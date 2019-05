EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Marko: “AMLO se desmorona; PAN, la mejor opción”

El presidente nacional del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA, advirtió ayer en Tampico que al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR “solo le interesa crear una estructura clientelar que le ayude en los procesos electorales con la entrega de los apoyos sociales, y no resolver los problemas de la agenda nacional”.

“El gobierno federal otorga una seria de prebendas a la población, como las llamadas tarjetas sin nombre del programa Bienestar y con ello pretender comprometer al electorado para que voten por Morena”, dijo y reveló que esta tarea electoral está siendo ejecutada por medio de los delegados estatales, quienes de manera discrecional entregan esta ayuda.

Enfatizó que está situación ya fue denunciada ante la FEPADE, porque está ocurriendo en las seis entidades donde habrá comicios el próximo 2 de junio.

Sobre la salida de GERMÁN MARTÍNEZ del IMSS y la llegada de ZOE ROBLEDO, afirmó que solo deja entrever que el gobierno lopezobradorista está formado por un grupo de personas.

“Sólo es el comienzo del desmoronamiento del gobierno federal, que prometió mucho, ofreció mucho y no está siendo congruente en los dichos diarios con la realidad del país”.

Criticó el Gabinete federal, porque “a todo dicen sí; ‘lo que usted diga señor presidente’, pero lo que verdaderamente se ocupa es que haya Secretarios que sepan decir no, y defender sus áreas correspondientes, y ZOE será un funcionario sometido”.

CORTÉS MENDOZA aseguró que los Candidatos del PAN a las Diputaciones locales en Tamaulipas representan la mejor opción para garantizar, desde el Congreso del Estado, que la entidad se continúe consolidando como un Estado seguro, tranquilo y con mayor desarrollo en todos los sentidos.

Al acompañar a los aspirantes de Acción Nacional a los distritos 21 y 22 MON MARÓN y ROSA GONZÁLEZ, respectivamente, el dirigente nacional, resaltó que a partir de la administración del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en Tamaulipas se viven tiempos de paz, bienestar y desarrollo.

“Recuerden que todavía en 2013 a 2015, la gente no podía salir de sus casas por miedo a la inseguridad y se recuperó la paz en Tampico y en Tamaulipas; además en la ciudad, hay muy buenos resultados en los servicios públicos con mejor limpieza, iluminación y bacheo, lo que nos hace sentirnos muy orgullosos, y por eso hoy vengo como dirigente nacional del PAN a decir con seguridad que así es como gobierno el PAN y por ello debemos respaldar a las candidatas y candidatos a diputados locales de nuestro partido”, expresó.

CORTES MENDOZA confió en que los resultados de la jornada electoral del próximo domingo 2 de junio favorecerán a los abanderados de Acción Nacional y aseguró que una vez que se instalen en el Congreso local, trabajarán muy de cerca con el Presidente CHUCHO NADER para impulsar los proyectos de desarrollo que requiere la ciudad.

“Estoy seguro que nuestros diputados seguirán haciendo trabajo en equipo con nuestros alcaldes, como es el caso del Presidente Municipal CHUCHO NADER. quien seguramente ocupa de sus diputados para continuar trabajando con mejores resultados”, señaló.

MARKO CORTÉS precisó que los recientes desaciertos del Gobierno Federal han provocado un desencanto social, puesto que se ha dejado de invertir en temas esenciales como la salud, para fortalecer los programas “clientelares” del área de bienestar social; por lo que pidió un voto de confianza para los candidatos ROSA GONZÁLEZ y MON MARÓN.

Por cierto, la intensa gira de trabajo de MARKO en su primer día en Tamaulipas [¡12 consecutivas horas por la zona conurbada!], se convirtió en un espléndido regalo para el Jefe Político de la entidad, pues el ‘empuje’ que le dio allá el líder nacional del panismo a los candidatos a diputados locales de Altamira, Madero y Tampico, “amarró” la esperada victoria de MON MARÓN, ROSA GONZÁLEZ, JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, KARLA MAR LOREDO y MIGUEL GÓMEZ ORTA, candidatos a la próxima legislatura por los distritos 21, 22, 20, 18 y 19.

Así, la esperada victoria de esos 5 candidatos albiazules en el sur tamaulipeco, se convierte en el 20 por ciento de los triunfos que requiere Acción Nacional para garantizar su hegemonía política en la LXIV legislatura estatal.

Los otros triunfos se consideran en la mano de Acción Nacional en la franja fronteriza, pues el trabajo material y político realizado allá por las Administraciones municipales de Nuevo Laredo y Reynosa, son garante de sendas victorias.

Eso, sin considerar el arraigo y el control político que ejerce Acción Nacional en la comarca azucarera de Mante y Xicoténcatl y el área de San Fernando, donde nomás los chicharrones del PAN truenan.

La gira de MARKO CORTÉS, que inició en ciudad Madero a las 9:30 horas y concluyó a las 21:00 horas con una cena en el centro de Tampico con los liderazgos representativos del PAN de Altamira, Tampico y Madero, incluyó -¡fíjese usted nada más!-, un recorrido por el mercado rodante acompañado por ‘JOACO’ HERNÀNDEZ CORREA; otro por el rodante de la colonia ‘Lauro Aguirre’, de Tampico, apuntalando la candidatura de ROSA GONZÁLES.

Concedió ¡3 entrevistas de prensa en radio y Televisa- y participó hasta en una Lotería/Canasta con damas activistas de Acción Nacional, en el Club de Regatas Corona; así como otro recorrido en Altamira, con el candidato MIGUEL GÓMERZ ORTA, del distrito 18.

A propósito de Tampico, al efectuar una amplio recorrido en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, el candidato del PAN a la Diputación local por la zona norte MON MARÓN, aseveró que desde el Congreso del Estado trabajará en coordinación con la COMAPA y el Ayuntamiento de Tampico para atender la problemática que existe en algunas colonias debido a la falta de una red hidráulica más eficiente.

El abanderado panista señaló que el Gobierno del Estado ha emprendido un ambicioso programa de obra hidráulica en el municipio, dando respuesta a las peticiones de la ciudadanía y en particular en la colonia Borreguera, se han realizado trabajos en esta materia que le han devuelto la seguridad y certidumbre patrimonial a las familias de este sector.

“Vamos a seguir trabajando con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y con el municipio de Tampico, para continuar con la gestión de recursos para la modernización de la red hidráulica en las colonias propensas a sufrir inundaciones”, dijo.

MON MARÓN subrayó que la administración del Presidente CHUCHO NADER ha construido diversos drenes pluviales y lleva a cabo una permanente tarea en el desazolve, limpieza y ampliación de los canales existentes en la ciudad; sin embargo dijo que se solicitará al Gobierno del Estado, destine mayores recursos a la atención de esta problemática que afecta a los municipios de la zona conurbada.

Por su parte y a prácticamente una semana de que concluya la campaña constitucional, la candidata del PAN a la diputación local por el 22 distrito, ROSA GONZÁLEZ señaló que el diálogo frontal y la cercanía con la población ha sido esencial para elaborar una propuesta legislativa que incluya la voz de todos los sectores de Tampico; y reiteró que todas las inquietudes recabadas serán plasmadas en el Congreso mediante iniciativas que alienten el bienestar de las familias porteñas.

Indicó que en su recorrer por los sectores del distrito ha recogido los requerimientos de la población y de la necesidad de fomentar aspectos básicos para el buen desarrollo de la familia.

Resaltó que la calidez de la población es algo que sobresale en los sectores, pero también el deseo de contar con una ciudad con mejores servicios, empleo e infraestructura urbana, además de mejores espacios para la recreación y el deporte.

Rosa González, advirtió que ha sido una campaña donde la participación ciudadana se ha hecho presente en su totalidad.

Vuelvo a la frontera para mencionar que el candidato panista ALBERTO LARA BAZALDÚA, continúa cosechando simpatías en el área rural y suburbana, como lo muestra lo realizado en los últimos días.

Al estar presente en el sector de la colonia Nopalera y en las comunidades de la Unión y Los Alacranes, el candidato por el Distrito 7 a la diputación local, se ganó el cariño de las personas, por su carisma y su don para tratar a la gente.

Escuchar la historia del líder natural y de la manera en la que al igual que ellos sufrió al vivir con carencias, provocó que algunos de los asistentes se conmovieran e identificaran, porque se sintieron motivados para actuar porque ellos o sus hijos están a tiempo de salir adelante y tener su propia historia de éxito.

“Escuchar las palabras del ALBERTO LARA nos motiva, no solo a mí, sino a esta gente que como ustedes ven, viven con muchas carencias como la falta de agua, luz, drenaje, servicios de transporte y que él nos decía, siendo una familia muy grande de muchos hermanos, tampoco la tuvo fácil y hoy miren será nuestro diputado en el Congreso de Tamaulipas”, dijo la señora IRIS RODRÍGUEZ, representante del sector en referencia, que aseguró se suma al proyecto político del candidato.

Por su parte, JAVIER GARZA FAZ, candidato albiazul por el 5º distrito, afirmó: “No soy un político más, si bien es cierto que he sido regidor y servidor público, no me considero un político más, soy un hombre de trabajo, agradezco mucho la invitación que me hiciera mi Partido Acción Nacional para ser el candidato a la diputación local por el distrito 5; sin embargo me bajé de mi tractor y detuve la supervisión de mi ganadería y negocios para participar en esta contienda electoral, porque quiero cambiar la imagen que tiene de los políticos la población y porque quiero ser un incansable gestor para que los recursos bajen a este distrito, el cual tiene muchas necesidades a pesar del excelente trabajo que están haciendo los gobiernos del estado y municipio”.

GARZA FAZ sigue con un objetivo bien fijo en su mente y es el de recorrer todas las colonias que conforman su distrito 5 y escuchar de voz de los habitantes, cuáles son sus principales necesidades y cuál es su sentir acerca de la clase política en general, en esta ocasión le tocó visitar un sector del fraccionamiento San Valentín en donde fue bastante bien recibido por los vecinos quienes se sumaron al nutrido contingente que lo acompañaba.

De Nuevo Laredo reportan que el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR recibió en su oficina, a través del programa Miércoles Ciudadano, peticiones de bacheo, alumbrado, introducción de drenaje, así como apoyos para actividades infantiles en el zoológico, gastos funerarios y atención médica.

En esta edición, RIVAS CUÉLLAR atendió a 16 personas de las colonias Palmares, Voluntad y Trabajo 4, Guerrero, El Campanario, y a un grupo de trabajadores de Clínica 78 del IMSS.

Los ciudadanos presentaron de manera directa sus solicitudes al alcalde, quien los recibió en su oficina junto a la secretaria de Bienestar Social, ANA IRENE LOZANO y la regidora ALMA ROSA CASTAÑO.

En su entrevista con vecinos de la colonia Palmares, RIVAS CUÉLLAR se comprometió a apoyar a una persona mayor de escasos recursos con los gastos del traslado del cuerpo de su marido, quien falleció recientemente, y también se comprometió a continuar con la reparación de vialidades y alumbrado del sector.

“Obtuvimos respuesta positiva. Nos apoyará con el tema de la vecina y atenderá la solicitud de reparación de baches, también nos dijo que están equipando el Centro de Salud de la colonia y que pronto ya estará en funcionamiento”, dijo HERIBERTA MACÍAS, vecina.

Otra de las peticiones que recibió el alcalde, fue la de los habitantes de la colonia Voluntad y Trabajo 4, quienes solicitaron la pavimentación de la cuadra 20 de la calle Río Ganges, así como, la introducción de agua potable y drenaje, a lo que dio respuesta positiva y mencionó trabajará con el Cabildo para iniciar los trabajos necesarios lo antes posible.

Antes de que se me pase, le comparto que Río Bravo se colocó a la cabeza de los Ayuntamientos que aprueba su Reglamento de Ética y Conducta para Servidores Públicos, a través del cual se establecen severas sanciones para quienes distorsionen o incumplan los preceptos legales a los que se sujeta quienes ingresan como servidores públicos en el Ayuntamiento 2018-2021.

Este ocurrió durante la sesión ordinaria de Cabildo, en cuyo desarrollo los miembros de este cuerpo colectivo votaron a favor del reglamento que regulará en adelante la conducta de quienes prestan sus servicios para el actual Ayuntamiento.

Dichos reglamentos contribuyen a la profesionalización del servicio que se brinda a la ciudadanía, contar con normas de conducta que sirvan de referencia para los empleados municipales e instaurar mecanismos adecuados de evaluación y control de los servidores públicos.

El proyecto de Código de Ética y Conducta fue aprobado por unanimidad, durante la decimoprimera sesión pública ordinaria.

Aquí un paréntesis para mencionar que la Secretaría de Salud de Tamaulipas, pidió a los padres de familia permitir que se aplique la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a las niñas de quinto de primaria y llevar a su centro de salud correspondiente a aquellas que por alguna razón no cursen actualmente su instrucción primaria.

El biológico, es seguro, efectivo y protege de la infección futura producida por 4 de los serotipos virales más frecuentes asociados con el cáncer cervicouterino (CACU), considerado como la segunda causa de muerte por cáncer en México.

Si su aplicación es tardía, la posibilidad de protección disminuye, advirtió un portavoz de la dependencia.

Es fundamental que las mujeres reciban la vacuna antes de iniciar su vida sexual, ya que la protección no es inmediata, es por ello que se aplica en las niñas a partir de los 9 años y se completa su esquema antes de concluir la primaria, con dos dosis que han demostrado una eficacia para proteger por arriba del 90 por ciento.

Durante la Segunda Semana Nacional de Salud 2019, que se lleva a cabo del 20 al 24 de mayo, la actividad central es la aplicación de la vacuna contra el VPH, que ya forma parte del esquema de vacunación en Tamaulipas, como parte de las políticas orientadas a disminuir las muertes por cáncer cervicouterino.

De otro lado, al caracterizarse como un Congreso que escucha, atiende a la gente y brinda soluciones, el Poder Legislativo de Tamaulipas, aprobó la realización del Parlamento Incluyente de las Personas con Discapacidad del Estado, de forma anual, reiterando con estas acciones, que las puertas siempre están abiertas para los diferentes sectores de la población tamaulipeca.

El Presidente del Congreso del Estado, Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, destacó que se trata de un acto sin precedentes en la historia de este Poder, “Será un espacio especial con el fin de escuchar, entender y ayudar, en un marco de inclusión, a quienes deben ser siempre tratados con igualdad y dignidad”.

Resaltó que el acceso a una vida digna para una persona con discapacidad, es sin duda, todo lo que como representantes del pueblo realicen, para hacerles saber que son iguales, que tienen mucho que decir y lo más importante, cuentan con sus Diputadas y Diputados.

Por asociación temática, la Mesa Directiva del Congreso recibió diversas propuestas legislativas, cuyo objeto radica en sancionar el uso de “armas replica” en la comisión de delito, así como reformar el Código de Procedimientos Civiles del Estado, materia de la caducidad de la instancia, cuya figura quedará en inoperatividad en los juicios en que se demanden alimentos.

Se planteó la acción legislativa, que busca sancionar dentro del Código Penal de Tamaulipas, el uso de “armas replica” en la comisión de delito, con la finalidad de proteger los bienes jurídicos, la vida e integridad física de la víctima, en donde sea utilizado este tipo de objetos.

Por último, deje decirle que el Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada (CELLAP), Campus Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), abrió el proceso de inscripción para el Verano 2019, en el cual se estarán ofertando cursos de inglés, francés, alemán e italiano.

La administración del CELLAP Campus Victoria, informó que el proceso de inscripción está en marcha, y la entrega de fichas para el examen de ubicación será en línea desde el 20 hasta el 27 de mayo a través de la página: https://examencellap.uat.edu.mx/

Página principal Preinscripción a Cursos de Idiomas / TKT : Curso de Idioma: Curso para el aprendizaje del idioma Inglés, Francés o Alemán e Italiano, dirigido a Universitarios y público en general Curso TKT: Curso de preparación para el examen de conocimiento de la enseñanza del Inglés, dirigido a profesores de educación básica, media superior y superior examencellap.uat.edu.mx de esta dependencia universitaria.

De igual modo se refirió que, la reinscripción para alumnos del CELLAP que deseen continuar en verano, será el 29 de mayo; mientras que los exámenes de ubicación están programados para los días 30 y 31 de mayo, para iniciar las clases el 10 de junio del presente año.

Los cursos a impartir, además del inglés, serán los idiomas: francés en nivel 1 y 2, alemán e italiano en nivel Intro; e igualmente se estará ofertando el curso TOEFL por la tarde de 15:00 a 19:00 horas.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.