la voz popular, y descarrilar su proyecto.

Por eso el resultado es impredecible, porque la mano que mueve la cuna tendrá que pensarlo bien. Porque la lealtad absoluta no existe, primero están los intereses personales.

2.- La cónyuges presidenciales de México de todos los tiempos, han visitado al Papa en turno, lo han hecho solas, o por lo menos sin la compañía del Jefe de Estado. La voz popular adjudicó este infalible procedimiento para hacer llegar el donativo de las arcas públicas y de esta manera ganar indulgencias a su desempeño y mandato. Y es que la influencia de la Iglesia Católica sobre la feligresía mexicana está fuera de cualquier duda, hoy ya no se usa el púlpito para ello porque las leyes son más rigurosas, pero hay círculos de convivencia e interacción para hacerlo.

Como quiera que sea la discrecionalidad de estos encuentros siempre han despertado curiosidad y cuestionamientos, sobre todo cuando algunas de estas primeras Damas nunca las han visto en una misa dominical, ni nada que se le parezca. Cuando no hay ese fervor, la visita al Papa no tiene un valor espiritual, mucho menos cuando el Presidente es incluso de otra religión ajena a la del líder de la Santa Iglesia.

En su periplo por Europa la señora Beatriz Gutiérrez de López Obrador se entrevistó con el Papa, ella viaja con la representación del Presidente, según se dio a conocer oficialmente, de tal manera que debe haber una respuesta a las preguntas que se hacen los mexicanos. Quizá de la sorpresa trayendo alguna obra de arte del Museo del Vaticano para ser exhibida en México.

3.- La primera semana de gobierno la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal ha sido intensa y buscando tocar los temas sensibles en el ánimo de la sociedad victorense. La vimos primero involucrándose en las tareas de recolección de basura, luego visitó el DIF Municipal espejo de la asistencia social y actor importante en la prevención para la salud y no pasó por alto el sector rural en el que se hizo presente en varios ejidos.

En esta primera semana fue de suma importancia la reunión con parte del sector productivo de la ciudad, sobre todo porque el encuentro tuvo lugar en la Casa de Gobierno con la presencia del mandatario estatal Francisco García Cabeza de Vaca, quien reiteró su apoyo y anunció nuevas obras para la capital y ya tiene agendada un segundo encuentro con los actores que participan en el sector económico.

Ya se está trabajando en el bacheo, no sabemos con cuántas cuadrillas, porque en la gestión anterior empezó con siete los primeros tres meses de administración y los 21 meses restantes operó con 2 cuadrillas, lo cual es nada, resultando más rápida la apertura de nuevos pozos en el concreto que reparar los existentes, fue así como la ciudad alcanzó un número muy alto de calles destrozadas.

Este martes María del Pilar sostendrá una reunión con representantes del sector comercial de esta ciudad capital, el propósito es la reactivación económica local, luego de los efectos de la pandemia, que mantiene en estado de crisis a los negocios y prestatarios de servicios.

Hay una visión sensible socialmente en la alcaldesa y se percibe cuando expresa: “Para que puedan salir adelante no solo en lo económico, sino también en lo emocional. Quiero hacer una administración que tome en cuenta el desarrollo humano”.

Siete días es poco para emitir un juicio de la nueva administración, sobre todo cuando pesa sobre sus hombros responsabilidades que tienen que ser analizadas en busca de obtener mejores resultados, entre ellas está el examen financiero, y del personal de confianza que está en su mano confirmarlo o darle las gracias, así como la cancelación de servicios innecesarios.

LA UAT OFRECE SERVICIOS VÍA DIGITAL.- Acorde a la nueva realidad que vivimos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha desarrollado una plataforma digital para presentar el Catálogo de Producto y Servicios (PSUAT) que brinda a empresas, instituciones, organizaciones y sociedad en general. Son actividades que ya se desarrollaban antes de la pandemia y que hoy se ofrecen de manera virtual para facilitar su acceso, para conocer con detalle la oferta a elementos externos a la Casa de Estudios.

Al respecto el Rector José Andrés Suárez Fernández, da cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional y mantiene el compromiso esencial de vincular la formación del talento humano y la investigación con las agendas de desarrollo económico y social de la entidad y el país. De esta manera abre mayores oportunidades a los estudiantes y académicos a involucrarse en temas demandados por la sociedad y en la que se aplica el conocimiento.

Sobre este tema el Secretario de Vinculación de la UAT, Gabriel Vigueras Tenorio explica que en la plataforma del PSUAT puede consultarse una amplia gama de soluciones para la atención de necesidades de los sectores públicos, privados y sociales, además de brindar asesoría y seguimiento para atender los requerimientos de productos o contratación de un servicio.

En la plataforma digital se concentran las fortalezas de la UAT y refuerza su presencia en las zonas norte, centro y sur del estado, y con este procedimiento consolida la vinculación e incrementa la transferencia del conocimiento, su aplicación y generación de tecnología.