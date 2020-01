T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“MARIO Y OSEGUERA, LAS MEJORES CARTAS DE MORENA”…!

LOS QUE “andan desatados”, fuera de tiempos electorales, proyectándose como prospectos al abanderamiento de MORENA a la gubernatura de Tamaulipas, “son los que menos aceptación electoral tienen en el estado”, porque evidentemente, carecen de real raiting político”, pero eso sí, han venido “soltando sus lenguas viperinas a raudales”, para hacerse propaganda, apareciendo incluso, en programas radiofónicos y en demás medios de comunicación, manifestándose como “los buenos” o los idóneos, para ir por la primera posición política del Estado.

PLURALIZO este relevante tema político Moreno, porque si hablamos de Héctor Martín Garza González, “el guasón”, este es un ex priistas y ex perredista “ultra mega quemado” en Reynosa, porque siendo diputado plurinominal o de dedazo por “el Sol Azteca”, no ofreció nada a la sociedad de su pueblo, detalle por el cual, obviamente, no dejó una huella imborrable de fecundo y creador trabajo legislativo. Y si hoy es Oficial Mayor de la Secretaria de Educación en todo México, es porque “AMLO le dio chamba”, porque acá en Reynosa, a este oportunista político, “nadie le conoce oficio”, más que el de dedicarse a “la hechura de cocinas integrales y venderlas”.

Y SI HABLAMOS del Senador, “ex tricolor-hoy Moreno” Américo Villarreal Anaya, éste, aunque es más prudente que el guasón, porque habla menos del tema de su aspiración a Gobernar Tamaulipas, de todas formas, sus amigos y unos cuantos seguidores, “lo andan empujando para que se lance al ruedo electoral”, pero el cardiólogo victorense sabe que, “no trae nada en la mochila”, y la verdad, “ni compararlo con su padre” el ex gobernador Ing. Américo Villarreal Guerra (q.e.p.d.), porque su progenitor, si fue un político de altos vuelos y si Villarreal Anaya es Senador, es gracias a AMLO, porque “él, es de los que carecen de aceptación” entre el contexto ciudadano tamaulipeco.

RESPECTO AL tampiqueño Rodolfo González Valderrama, actual Director de RTC en México, este podría ser candidato a gobernador, bajo el viejo sistema político “del compadrazgo y el amiguismo”, pues de todos es conocido que, tiene marcada cercanía con Andrés Manuel, “porque estuvieron juntos en la UNAM”, donde estudio sociología y a eso, “es lo que el porteño le tira”, pero también “carece de identidad entre la sociedad tamaulipeca”, porque casi nunca, ha operado políticamente en esta, la tierra que lo vio nacer, habiendo radicado González Valderrama, en la colonia Tamaulipas, pero, “no cuenta con los bonos electorales” que se requieren para participar en rondas política de esta naturaleza.

Y SI NUNCA, se ha visto que un alcalde “llegue a ser candidato a gobernador” aquí en Tamaulipas, hoy en el nuevo escenario político, “nada está descartado”, digo esto, porque si analizamos de manera profunda este relevante tema al interior de Morena “los que menos hablan”, porque están dedicados en cuerpo y alma a su chamba en los pueblos que gobiernan, “son los que más peso político tienen”, para que los de MORENA, allá en las alturas vean y por obviedad, analicen que, alcaldes como MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ de Matamoros y ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN de Madero, son los que mejor posicionamiento político tienen en este partido, cuyo detalle ya se ha venido desparramando entre la grey Morenista en el estado, aunque ninguno de ellos ha dicho “quiero ser”, como ya lo dijo Rodolfo González Valderrama. Pero en fin veremos, que sucederá, a nivel interno en MORENA.

LO SENSATO en esto, es que, por primera vez en la historia de un partido, la misma gente que comulga con ellos, es la que afirma y subraya que, “un alcalde, pude ser el prospecto a Gobernador”, aunque no debemos olvidar que Morena, por la clara división generada por arribistas “como el pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, lejos de apoyar a este partido, este pobre individuo, lo ha venido desmoronando más de lo que ya está, detalle en el que, los directivos del Movimiento de Regeneración Nacional, deben pensar de manera cauta y metódica, para fortalecerse, porque en primer lugar “Morena está desarmada” porque “carece de una genuina estructura política” y por esta razón aquí en Tamaulipas, “no les han salido las cosas bien”, pues los hechos han dejado muy claro este escenario, por la reciente tunda electoral que los del PAN, les asestaron en la contienda pasada a los Morenos.

PARA CONCLUIR, les diré que, el vaticinio de que los alcaldes de Matamoros Mario Alberto López Hernández y Adrián Oseguera Kernión de Madero, son o serían “LAS MEJORES CARTAS” de Morena, para ir en pos de la gubernatura, en la siguiente contienda electoral del 2022, eso quiérase o no, ya ha venido levantando marcado revuelo político entre los integrantes de este partido, muy a pesar de que, ninguno de los dos, “ha expresado aspiración alguna” sobre este interesante particular. Pero en fin veremos. Porque repito y reitero que, “en Política nada está escrito”. Y consecuentemente “nada está descartado”. ¿Cómo la ven?

